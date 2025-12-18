Noch keine Weihnachtsgeschenke für die Liebsten? Sieben Last-Minute-Ideen für Mallorca-Fans

Mallorca-Schmuckstücke

Mallorca im Ohr: Die Insel-Stecker namens „Mallorca estimada“ kosten 32,90 Euro. / LAPALMESANA.COM

Den Inselumriss als gold- oder silberfarbener Ring am Finger, als Anhänger einer Halskette oder als Ohrstecker oder Ohrring. Alternativ bietet die mallorquinische Design-Marke La Palmesana (lapalmesana.com) auch Schmuck mit anderen Motiven: etwa der Kathedrale, der Silhouette von Palma, dem Lochfelsen Sa Foradada, den inseltypischen Teufeln dimonis oder dem Schriftzug „Uep“, einer mallorquinischen Begrüßung, die in etwa „Hi“ im Deutschen entspricht. Die Inselschmuckstücke kosten im Fall der Halsketten ab 42,90 Euro, Armbänder gibt es ab 35,90 Euro, der Ohrschmuck schlägt mit ab 32,90 Euro zu Buche. Wer vor Ort ist, bekommt den Schmuck im Atelier der Künstlerin Marga Pallicer an der Plaça Llorenç Bisbal, 6, in Palma (Di. & Do. 17 bis 20 Uhr, Mi. & Fr. 10 bis 13 Uhr) oder auf dem Weihnachtsmarktstand Nummer 15 auf den Ramblas (bis 6. Januar, täglich, 10 bis 14 Uhr und 16 bis 20 Uhr). An letzterem Standort ist die Auswahl noch größer als auf der Website. Auch nach Deutschland schicken lassen kann man sich die Schmuckstücke, wobei die Bundesrepublik auf der Website aufgrund eines technisches Fehlers aktuell nicht in der Liste auftaucht. Der Versand dorthin kostet 6 Euro.

Mallorca immer mit dabei: eine der "Inselketten". / Inselkette.de

Weniger umfangreich, aber ähnlich ist das Angebot der Deutschen Madeleine Segieth mit ihren „Inselketten“ aus rostfreiem Edelstahl in Gold und Silber (inselkette.de). Die Ketten für Männer oder Frauen, Armbänder und Fußkettchen mit dem Mallorca-Umriss kosten ab 21,90 Euro. Der Versand innerhalb Deutschlands und nach Mallorca ist inklusive. Es gibt auch digitale Geschenkgutscheine.

Mit Hoteltreats in den Spas der Insel abtauchen

Ob für die Familie, die zu Besuch kommt, oder Freunde, die auch Residenten sind: Auf der Website hoteltreats.com findet man auf einen Blick viele Vier- und Fünf-Sterne-Hotels auf Mallorca, die auch im Winter geöffnet sind und Tagespässe etwa für Spa-Besuche anbieten. Gutscheine (tarjetas regalo) gibt es ab 15 Euro Warenwert. Wer die „Geschenkoption“ (¿Es un regalo?) anklickt, kann noch einen personalisierten Text an den Beschenkten eingeben und ein Design auswählen. Vor dem letzten Schritt kommt noch eine Bearbeitungsgebühr von 3 Euro hinzu. Gezahlt wird per Kreditkarte. Praktisch: Man kann nicht nur Gutscheine kaufen, sondern ein bestimmtes Erlebnis auch an einem ausgewählten Tag für den Beschenkten im jeweiligen Hotel reservieren. Im Falle von Gutscheinen müssen sich die Beschenkten vor dem Einlösen erst noch beim Hotel melden, um mit der Gutscheinnummer eine Reservierung vorzunehmen.

Wie in einer anderen Welt: Tagespässe für den Yhi Spa im Melià Palma Bay gibt es ab 25 Euro. | FOTO: HOTELTREATS

Zum Fest ein Abo der MZ

Nichts falsch machen in Sachen Geschenk können Sie mit einem Abonnement der Mallorca Zeitung. Unsere Angebote finden Sie auf der Seite kiosk.mallorcazeitung.es. Es ist für jeden etwas dabei. Das Jahres-Abonnement für die MZ-Premium-Inhalte gibt es für 49 Euro, das Monats-Abo kostet 7 Euro, der 24-Stunden-Zugang 2,50 Euro. Wer zu den Premium-Inhalten im Netz gerne die Print-Zeitung hat, zahlt in Spanien 110 Euro pro Jahr, in Deutschland sind es 190 Euro.

