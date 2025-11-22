Hotels, Einkaufen, Aktivitäten: Hier bekommen Sie rund um Weihnachten Rabatte und Gewinne

Die Adventszeit ist die Zeit, in der Geschäfte, Hotels und Verbände oft besonders kreativ werden – um die lokale Wirtschaft anzukurbeln oder Bedürftigen zu helfen. Dieser Tage und in den kommenden Wochen gibt es mehrere Aktionen, dank derer Sie beim Einkaufen oder Übernachten im Hotel Geld sparen oder Gutes für andere tun können.

Lose freirubbeln

Noch bis zum 14. Dezember etwa findet La Gran Tómbola del Comerç de Mallorca statt. Dabei handelt es sich um eine Initiative des mallorquinischen Einzelhandelsverbands PIMECO und des Inselrats von Mallorca. Mit der Aktion sollen zum einen treue Kunden belohnt werden, zum anderen soll der lokale Einzelhandel angekurbelt werden. Verbraucher, die in den über 400 an der Aktion teilnehmenden Läden für mindestens 30 Euro einkaufen, bekommen eines von 27.000 Rubbellosen.

Losnummer, den Code auf ihrem Los und ihre E-Mail-Adresse können sie dann auf der Website lagrantombola.com eingeben. Mit etwas Glück zeigt die Seite an, dass sie einen Preis (Geschenk, Rabatt von mindestens 50 Prozent, Erlebnis) gewonnen haben. In diesem Fall bekommen Kunden eine Bestätigungs-E-Mail. Diese können sie dann bis zum 21. Dezember in dem jeweiligen Geschäft vorzeigen und ihren Preis abholen oder einlösen. Welche Läden teilnehmen, sieht man auf einer auf der Website verlinkten Karte (mapa).

Unter den mehr als 300 Preisen im Wert von mindestens 30 Euro sind etwa auch ein 10-Gramm-Goldbarren für 1.350 Euro, Übernachtungen in Luxushotels oder Essensgutscheine für das Restaurant Voro, dem einzigen der Insel mit zwei Michelin-Sternen, aber auch Brillen, Taschen, Schönheitsbehandlungen oder Geschenkkörbe.

Beim Inselurlaub sparen

Explizit an Residenten richtet sich die Aktion „Palma Per Tú“. Hinter ihr steckt der Verband von Palmas Stadthotels (ASHPAMA), der dafür unter anderem mit dem hiesigen Gaststättengewerbe und Transportunternehmen kooperiert. Dank der Aktion bekommen Residenten etwa für ihre Inselurlaub-Aufenthalte zwischen dem 9. und 23. Dezember Rabatte und andere Vorteile. So sollen sie Palma auf eine andere Art und Weise entdecken und etwa die Weihnachtsbeleuchtung aus nächster Nähe bewundern können.

Knapp 30 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels (siehe Liste unter palmapertu.com) machen mit, darunter etwa das Castillo Hotel Son Vida, das Nakar und das Saratoga. Bei der Buchung auf deren Websites oder per Telefon einfach den Rabatt-Code APALMA25 ein- oder durchgeben. Um nachzuweisen, dass man auch tatsächlich Resident ist, muss man bei der Ankunft seine NIE-Nummer vorlegen. Wer von Menorca oder Ibiza aus anreist, bekommt bei der Airline UEPfly dank der Aktion 20 Prozent Rabatt.

Daneben gibt es für die Inselurlauber in der Gourmet-Abteilung oder den Cafeterías von Corté Inglés kostenlos ein Glas Cava und eine Tapa. Laut den Informationen auf der Website bieten die Verbände Afedeco und Pimeco zudem Vergünstigungen für die Eisbahn in Palma oder andere Weihnachtsattraktionen der Stadt an. Gutscheine oder entsprechende Einladungskärtchen bekommen Teilnehmer der Aktion in den Hotels, in denen sie übernachten.

Auch darüber hinaus ein buntes Weihnachtsprogramm inklusive Weihnachtsmarkt im Parc de Sa Feixina in Palma und Eisbahn bieten die Verbände AFEDECO und PIMECO unter dem Motto „Palma, Tot un Centre de Diversió“ (frei übersetzt: Palma, ein einziger Vergnügungspark). Der Bimmel-Weihnachtszug, der durch die Balearen-Hauptstadt fährt, und andere in verschiedenen Stadtvierteln verteilte Attraktionen während der Weihnachtszeit sind nur einige Angebote.

Gutes tun und Spielzeug spenden

Die spanische Supermarktkette Alcampo setzt sich auch in diesem Jahr wieder dafür ein, dass auch bedürftige Kinder Spielsachen zu Weihnachten bekommen. Im Rahmen der Initiative „Juguetes para tod@s“ (Spielsachen für alle) kann man noch bis zum 20. Dezember an den Eingängen von 73 Filialen, darunter auch der auf Mallorca, neues Spielzeug spenden (Infos: todosconjuguete.com).

