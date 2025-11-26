Leserfragen auf Mallorca: Wie bekomme ich den Kontakt zum Astrofotografen Andreas Glaesser hergestellt?

Mein 16-jähriger Sohn ist seit Jahren begeisterter Hobby-Astrofotograf. Bereits letztes Jahr stand für uns fest, dass wir im August 2026 zur totalen Sonnenfinsternis nach Mallorca reisen. Verwandte von uns, die ein kleines Haus auf Mallorca haben und regelmäßig mehrmals im Jahr mehrere Wochen dort verbringen, haben uns einen Zeitungsartikel der Mallorca Zeitung über den Astrofotografen Andreas Glaesser mitgebracht. Ich würde wahnsinnig gerne Kontakt mit ihm aufnehmen, habe aber leider bei meinen Internet-Recherchen keine Mailadresse oder irgendeine andere Kontaktmöglichkeit herausgefunden. (Cornelia P., per E-Mail)

Andreas Glaesser freut sich bestimmt, wenn Ihr Sohn Kontakt mit ihm aufnimmt. Er ist ein ebenso begeisterter Astrofotograf und ihm liegt viel daran, sein Wissen weiterzugeben und sich auszutauschen. Sie können Herrn Glaesser am besten über eine Nachricht im Kontaktformular auf seiner Website deep-cosmos.com erreichen.

Verletzter Motorradfahrer

Können Sie uns mitteilen, ob es dem Harley-Davidson-Fahrer gut geht, der am 4. November bei Santa Eugènia verunglückt ist? Wir waren zusammen bei der Mallorca Bike Week in Cala Serena. Wir haben Christian leider nur kurz kennengelernt. (Nicole V., per E-Mail)

Laut der Pressesprecherin des Krankenhauses Son Espases liegt der Mann weiter auf der Intensivstation. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand konnte sie uns nicht geben.

Frequenz von Radio Nacional de España

Ich kann im Auto den Radiosender Radio Nacional de España (RNE) nicht mehr empfangen trotz Suchlauf etc. Ich wohne in Canyamel. Hat sich diesbezüglich auf der Insel etwas verändert? (Uwe S., per E-Mail)

Soweit uns bekannt ist, hat sich an der Frequenz des Senders nichts geändert. Für Mallorca sind derzeit die beiden Frequenzen 93,2 (Sender Alcúdia) und 90,1 (Sender Alfàbia) bekannt. Eine der beiden Frequenzen müsste bei Ihnen eigentlich funktionieren. Im Osten der Insel ist es theoretisch auch möglich, dass die Frequenz von Menorca (94,6) noch zu empfangen ist.

