Leserfragen: Was passiert mit dem Guthaben auf meiner alten Busfahrkarte?

Hallo, wir hätten Interesse daran, die Konzession für die Bewirtschaftung der Playa de Palma zu übernehmen. Mit wem können wir diesbezüglich Kontakt aufnehmen? (Kathrin G., per Facebook)

Das Rathaus Palma hat die Bewirtschaftung der Stadtstrände Ende November neu ausgeschrieben. Die Strände werden in die fünf Abschnitte eingeteilt: Playa de Palma, Cala Major, Ciutat Jardí, Cala Estància und Can Pere Antoni. Die Playa de Palma ist mit einem Mindestgebot in Höhe von 3,1 Millionen Euro jährlich der teuerste Bereich. Dafür gibt es die Lizenz für vier Jahre, erlaubt sind 4.436 Strandliegen und 2.218 Sonnenschirme. Für die Beantragung ist es hilfreich, eine Gestoría zu beauftragen, die sich um den Papierkram kümmert. Da finden sich viele Anbieter im Internet.

Liebe MZ, ich habe seit geraumer Zeit – von damals, als der öffentliche Nahverkehr noch nicht kostenlos war – noch Guthaben auf meiner Tarjeta Ciudadana. Da ich diese bald überhaupt nicht mehr zum Busfahren benötigen werde, weil die Tarjeta Única kommt beziehungsweise ich meine Tarjeta Intermodal dafür benutze: Gibt es eine Möglichkeit, das Geld auf der grauen Karte zurückerstattet zu bekommen? Brauche ich dafür einen Termin im Büro der EMT? (Agatha R., per E-Mail)

Auf Nachfrage bei der EMT haben wir die Antwort bekommen, dass es derzeit noch nicht möglich ist, das Guthaben ausgezahlt zu bekommen. Es verfalle grundsätzlich nicht und werde keinesfalls verloren gehen, so eine Sprecherin der städtischen Verkehrsbetriebe. Die Übergangszeit bis zur Umstellung auf die Tarjeta Única geht bis 1. April 2026. Wer eine Tarjeta Intermodal besitzt, wird dann das verbliebene Geld voraussichtlich auf diese Karte übertragen bekommen. Ob es möglich ist, sich den Restbetrag auszahlen zu lassen, werde derzeit geprüft.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

