"¿Quiere bolsa?": So sind die Regeln für Plastiktüten auf Mallorca

Einen Satz, den man auf Mallorca an der Supermarktkasse ziemlich schnell lernt, ist: „¿Quiere bolsa?“ (Wollen Sie eine Tüte?). In einigen Fällen sind die Tüten aus Papier, sehr oft aber noch aus Plastik, die viele Menschen gegen einen Preis von bis zu 30 Cent annehmen. Welche Arten von Plastiktüten sind auf den Balearen erlaubt, wovon hängen die Kosten ab – und warum gibt es in vielen spanischen Supermärkten weiterhin kostenlose Tüten, während man in Deutschland fast überall dafür zahlen muss?

Welche Plastiktüten dürfen angeboten werden?

Die Entscheidung, Plastiktüten in den Läden auf den Balearen einzuschränken, fiel Anfang Februar 2019 mit dem Gesetz über Abfälle und kontaminierte Böden der Balearen. Dennoch dauerte es noch zwei Jahre, bis die Vorgaben zum Verbot von Einwegplastik im Einzelhandel und Online-Handel vollständig umgesetzt werden sollten. Seit dem 1. Januar 2021 dürfen Plastiktüten landesweit nur noch zu bestimmten Zwecken oder gegen Aufpreis angeboten werden.

Bezahlt werden auf Mallorca Tüten mit einer Materialstärke von mehr als 15 Mikrometern (1 Millimeter entspricht 1.000 Mikrometern). Bei der Herstellung sollte vor allem auf Materialien und Kunststoffe gesetzt werden, die aus natürlichen Polymeren bestehen, wie etwa Stärke oder Cellulose, damit sie die Umwelt weniger belasten. Hinzu kommt, dass sie seit 2024 zu 70 Prozent aus recyceltem Plastik bestehen müssen – ein Hinweis, der oft direkt auf der Tüte aufgedruckt ist.

Kostenlos bleiben leichtere Kunststofftüten, wie es sie etwa in Gemüseläden oder beim Metzger gibt. Sie dienen hygienischen Zwecken oder dazu, lose Lebensmittel zu verpacken, und dürfen maximal 15 Mikrometer Materialstärke haben. In einigen Supermarktketten, etwa bei Mercadona, wurden sie 2021 teilweise durch biologisch abbaubare Tüten aus Kartoffelstärke ersetzt.

Preise für Plastiktüten

Seit dem 1. Januar 2018 muss man auf Mallorca für bestimmte Arten von Tüten bezahlen. Auch wenn die Händler die Preise für Plastiktüten selbst festlegen, stehen ihnen empfohlene Preisuntergrenzen zur Verfügung, die sie als Referenz nutzen können. Sie werden vom spanischen Staat vorgegeben. Für Beutel mit einer Wandstärke zwischen 15 und 49 Mikrometern werden demnach 15 Cent pro Stück empfohlen.

Ebenso sollen auch Tüten mit einer Stärke ab 50 Mikrometern rund 15 Cent kosten. Etwas günstiger werden Varianten mit einem Recyclinganteil: Für Beutel ab 50 Mikrometern, die zu mindestens 50, aber weniger als 70 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen, sieht die Orientierungsliste einen Preis von etwa 10 Cent pro Stück vor.

Weitere Regelungen für Tüten auf Mallorca

Auf Mallorca ist auch festgelegt, welche Art Tüte man für Kompostmüll verwenden sollte. In die braunen Container gehört der Biomüll in biologisch abbaubaren Tüten – diese findet man in den meisten Supermärkten. Wie bereits erwähnt, lassen sich teilweise auch die nachhaltigeren Obst- und Gemüsetüten, die dort angeboten werden, wiederverwenden.

