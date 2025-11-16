Wie in Deutschland: Schließen die Geschäfte auf Mallorca bald um 19 Uhr?

Eine Gruppe von Unternehmern aus der Modebranche in Palma setzt sich dafür ein, dass die traditionellen Geschäfte zwischen dem 20. Januar und dem 1. März schon um 19 Uhr schließen sollen. Die Mitglieder sind der Meinung, dass die Haupteinkaufsstraßen ab dieser Uhrzeit schon wenig besucht sind.

Auch die Starttermine für den Winterschlussverkauf (7. Januar) und den Sommerschlussverkauf 2026 (6. Juli) haben sie festgelegt. Wie die großen Einkaufszentren und Franchise-Unternehmen das Thema handhaben, sei dabei nicht von Bedeutung gewesen, wie der Vorsitzende des Verbandes namens Jaume II, Pedro Mesquida, erklärte.

Beide Vorschläge werden nun an den wichtigsten Branchenverband, Afedeco, weitergeleitet, mit der Absicht, dass dieser sie innerhalb der gesamten Branche verbreitet.

Nicht ganz neu

Bereits im vergangenen Winter hätten einige Unternehmer die Schließzeiten im Rahmen eines Pilotprojektes vorverlegt. Der Grund für den Vorschlag: Zwischen 17 und 18 Uhr sei in den wegen der Nebensaison ohnehin schon weniger gut besuchten Einkaufsstraßen zunehmend weniger los. Dementsprechend schwach sei zu den angegebenen Zeiten der Umsatz.

Pedro Mesquida. / P. M.

Was die Daten für den Beginn der Schlussverkäufe betrifft, heißt es: Auch viele der großen Geschäfte hätten für den Start des Winterschlussverkaufs den 7. Januar ins Auge gefasst. So können sie nach dem Drei-Königs-Tag Käufer mit Rabatten locken. Nichtsdestotrotz habe der Winterschlussverkauf in einigen Geschäften in den Vorjahren sogar schon am 2. Januar begonnen.

Beim Sommerschlussverkauf wird es wohl so sein, dass die großen Geschäfte, wie zuletzt, womöglich schon ab der letzten Juni-Woche Rabatte anbieten, die traditionellen des Verbands Jaume II allerdings erst ab dem 6. Juli.

Verzögerter Sommerschlussverkauf

Laut den Befürwortern der Initiative ergibt es keinen Sinn, Preise und Gewinnspannen schon zu senken, wenn der Sommer gerade erst begonnen hat. Daher wollen sie mit Rabatt-Aktionen mindestens bis Anfang Juli warten.

Wenig Uneinigkeit besteht aktuell bezüglich des bevorstehenden Black Friday. Einige Geschäfte hätten angekündigt, dass sie ihre Preise an keinem Tag oder allenfalls am Freitag (28.11.) senken werden, andere wiederum werden drei oder vier Tage lang Rabatt-Aktionen anbieten. /sw