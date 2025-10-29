Leserfragen: Wer kümmert sich in Llucmajor um die Kastration der Straßenkatzen?

Gibt es aktuell noch Maßnahmen der Inselregierung, um der unkontrollierten Vermehrung der zahlreichen wild lebenden Katzen-Kolonien entgegenzutreten? An wen kann man sich im Großraum Llucmajor wenden, der dafür sorgt, dass sie gegebenenfalls kastriert und versorgt werden? (Katja K., per E-Mail)

Es gibt weiterhin Bemühungen von Tierschützern, das Thema in den Griff zu bekommen. Und auch die Behörden müssen sich seit Inkrafttreten des neuen Tierschutzgesetzes 2023 ihrer Verantwortung stellen. Allerdings ist dafür nicht die Inselregierung zuständig, sondern die einzelnen Rathäuser der Gemeinden. Viele haben allerdings noch kein eigenes Budget für die Kastration und Versorgung der Katzen eingeplant, von daher wendet man sich am besten an Tierschutzorganisationen, wie etwa Baldea. Dieser Verband setzt sich bereits seit 2008 für die Straßenkatzen ein und ist eine gute Anlauf-stelle. Sie können Baldea unter baldea.org oder unter comunicacionbaldea@gmail.com kontaktieren.

Unsere NIE-Nummer auf dem gelben Schein ist kaum noch zu lesen. Muss man diese erneuern lassen und wenn ja, auf welche Art? (Ingrid B., per E-Mail)

Sie müssen selbstverständlich nicht die NIE an sich erneuern lassen, denn das ist eine lebenslange Nummer, die unzweifelhaft Ihrem Namen zugeordnet ist. Wenn die Nummer auf dem Dokument nicht mehr zu lesen ist, empfiehlt es sich, dieses zu erneuern. Sie können dafür einen Termin bei der Ausländerbehörde Extranjería in Palmas Osten ausmachen. Allerdings dürfte das nicht so einfach sein, da es derzeit häufig monatelange Wartezeiten für einen Termin gibt. Schneller geht es mit einer sogenannten gestoría.

Wir waren dieser Tage in Inca unterwegs. Man hat das Gefühl, die ganze Stadt putzt sich heraus. Gibt es einen Anlass dafür? (Ulf I., per E-Mail)

Im Oktober und November steht Inca im Zeichen der Herbstmessen. An mehreren Wochenenden finden verschiedene fires statt. Höhepunkt ist der Dijous Bo – ein großer Markt – am 13. November.

Leser fragen die MZ

