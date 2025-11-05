Leserfragen: Wo kann ich auf Mallorca nach einem verlorenen Smartphone suchen?

Am Abend des 15. Oktober habe ich mein Smartphone sowie diverse Karten vermutlich verloren. Die letzte mögliche Ortung des Mobiles zeigt den 15. Oktober um 22.37 Uhr an. Ich habe das Handy nach meiner Rückkehr nach Deutschland am 16. Oktober gesperrt, ebenso die verschiedenen Bankkarten, und den Personalausweis bei der hiesigen Gemeinde und Polizei als verloren gemeldet. Es wurden bislang keine missbräuchlichen Versuche registriert. Bei welchen Einrichtungen oder Behörden auf Mallorca könnte ich eine Anfrage nach einem eventuellen Fund richten? Eventuell gibt es ja auch eine zentrale Meldestelle oder wäre eine digitale Abfrage möglich? Die Policía Local an der Platja de Palma hat wohl schon saisonbedingt geschlossen, das wäre sonst eine erste Anlaufstelle gewesen. (Arno M., per E-Mail)

Sie liegen mit Ihrer Herangehensweise schon ganz richtig. Eine zentrale Meldestelle oder eine digitale Abfrage gibt es leider nicht. Für verlorene oder gestohlene Wertsachen sind prinzipiell die verschiedenen Polizeieinheiten zuständig. Da gäbe es an der Playa de Palma die Niederlassung der Policía Nacional, die das ganze Jahr über geöffnet hat. Sie finden die Beamten im Carrer Marbella, 37, in der Nähe des Ribera-Einkaufszentrums. Telefonisch erreichen Sie die Wache unter 971-22 52 00. Dort könnten Sie nachfragen, ob ein Handy und Karten abgegeben wurden. Ansonsten gibt es in Palma auch ein Fundbüro des Rathauses. Dieses befindet sich neben dem Bürgerbüro am Innenstadtring (Avinguda de Gabriel Alomar, 18). Der direkte Zugang erfolgt über den Carrer de Jaume Lluís Garau, 6. Tel.: 971-22 59 06. Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 8.30 bis 14 Uhr.

Liebes Team, mit großem Interesse habe ich von Ihrer Infoveranstaltung „Goldener Herbst“ gelesen, die am Freitag (31.10.) im Club der Mallorca Zeitung stattfindet. Leider war ich zur der Zeit nicht auf Mallorca. Gibt es die Möglichkeit, die Veranstaltung auf Video noch einmal anzusehen? (Volker R., per Facebook)

Leider gibt es von der Infoveranstaltung keine Videoaufzeichnung. Sie lesen aber in der kommenden Ausgabe eine ausführliche Zusammenfassung des Abends.

