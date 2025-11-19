Spanisch lernen mit der MZ: Warum Spanier nie fragen, wie spät es ist

Wer das Kinderbuch „Momo“ gelesen hat, wird sich nicht nur an „Beppo den Straßenkehrer“ (auf Spanisch Beppo Barrendero) und den Geschichtenerzähler „Gigi Fremdenführer“ (Gigi Cicerones) erinnern, sondern auch an den „Meister Hora“ (el maestro Hora). Vielleicht ist vielen erst beim Spanischlernen auf Mallorca bewusst geworden, dass es sich hier um einen lateinischen Namen handelt, der übersetzt „Meister Stunde“ bedeutet.

Nach der Uhrzeit fragen

Aber im spanischsprachigen Alltag auf der Insel begegnet uns die Vokabel la hora eher in einer leicht abgewandelt Bedeutung im Sinne von „Uhrzeit“ oder „Zeitpunkt/Moment“. Wenn wir wissen wollen, „wie spät“ es ist (irgendwie ein sehr deutscher Gedanke, dass es immer „spät“ ist), fragen wir auf Spanisch ¿Qué hora es? (Welche Stunde/Uhrzeit ist es?)

Während die Frage im Singular gestellt wird, erfolgt die Antwort meist im Plural. Zum Beispiel: Las tres y cuarto. (Es ist Viertel nach drei.) Wir benutzen auf Spanisch den Plural, weil der komplette Satz eigentlich lautet: Son las tres horas y cuarto (also wörtlich: „Es sind drei Stunden und ein Viertel“). Entsprechend nutzen wir den Singular nur, wenn es etwa ein Uhr ist: Es la una. (Es ist eins.) Va a ser la una. (Es ist gleich eins.) Es la una y diez. (Es ist zehn nach eins.) Es la una y media. (Es ist halb zwei; beziehungsweise: „ein Uhr und eine halbe Stunde“.)

Irgendwann morgens oder nachmittags

Herrlich unkonkret werden spanische Zeitangaben oft im Büroalltag. Traditionell teilt sich der „Arbeitstag“ (la jornada) in la mañana (Vormittag) und la tarde (Nachmittag). Und Dinge plant man für die primera hora de la mañana (erste Stunde am Vormittag, so gegen 9 oder 10 Uhr), a media mañana (in der Mitte des Vormittags, also nach der ersten Kaffeepause), und última hora de la mañana (letzte Stunde vor der Mittagspause).

Der Nachmittag wird in dieselben Abschnitte unterteilt, ist aber noch unkonkreter, da die genaue Uhrzeit der primera hora de la tarde (erste Stunde am Nachmittag) natürlich davon abhängt, wie lange die Mittagspause gedauert hat. Und die última hora de la tarde (letzte Stunde des Nachmittags) ist für Deutsche – gerade in der dunklen Jahreszeit – oft schon spät am Abend.

