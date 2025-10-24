Ruhestand auf Mallorca: Was Sie auf jeden Fall beachten sollten

Endlich nicht mehr arbeiten, sondern das Insel-Leben in vollen Zügen genießen: Vom Ruhestand auf Mallorca träumen nicht nur Menschen in Deutschland, sondern natürlich auch Residenten. Doch wie geht es nach dem wohlverdienten Ruhestand weiter? Wie lässt sich das Leben auf Mallorca im Alter finanziell, rechtlich, gesundheitlich und sozial optimal gestalten?

Antworten bietet die Veranstaltung „Goldener Herbst – Gut leben & planen auf Mallorca“, zu der die Mallorca Zeitung am Freitag, 31. Oktober, um 18 Uhr in den Club der Mallorca Zeitung an der Flughafenautobahn lädt. (HIER ANMELDEN)

Der Abend beginnt mit einem Impulsvortrag von Dr. Rainer Fuchs, Ministerialrat a. D., Jurist und Autor des Standardwerks „Sorgenfrei leben unter Spaniens Sonne“. Fuchs gilt als einer der profundesten Kenner der rechtlichen und sozialen Fragen, die sich für Deutsche in Spanien stellen. Sein Buch ist inzwischen in vierter, erweiterter Auflage erschienen und fasst praxisnah und verständlich zusammen, was Auswanderer über Renten, Versicherungen, Steuern, Erbrecht und Gesundheitssystem wissen müssen. Als früherer Sozialattaché an der Deutschen Botschaft in Madrid und Jurist mit EU-Erfahrung hat Fuchs schon Hunderte Anfragen von Deutschen in Spanien bearbeitet und beantwortet.

Um ein Maximum an maßgeschneiderten Informationen zu bieten, können Sie uns bereits im Vorfeld Ihre Fragen an Dr. Rainer Fuchs zusenden (per E-Mail an events@mallorcazeitung.es).

Im Anschluss beleuchten Experten in zwei Gesprächsrunden unterschiedliche Aspekte, die für einen gelungenen Lebensabend auf der Insel zu beachten sind.

Recht & Finanzen

Wie kann Wohnen im Alter zugleich Lebensqualität und Sicherheit bieten? Immobilienexpertin Yvonne Thiemann von der Immobilienagentur Mayer & Dau erklärt, wie sich Mallorca-Immobilien als Zuhause und Investition sinnvoll verbinden lassen. Zudem geht es in dieser Gesprächsrunde mit einem Rechtsexperten um die Besonderheiten beim Erben und Vererben in Spanien, von Testament bis Steuerrecht. Ergänzend werden diverse Modelle zur Liquiditätsgewinnung für Eigentümer über 65 Jahren vorgestellt. Renta Mayores bietet einen Ansatz für alle, die ihr Immobilienvermögen flexibel nutzen möchten, ohne ihr Zuhause aufzugeben.

Gesundheit & Soziales

Im zweiten Teil wird das Thema Lebensqualität im Alter beleuchtet. Astrid Diester von der Stiftung Herztat spricht über das Thema Einsamkeit im Alter – und zeigt, wie Engagement, Gemeinschaft und gezielte Angebote helfen, soziale Isolation zu vermeiden. Saskia Boscher von der balearischen Psychotherapeutenkammer erklärt, welche bedeutende Rolle Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten spielen, wenn es darum geht, gesunde Gewohnheiten zu fördern und individuelle Trainings- und Behandlungspläne zu entwickeln, um Mobilität, Kraft und Lebensfreude im Alter zu erhalten.

Abgerundet wird der Abend durch eine Vorstellung von Residencia Seniors über moderne Wohnformen für die dritte Lebensphase – von betreutem Wohnen bis zu innovativen Konzepten für aktive Seniorinnen und Senioren.

Nach dem offiziellen Programm lädt die MZ zu einem gemütlichen Ausklang mit Tapas, Wein und vertiefenden Gesprächen ein – die ideale Gelegenheit, mit den Experten und anderen Lesern ins Gespräch zu kommen. Freitag, 31. Oktober, 18 Uhr, Club der Mallorca Zeitung, Carrer Puerto Rico, Eintritt frei – HIER ANMELDEN