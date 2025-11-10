Über 40 Mercadona-Filialen auf den Balearen sammeln derzeit Geld für den guten Zweck

Wer dieser Tage in einer der Filialen der spanischen Supermarktkette Mercadona auf den Balearen einkaufen geht, kann Gutes tun: 41 Filialen auf der Inselgruppe nehmen an einer Solidaritäts-Aktion der Tafeln teil, die noch bis Sonntag (16.11.) dauert. Die Supermarkt-Kette stellt für die Spendenaktion des Spanischen Vereins der Tafeln (Federación Española de Bancos de Alimentos - Fesbal) erneut ihre Supermärkte zur Verfügung. Laut einer Pressemitteilung von Mercadona nehmen spanienweit 1.589 Filialen teil.

Wer mitmachen will, kann beim Passieren der Kassen Geld spenden. Davon kaufen die Verantwortlichen der Tafeln dann Lebensmittel für Bedürftige, und zwar nur solche, die zum jeweiligen Zeitpunkt auch tatsächlich benötigt werden.

Die Solidariäts-Aktion kurz zusammengefasst. / Mercadona

"Es handelt sich um ein absolut sicheres System, da die Spende direkt in Guthaben für die Lebensmittelbanken umgewandelt wird“, wird ein für die Aktion Verantwortlicher der Kette in der Pressemitteilung zitiert. Geldspenden, heißt es weiter, seien nachhaltiger. Schließlich könne man sich so unnötige Transporte von Lebensmittelspenden oder auch deren Lagerung sparen.

Steuervorteile

Darüber hinaus biete die Aktion für Konsumenten und Spender auch steuerliche Vorteile. Die Spenden sind nämlich auf dem Kaufbeleg vermerkt sind und können so in der Steuererklärung abgesetzt werden. Auch die spanische Supermarktkette selbst spendet noch 10 Prozent des Gesamterlöses für die Aktion.

Wer wissen will, welche Mercadona-Filialen an der Aktion teilnehmen, kann sich durch diese Liste scrollen. /sw