Die Insel „anders“ erkunden

„Mallorca mal anders. Außergewöhnliche Entdeckertouren, Verlag Michael Müller, 236 Seiten, 15 Euro. / Amazon

Durchgehend aktualisiert und in neuem Pocket-Format: Die „Mallorca-Inselabenteuer“ von MZ-Autor Frank Feldmeier sind neu aufgelegt worden, heißen jetzt „Mallorca mal anders“. Nichts geändert hat sich bei Inhalt und Konzept der Reihe des Verlags Michael Müller. Zielgruppe: Reisende oder Residenten, die tiefer einsteigen wollen. Nicht die klassischen Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele spielen die Hauptrolle, sondern individuelle Erlebnisse meist fernab des Tourismusbetriebs.

Herbes de Mallorca neu entdecken

Mallorca im Glas: Pareis- Hierbas. / Pareis

Seit 2017 betreiben David Fajardo und Susana Cáceres im Dorf Llubí die Destilería Pareis. Neben zahlreichen Ginsorten und Rum stellen sie auch hervorragende „Herbes de Mallorca“ her. Im Gegensatz zu vielen anderen kommerziellen hierbas der Insel zeichnen sich diese durch weniger Anis-Geschmack und weniger Zucker aus. Stattdessen gibt es die volle Wucht Geschmack nach Kamille, Rosmarin, Zitronenstrauch, Melisse, Orangenblättern, Zitronenblättern und Fenchelsamen. Mo., Di., Do. und Fr. können die 70-cl-Flaschen (20 Euro) in der Destilería (C/. Doctor Fleming, 8, Llubí, 9.30-13.30 Uhr) erworben werden, Mi. auf dem Markt in Sineu. In Palma im „Flor de Sal d’es Trenc“-Shop am Rathaus. Im Webshop unter pareis.es

Ein Buch zum Verschlingen

„Ich gab dir Augen, und du blicktest in die Finsternis“, S. Fischer, 256 Seiten, 24 Euro. / Verlag

Nicht von Mallorca, aber aus dem katalanischen Sprachraum kommt der Roman „Ich gab dir Augen, und du blicktest in die Finsternis“. Nüchtern betrachtet erzählt die Autorin Irene Solà darin von einem Hof in den Pyrenäen und von mehreren Generationen von Frauen, die ihn bewirten. In Wahrheit aber rührt die 35-Jährige einen literarischen Zaubertrank an, in dem sich Fantasie und Fakten, Gegenwart und Vergangenheit, mündliches und schriftliches Erzählen vermengen. Es geht um das Gebären und das Überleben in einer noch allgegenwärtigen Natur, die Härte und Rohheit des Landlebens, einen Pakt mit dem Leibhaftigen und das Böse an sich. All das basierend auf katalanischen Märchensammlungen und Legenden. Und so hypnotisierend wie die Märchenerzählung einer uralten Frau am offenen Feuer in der Küche eines Hofes in den Pyrenäen klingen dürfte, liest es sich auch. Die Jury des „Spiegel“ setzte „Ich gab dir Augen ...“ auf Platz drei der besten Bücher des Jahres.

Einmal selbst Immobilienhai spielen

Per Brettspiel alte Mallorca-Landgüter ergattern. / Possessions.es

Vom eigenen Haus auf Mallorca träumen viele. Den Traum können sie sich nun zumindest auf spielerische Art erfüllen – mit dem Brettspiel „Possessions“ des spanischen Komikers Rubén García. Der Begriff steht für alte herrschaftliche Insel-Anwesen. Der Valencianer García, seit knapp acht Jahren Bewohner Mallorcas, hat das als Aufhänger für ein auf seine neue Heimat zugeschnittenes „Monopoly“ genommen. So ist das Spielbrett etwa in den Umrissen der Insel gehalten. Darauf verteilt sind bekannte Orte und Schauplätze, von dem luxuriösen Villenviertel Son Vida bis zur Drogensiedlung Son Banya. Natürlich geht die Immobilien-Safari nicht reibungslos über die Bühne, sondern ist mit Herausforderungen gespickt. Dafür gibt es die „Uep“-Karten, ähnlich der Ereigniskarten aus „Monopoly“. Sie sind in drei Kategorien unterteilt: „Mallorquí“, „Foraster“, „Guiri“. „Guiris“ heißen in der Umgangssprache ausländische Touristen. „Foraster“ nennen die Einheimischen etwas despektierlich Zugezogene, vor allem vom Festland. Nicht-Einheimische können bei dem humorvollen Ritt zugleich ihr Insel-Wissen auf Vordermann bringen – und erhalten dabei ein wenig Nachhilfe in Sachen mallorquinischer Befindlichkeiten. 39,95 €, possessions.es.

