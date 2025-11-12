Leserfragen auf Mallorca: Welcher Film wird da gerade im Hotel in Camp de Mar gedreht?

Hallo liebes Team, mir ist aufgefallen, dass im Grupotel Playa Camp de Mar Dreharbeiten stattfinden. Wissen Sie zufällig, welcher Film oder welche Serie dort gedreht wird? (Sven M., per E-Mail)

Es dürfte sich dabei um die Dreharbeiten zur Fortsetzung von „Das perfekte Geheimnis“ gehandelt haben. Die deutsche Produktion "Der perfekte Urlaub" mit zahlreichen etablierten Schauspielern wie Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz wird derzeit auf Mallorca gedreht. Unseren Informationen nach fanden die Dreharbeiten in den letzten Wochen zunächst auf einer Finca nahe Artà statt sowie in der Cala Llombards und am Flughafen, bevor es dann nach Camp de Mar ging und offenbar in das von Ihnen genannte Hotel. Der Ort dürfte sich auch wegen des malerischen Steg-Restaurants am Strand gut auf der Leinwand machen. Vergangene Woche wurde auch in Palma gedreht – alles unter großer Geheimhaltung. Das Ergebnis soll dann im Oktober 2026 in die Kinos kommen.

Spezialisierte Rentenberatung

Ich bräuchte eine individuelle und umfassende Beratung, die über die Standardinformationen der Behörden hinausgeht, das heißt, ich suche einen privaten Rentenberater, der auf Mallorca ansässig ist und sich auf das spanische Rentenrecht spezialisiert hat und zudem auch die deutsche Sprache spricht. Hätten Sie da einen Tipp, eine Kontaktperson? Ich weiß mir leider keinen Rat, denn über Google bin ich bislang nicht fündig geworden.

Es scheint tatsächlich niemanden auf der Insel zu geben, der genau Ihrem Anforderungsprofil entspricht. Bei einer Suche findet sich der Kontakt zu Christine Genz, einer deutschen Rentenberaterin, die auch Rentner auf Mallorca berät. Sie schreibt aber selbst, dass Interessenten sich bei Fragen rund um Angelegenheiten im spanischen Rentenversicherungsrecht an die spanische Rentenversicherung wenden sollten. Die Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social befindet sich in Palma im Carrer Dezcallar i Net, 3. Hier könnten Sie einen Termin ausmachen und dann eventuell mit einem Übersetzer vorstellig werden, der Ihnen hilft, die Sprachbarriere zu überwinden.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen