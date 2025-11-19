Leserfragen: Ich habe ein Buch geschrieben – kann ich es auf Mallorca im Rahmen meiner Lesereise präsentieren?

Im Zuge meiner Lesereise würde ich gerne in Palma lesen. Freunde von mir haben hier ein Restaurant, aber keine Vorstellung davon, wie groß das Interesse hierfür ist. Deshalb frage ich mal bei Ihnen nach und würde gegebenenfalls eine Anzeige schalten. (Christiane W., per E-Mail)

Ich kann Ihnen das leider auch nicht endgültig beantworten. Im Prinzip gibt es schon Interesse an deutschsprachigen Kulturveranstaltungen. Auf der Insel lebt eine große deutschsprachige Community, die an derartigen Lesungen interessiert sein könnte. Wie viele letztlich zu einer Veranstaltung erscheinen, ist allerdings schwer zu sagen. Bei uns können Sie gerne eine Anzeige schalten. Wir könnten die Lesung auch in unseren Veranstaltungskalender aufnehmen.

Kann ich von Österreich aus ein oder zwei Gratisinserate per E-Mail aufgeben, damit die Anzeige erscheint, kurz bevor ich auf die Insel komme? Wenn ich das auf der Insel nach meiner Ankunft per Post mache, vergehen ja zwei bis drei Wochen, bis das Inserat erscheinen kann. Hätten Sie bitte einen Ansprechpartner für mich? (Heinz G., per E-Mail)

Sie können gerne die Annoncen aufgeben, auch per Mail und mitteilen, ab welchem Zeitpunkt sie erscheinen sollen. Sie werden dann vier Wochen hintereinander geschaltet. Selbstverständlich sind private Kleinanzeigen gratis. Schicken Sie gerne den Text an publicidad@mallorcazeitung.es.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen