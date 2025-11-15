Mallorca im Herbst: Was ins Gepäck muss – und was zu Hause bleiben kann

"Wie ist das Wetter grade auf Mallorca?" "Braucht man schon eine dicke Jacke?" "Kann man noch baden gehen?" Residenten, die dieser Tage Besuch empfangen, kommen diese Fragen ihrer Familienmitglieder und Freunde vermutlich bekannt vor.

Das Temperaturempfinden ist bekanntermaßen subjektiv. Fest steht dennoch: Der Spätsommer auf der Insel dürfte vorbei sein. Wenn überhaupt hat es derzeit nur noch ganz vereinzelt über 20 Grad. Zum Beginn der neuen Woche sollen die Temperaturen erstmals dauerhaft auf unter 20 Grad abfallen. Die Höchstwerte liegen dann noch bei 19 Grad, nachts nur noch bei 10 Grad. Aktuelle Wettervorhersagen finden Sie auf unserer Website mallorcazeitung.es.

Das sollte in den Koffer

Wer sich beim chino auf der Insel keinen neuen Regenschirm kaufen will, sollte einen in seinen Koffer packen

kaufen will, sollte einen in seinen Koffer packen Auch mit einer Regenjacke ist man dieser Tage gut bedient

ist man dieser Tage gut bedient Sonnencreme (ja, die braucht man trotzdem auch im Winter) und eine Sonnenbrille

(ja, die braucht man trotzdem auch im Winter) und eine Wanderschuhe und mitteldünne Wanderkleidung (falls Sie Größeres vorhaben)

(falls Sie Größeres vorhaben) Statt Flipflops oder Sandalen sollten Sie mindestens ein Paar wasserfeste Schuhe einpacken

einpacken An Badesachen sollten Sie nur denken, wenn es in Ihrem Hotel oder in Ihrer Unterkunft eine Spa-Bereich gibt oder Sie vorhaben, sich etwa über Hoteltreats einen Spa-Tagespass in einem Hotel zu buchen

sollten Sie nur denken, wenn es in Ihrem Hotel oder in Ihrer Unterkunft eine Spa-Bereich gibt oder Sie vorhaben, sich etwa über in einem Hotel zu buchen Gute Laune und Vorfreude auf die Nebensaison

Die Kreditkarte, um einen womöglich gebuchten Mietwagen zu bezahlen

um einen womöglich gebuchten Mietwagen zu bezahlen Medikamente wie eh und je

wie eh und je Das Ladekabel fürs Handy und, falls Sie haben, eine Powerbank. Der Akku bei den langen Touren durch die Stadt oder am Meer entlang hält schließlich nicht ewig

und, falls Sie haben, eine Der Akku bei den langen Touren durch die Stadt oder am Meer entlang hält schließlich nicht ewig Ihren Laptop und das Ladekabel und gegebenenfalls das Arbeitshandy, falls Sie Ihre Arbeitsmails checken oder gar größere Aufträge erledigen müssen

falls Sie Ihre Arbeitsmails checken oder gar größere Aufträge erledigen müssen Zahnbürste und Zahnpasta (Pflegeprodukte sind auf der Insel teurer als etwa in Deutschland)

(Pflegeprodukte sind auf der Insel teurer als etwa in Deutschland) Ohrenstöpsel , damit Sie in ungewohnter Umgebung im Hotel gut schlafen können

, damit Sie in ungewohnter Umgebung im Hotel gut schlafen können Einen dünne Schal und eine Übergangsjacke

und eine Wichtige Ausweisdokumente (Behindertenausweis, Personalausweis)

(Behindertenausweis, Personalausweis) Einen Mallorca-Krimi oder ein Buch, auf das Sie sich schon lange freuen

Hoffentlich haben die Reisenden das Richtige eingepackt. / Nele Bendgens

Das können Sie zu Hause lassen