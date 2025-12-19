Mit dem Weihnachtszug durch Palma schippern: Daten, Strecken, Tickets

Tren de Navidad

Noch bis zum 4. Januar 2026 fährt der Weihnachtszug Besucher wieder durch das weihnachtlich beleuchtete Palma. Davon erhoffen sich die hinter der Initiative stehenden mallorquinischen Einzelhandelsverbände Afedeco und Pimeco eine Belebung des lokalen Einzelhandels im Zentrum.

Die Daten

Der Zug verkehrt jeweils zwischen 16.30 und 21 Uhr. Im Dezember können Sie am 19., 20., 22., 23., 26., 27., 29. und 30. einsteigen, im Januar vom 2. bis 4. An ausgewählten Tagen (19., 20. und 27. Dezember) finden von 16 bis 16.30 Uhr Sonderfahrten für Senioren statt. So sollen auch sie die weihnachtliche Stimmung im Zentrum genießen oder dort Besorgungen machen können.

Die Routen

Der Zug fährt hauptsächlich zwei Routen ab: Start- und Endpunkt der Zentrums-Route, die neben dem Borne und die Ramblas auch durch die Einkaufsstraße Jaime III führt, ist die Plaça de la Reina. Die zweite Route startet in der Avinguda d’Antoni Maura (unterhalb des Borne). Besucher passieren unter anderem die Avinguda Gabriel Roca und die Avenida Argentina.

Daneben gibt es am 19. und 29. Dezember eine Extra-Route mit Start- und Endpunkt an der Plaça Abu Yahya. Der Zug fährt die Passagiere unter anderem durch die Straßen 31 de Desembre, General Riera oder Arxiduc Lluís Salvador. Dort befinden sich ebenfalls vereinzelt Geschäfte.

Die Tickets

Tickets gibt es in den Geschäften, die sich der Kampagne angeschlossen haben – an dem Schild „Palma, tot un centre de diversió“ im Schaufenster zu erkennen. Die Verantwortlichen können sie etwa Stammkunden schenken oder sie im Gegenzug für Einkäufe verteilen. Alternativ kann man sie laut einer Sprecherin von Afedeco für „3,50 bis 4 Euro“ auch direkt beim Fahrer des Zuges kaufen. Infos: IG: palmatotuncentredediversio

Vagón de las Ilusiones

An den im Dezember noch übrigen Samstagen und Sonntagen sind Weihnachtsfans zudem eingeladen, um 17.10 Uhr, 18.10 Uhr oder 19.10 Uhr in den „Vagón de las Ilusiones“ einzusteigen. Er bringt sie von der zentral gelegenen Plaça d’Espanya aus zum Bahnhof Es Caülls, während Darsteller des Circo Stromboli sie bespaßen. Von der Haltestelle aus ist man in wenigen Gehminuten im Mallorca Fashion Outlet. Weihnachtliche Kreaturen leiten einen den Weg dorthin. Einmal angelangt, gibt es weitere Weihnachtsaktivitäten wie Workshops oder den Besuch der Gehilfen des Weihnachtsmannes. Unter der WhatsApp-Nummer 682-37 64 47 kann man sich einen Platz im „Vagón de las ilusiones“ sichern. Weitere Infos Instagram: mallorcafashionoutlet / mallorcafashionoutlet.com

