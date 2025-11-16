Diese bei Deutschen beliebte Wohn- und Urlaubsregion bekommt bald einen Aldi

An der Kreuzung des Camí de Ca Na Gabriela mit der Carretera Militar an der Playa de Palma wird derzeit gewerkelt. "Neuer Aldi im Aufbau" steht auf einem Werbebanner der deutschen Supermarktkette, das an einem längst noch nicht fertig gestellten Gebäude hängt. In unmittelbarer Nähe liegt eine Filiale des Mitbewerbers Lidl wie auch eine der spanischen Supermarktkette Mercadona.

Auf eine MZ-Anfrage bei Aldi hin heißt es: "Aldi spricht erst dann über geplante Neueröffnungen, wenn das Projekt fertig und die Filiale kurz davor ist, zu eröffnen." Sobald es eine offizielle Mitteilung über die Neueröffnung eines Geschäftes auf der Insel gebe, würde man sich bei uns melden. Auch dazu, wann genau die neue Filiale an der Playa eröffnen wird, gibt es noch keine Information.

Erst am 10. September hatte die Supermarktkette im Südosten, in Felanitx, ihre 13. Filiale auf der Insel eröffnet. Der erste Aldi in der Gemeinde liegt im Carrer de Campos, 59. Die Verkaufsfläche beträgt rund 1.000 Quadratmeter, zwölf Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Symbolbild: eine Aldi-Filiale auf Mallorca. / @phi fotografia

Nur wenige Monate vorher, im Anfang März, hat auch die Balearen-Hauptstadt im Stadtviertel Arxiduc eine neue Filiale dazubekommen, im Carrer Arxiduc Lluís Salvador. Das neue Geschäft befindet sich zwischen der Stierkampfarena und der Ringautobahn im Nordosten der Stadt.

Die Expansion der deutschen Supermarktkette fiel mit einem Jubiläum zusammen: Der Discounter ist mittlerweile seit zehn Jahren auf Mallorca präsent. Am 20. Mai 2015 wurden gleichzeitig sechs Stück eröffnet, jeweils ein Geschäft in Inca, Magaluf, Marratxí und Palmanova und zwei in Palma. Aktuell hat Aldi 13 Filialen auf Mallorca, die Filiale an der Playa de Palma ist die 14. Auch in Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor, Campos und Felanitx ist Aldi vertreten.

Während die Städte und Urlauberhochburgen also abgedeckt sind, fehlt es derzeit, wie bei anderen Ketten auch, in der Tramuntana-Region noch an Filialen. Für den Konsumenten praktisch und wohl auch für den Umsatz von Aldi gut: Teils liegen die Geschäfte direkt neben oder in unmittelbarer Nähe zum Konkurrenten Lidl, zum Beispiel im Carrer Uruguay oder dem Gewerbegebiet Llevante in Palma.

Auch auf Menorca und Ibiza

Auf Menorca ist der Discounter seit 2023 vertreten, auf Ibiza schon seit 2019. Lediglich auf Formentera gibt es noch keine Aldi-Filiale.

Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier.