Diese spanische Supermarktkette ist bald endlich auch auf Mallorca vertreten

Das erste Insel-Geschäft ist in den Räumlichkeiten des ehemaligen Mercadona im Mercat Dobert untergebracht. Die Eröffnung ist für 2026 geplant

Die erste DIA-Filiale soll in den Räumlichkeiten in Inca eröffnen, die bis zuletzt noch der Konkurrent Mercadona genutzt hat.

Die erste DIA-Filiale soll in den Räumlichkeiten in Inca eröffnen, die bis zuletzt noch der Konkurrent Mercadona genutzt hat. / J. Frau

Redaktion DM

Die DIA-Gruppe, die hinter den gleichnamigen spanischen Supermärkten steckt, hat angekündigt, dass sie 2026 erstmals auf Mallorca Fuß fassen wird. Das erste Insel-Geschäft soll im Mercat Cobert in Inca eröffnen werden, und zwar in den Räumlichkeiten, in denen bis zum vergangenen Samstag noch der Mitbewerber Mercadona untergebracht war.

Die neue Filiale wird über eine Verkaufsfläche von 668 Quadratmetern verfügen. Die Gruppe hat zudem angekündigt, dass sie ein Sortiment von mehr als 5.200 Artikeln anbieten will. Darunter sind sowohl Produkte der Hausmarke als auch solche bekannter Marken.

In der neuen Filiale sollen zwischen 12 und 15 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Gruppe DIA hat in Spanien und Argentinien über 3.300 Filialen. Die erste Filiale wurde 1979 in Madrid eröffnet. /sw

