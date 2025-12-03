Leserfragen auf Mallorca: Fährt der Aerotib-Bus im Winter bis nach Cala Bona?

Können Sie in Erfahrung bringen, ob die Buslinie A42 Cala Bona–Palma Airport ganzjährig verkehrt? Es gibt dazu unterschiedliche Meldungen. (Hans N., Sibylle K., beide per E-Mail)

Nach unseren Informationen fährt die Linie A42 in den Wintermonaten nicht bis Cala Bona, sondern wird durch die Linie A43 ersetzt, die zwischen dem Flughafen und Manacor unterwegs ist. Die A43 fährt im Stundentakt, mit erster Abfahrt um 4.30 Uhr morgens ab Manacor und der letzten um 23.25 Uhr vom Flughafen. Insgesamt gibt es täglich 38 Fahrten. Wer in die Urlaubsorte im Osten der Insel möchte, muss in Manacor auf andere reguläre Linien umsteigen.

Wo kann ich die Mallorca Zeitung in Santa Catalina kaufen? Der Kiosk an der Plaça del Progres ist leider geschlossen. (Ingeborg B., per E-Mail)

Es gibt tatsächlich rund um die Plaça del Progres momentan keinen Verkaufspunkt für die Mallorca Zeitung. Allerdings finden Sie die Printausgabe in einem Tabaco-Laden im Carrer Joan Crespí, 34. Es handelt sich um den Estanco mit der offizellen Nummer 38. Am besten, Sie erkundigen sich telefonisch (971-94 37 53) vorher, ob die Zeitung gerade erhältlich ist. Der Laden ist unter der Woche von 8.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Die MZ gibt es auch in der Schreibwarenhandlung Papereria Cuevas in der Avinguda Joan Miró, 146. Am einfachsten ist es aber, die Mallorca Zeitung im Abo zu bestellen, wenn Sie die Printausgabe regelmäßig lesen möchten. Dann wird Ihnen die Zeitung direkt donnerstags nach Hause geschickt.

Ich habe gelesen, dass die ORA-Parkausweise in Palma ab 2026 nur noch digital erhältlich sind. Wie kann man jetzt seinen Anwohnerausweis erneuern? (Günther A., per E-Mail)

Seit Dienstag (25.1 1.) können Sie Ihre Anwohnerparkberechtigung auf der Website der Stadt Palma erneuern. Gehen Sie auf renovacioora.palma.es/ und geben Sie NIE, Geburtsdatum und Kennzeichen des Autos ein. Dann auf „Validar“ klicken und die Zahlungsart wählen.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen