Mallorca im Herbst: Was ins Gepäck muss – und was zu Hause bleiben kann
Der mallorquinische Spätsommer ist vorbei – wir zeigen, was Sie bei einer Reise jetzt einpacken sollten.
"Wie ist das Wetter grade auf Mallorca?" "Braucht man schon eine dicke Jacke?" "Kann man noch baden gehen?" Residenten, die dieser Tage Besuch empfangen, kommen diese Fragen ihrer Familienmitglieder und Freunde vermutlich bekannt vor.
Das Temperaturempfinden ist bekanntermaßen subjektiv. Fest steht dennoch: Der Spätsommer auf der Insel dürfte vorbei sein. Wenn überhaupt hat es derzeit nur noch ganz vereinzelt über 20 Grad. Zum Beginn der neuen Woche sollen die Temperaturen erstmals dauerhaft auf unter 20 Grad abfallen. Die Höchstwerte liegen dann noch bei 19 Grad, nachts nur noch bei 10 Grad. Aktuelle Wettervorhersagen finden Sie auf unserer Website mallorcazeitung.es.
Das sollte in den Koffer
- Wer sich beim chino auf der Insel keinen neuen Regenschirm kaufen will, sollte einen in seinen Koffer packen
- Auch mit einer Regenjacke ist man dieser Tage gut bedient
- Sonnencreme (ja, die braucht man trotzdem auch im Winter) und eine Sonnenbrille
- Wanderschuhe und mitteldünne Wanderkleidung (falls Sie Größeres vorhaben)
- Statt Flipflops oder Sandalen sollten Sie mindestens ein Paar wasserfeste Schuhe einpacken
- An Badesachen sollten Sie nur denken, wenn es in Ihrem Hotel oder in Ihrer Unterkunft eine Spa-Bereich gibt oder Sie vorhaben, sich etwa über Hoteltreats einen Spa-Tagespass in einem Hotel zu buchen
- Gute Laune und Vorfreude auf die Nebensaison
- Die Kreditkarte, um einen womöglich gebuchten Mietwagen zu bezahlen
- Medikamente wie eh und je
- Das Ladekabel fürs Handy und, falls Sie haben, eine Powerbank. Der Akku bei den langen Touren durch die Stadt oder am Meer entlang hält schließlich nicht ewig
- Ihren Laptop und das Ladekabel und gegebenenfalls das Arbeitshandy, falls Sie Ihre Arbeitsmails checken oder gar größere Aufträge erledigen müssen
- Zahnbürste und Zahnpasta (Pflegeprodukte sind auf der Insel teurer als etwa in Deutschland)
- Ohrenstöpsel, damit Sie in ungewohnter Umgebung im Hotel gut schlafen können
- Einen dünne Schal und eine Übergangsjacke
- Wichtige Ausweisdokumente (Behindertenausweis, Personalausweis)
- Einen Mallorca-Krimi oder ein Buch, auf das Sie sich schon lange freuen
Das können Sie zu Hause lassen
- Die gefütterten Winterstiefel braucht es noch nicht
- Auch das Strandtuch werden Sie vermutlich nicht benötigen
- Wollmützen und Handschuhe (noch ist es nicht so weit)
- Kurze Sommerkleidung
- Tages- und Wochenzeitungen aus Deutschland (mit der MZ sind Sie bestens versorgt)
- Palma hebt die Buspreise für Mallorca-Urlauber und Zweithausbesitzer an
- Mitarbeiter mit Regenschirmen unterwegs: Erneut eine Überschwemmung am Flughafen Mallorca
- Weihnachtsurlaub auf Mallorca für ab 439 Euro: Das sind die gegenwärtigen Hotelpreise
- Scheidungsparty und -Shooting einer Prominenten in der Motorworld: Warum macht man so etwas?
- Von vier Schwertfischen attackiert: Verletzter Blauhai an Mallorcas Küste angespült
- Nach goldenem Herbst auf Mallorca: Das Wetter auf der Insel wird wieder regnerisch
- Ein Highlight für Residenten und Urlauber: Mallorcas größte Herbstmesse steht an
- Neue Nachfolger der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Thielen: Was sie mit dem einstigen Kebab Store in Peguera vorhaben