Diese Sendungen vom Balearen-Sender IB3 lohnen sich auch ohne Katalanischkenntnisse

Der öffentlich-rechtliche Balearen-Sender bietet rund um die Uhr ein abwechslungsreiches Programm: von Kindersendungen über aktuelle Nachrichten bis hin zu Formaten über Fischen oder Wandern. Welche Sendungen sich trotz der Sprachbarriere lohnen und was es sonst noch zu entdecken gibt. Eine Auswahl.

Sportlich in den Tag starten

Man will aktiv bleiben, aber hat keine Lust, jeden Morgen ins Fitnessstudio zu gehen? Auch wenn es etwas kontrovers klingt, müssen Sie nur den Fernseher einschalten, um Sport zu treiben. Von Montag bis Freitag läuft um 7.45 Uhr die Sendung „Tothom en forma“ (Jeder bleibt fit), in der Fitnesstrainer Guillem Seguí mit einfachen Übungen jeweils eine Sportroutine vorstellt. Laut Programmbeschreibung sind die sportlichen Aktivitäten für jedes Publikum und alle Altersgruppen geeignet.

Seguí verwendet dabei gewöhnliche Gegenstände, die wohl jeder zu Hause hat – etwa einen Ball oder eine Yogamatte. Der Fitnesstrainer macht die Übungen vor, sodass man auch ohne Katalanischkenntnisse gut mitkommt. Jede Folge dauert rund 25 Minuten. Wer lieber früher oder später trainiert, kann sich die Übungen auch in der Mediathek des Regionalsenders anschauen (ib3.org/tothomacasaenforma). Dort stehen fast 200 Sendungen zur Auswahl.

Das Logo vom IB3-Sportprogramm "Tothom en forma". / IB3

Statt "DSDS" gibt es bei IB3 "BSDS"

Mit dem Ziel, „die beste Stimme der Balearen“ zu finden, gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesangswettbewerbs „Lalala“ jeden Sonntagabend um 21.50 Uhr ins Rennen. Von den über 200 eingegangenen Bewerbungen nehmen insgesamt 98 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller vier Balearen-Inseln – Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera – teil. Sie sind in Gruppen zu jeweils 14 Personen aufgeteilt, die gegeneinander antreten, und zwischen zehn und 78 Jahre alt. Das Format gibt es bereits zum zweiten Mal, und die aktuelle Staffel hat erst vor wenigen Wochen begonnen.

Noch stehen drei Vorrunden, das Halbfinale und das große Finale aus – also noch reichlich Gelegenheit für musikalischen Spaß. Die Kandidatinnen und Kandidaten interpretieren bekannte Klassiker und spanische Hits von den 1960er-Jahren bis heute – Lieder, die ganze Generationen geprägt haben und auch dem deutschen Publikum bekannt vorkommen könnten.

Bei der Sendung "Lalala" suchen die Balearen ihren nächsten Superspar. / IB3

Fischen, Schippern und Surfen

Eine Sendung wie „Gent de la mar“ („Menschen des Meeres“) kann wohl nur bei dem Regionalsender einer Inselgruppe im Programm stehen. Jeden Samstag um 16.35 Uhr begleitet die Sendung Fischer, Seeleute und Wassersportfreunde hinaus aufs Meer. Zu sehen sind Reportagen, die zumeist so geruhsam daherkommen wie ein Bootsausflug im Sommer. Oft geht es ums Angeln – und natürlich kommen auch Fischgerichte nicht zu kurz.

Die Meeressendung gehört seit Jahren fest zum Programm des Balearen-Senders, und die Themenideen scheinen auch nach fast 400 Folgen, die bereits in der Mediathek abrufbar sind, nicht auszugehen. So begleitet das Team Fischer auf Menorca beim Fang von Hummern, spricht mit einem Korallensammler oder schaut zu, wie in Portocolom im Süden Mallorcas Grundfischen betrieben wird. Ohne Katalanischkenntnisse versteht man nicht alles – dennoch ist so eine Ausfahrt immer eine feine Sache.

Die Meeres- und Fischsendung "Gent de la Mar". / IB3

Die Aktualität der Balearen

Die Nachrichten des Balearen-Senders „IB3 Notícies“ (IB3 Nachrichten) sind die beste Quelle, um sich über das aktuelle Zeitgeschehen auf Mallorca und den Nachbarinseln zu informieren.

Im linearen Fernsehen laufen täglich zwei Haupt-nachrichtensendungen – die Mittagsausgabe gegen 14 Uhr und die Abendausgabe um 20.30 Uhr. In beiden Sendungen wird das aktuelle Geschehen der Inseln zusammengefasst; hinzu kommen Berichte über Ereignisse vom spanischen Festland und aus aller Welt. Danach folgen klassisch die Sportnachrichten und das Wetterprogramm.

Auch wenn das Format fast ausschließlich auf Katalanisch läuft, gelten „IB3 Notícies“ sowie auch die Radionachrichten von IB3 als umfassendstes Nachrichtenangebot der Balearen. Auch die MZ beruft sich häufig darauf, da der Sender – auch online unter ib3.org/ noticies – rasch reagiert und oft vor Ort ist.

Das Nachrichtenmagazin „Cinc dies“ (Fünf Tage) ergänzt das Angebot. Sendebeginn ist hier wochentags um 7 und 17.10 Uhr.

"IB3 notícies" die Nachrichten des Balearensenders. / IB3

Mallorcas liebster Koch

Bei der Kochsendung „Cuina amb Santi Taura“ (Koche mit Santi Taura) hält der Titel, was er verspricht: Der Sternekoch aus Lloseta zaubert in 20 Minuten vor der Kamera mediterrane Rezepte und neue Variationen der mallorquinischen Küche. Die Show ist sehr visuell – und auch ohne Katalanisch-Kenntnisse leicht verständlich. Mit seiner nahbaren Art wirkt Santi Taura ausgesprochen sympathisch. Er betreibt derzeit inselweit vier Restaurants: das Sternelokal Dins sowie die Hotelrestaurants U Vicenç, U Mayol, Urbà und Es Pati de Montuïri.

Inzwischen gibt es rund 1.000 Folgen, in denen Santi Taura vorführt, was er kann. Die Einschaltquoten sind auch bei den Wiederholungen hoch. „Cuina amb Santi Taura“ läuft von Montag bis Freitag um 15.45 Uhr und sonntags um 15.15 Uhr auf IB3 im linearen Fernsehen. Online finden sich die Folgen in der Mediathek unter: ib3.org/santitaura.

"Kochen mit Santi Taura" bei IB3. / IB3

Die Insel-Auswanderer

Auch wenn auf den Balearen etwa 1,2 Millionen Menschen leben – und fast eine Million davon allein auf Mallorca –, ist die Diaspora der Mallorquiner, Menorquiner, Ibizenker und Formenterer groß. Genau das zeigt auch die IB3-Sendung „Illencs pel món“ („Inselbewohner in der Welt“), die in jeder Folge Balearen-Bewohner in ihrer neuen Heimat besucht.

Das Format erinnert ein wenig an „Goodbye Deutschland“ – auch wenn es hier eher „Welcome Deutschland“ heißen müsste. Ein Blick in die Mediathek zeigt schnell, dass es nicht wenige Auswanderer nach Deutschland zieht: So besucht Moderator Patrick Asensi unter anderem ehemalige Inselbewohner in Bremen und München. Aber auch wesentlich exotischere Ziele wie Havanna (Kuba) oder Istanbul stehen auf dem Programm.

Die bislang einzige Staffel wurde von November 2023 bis Mai 2024 ausgestrahlt. Derzeit steht keine Wiederholung im Programm, doch alle 32 Folgen sind in der Mediathek unter ib3.org/illencspelmon abrufbar.

"Illencs pel món" ist eine Sendung, die Inselbewohner auf der ganzen Welt in ihrer neuen Heimat besucht. / IB3

Abonnieren, um zu lesen