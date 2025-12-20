Müller, Aldi, Mercadona und Co.: Welche Geschäfte auf Mallorca wann geöffnet haben

Wann und wo bekommt man in den hiesigen Supermärkten und Geschäften zu Weihnachten noch die Zutaten fürs Festtagsessen oder Geschenke wie Parfüms? Die Einkäufe dieser Tage wollen gut geplant sein, denn sowohl der 25. als auch der 26. Dezember sind in diesem Jahr auch auf den Balearen Feiertage. An den beiden Dezember-Sonntagen (21. und 28.12.) ist zudem verkaufsoffener Sonntag auf Mallorca. An Heiligabend (24.12.) sind die meisten Geschäfte, Einkaufzentren und Supermärkte eingeschränkt geöffnet.

ALCAMPO

Die Tochterfirma der französischen Kette ist auf Mallorca nur mit einem Supermarkt in Marratxí vertreten. An den verkaufsoffenen Dezember-Sonntagen können Kunden von 9 bis 22 Uhr kommen. An Heiligabend ist der Alcampo von 9 bis 19 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember bleibt er geschlossen. ccalcampomallorca.es

Die einzige Alcampo-Filiale auf Mallorca liegt in der Gemeinde Marratxí. / Simone Werner

ALDI

Alle Geschäfte der deutschen Supermärkte haben am 24. Dezember bis 19 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember haben alle Filialen geschlossen. Tags darauf (26.12.) geöffnet, jeweils von 9 bis 21.30 Uhr, haben lediglich die Geschäfte in folgenden Orten: Magaluf, Palmanova, Campos, Can Picafort, Felanitx. aldi.es

SUMA

Die hinter den SUMA-Geschäften steckende Gruppe Transgourmet Ibérica hat vor Kurzem die Grupo Moyà Saus, die etwa die BIP-Supermärkten verwaltet, aufgekauft. Ob in der Altstadt oder auf den Dörfern: Die BIPs waren auf Mallorca bekannt dafür, dass sie praktisch immer geöffnet hatten. Auch SUMA empfängt Kunden sonntags. Das Geschäft im Carrer d‘en Rubí, 12, mitten im Zentrum von Palma, etwa hat sowohl an den verkaufsoffenen als auch herkömmlichen Sonntagen wie auch an den Weihnachtsfeiertagen durchgehend von 8 bis 0 Uhr geöffnet. sumasupermercados.es

CARREFOUR

Die französische Kette ist auf Mallorca mit riesigen Supermärkten vor allem in den großen Einkaufszentren wie dem FAN oder dem in Porto Pi präsent. Daneben gibt es ebenfalls in Palma wie auch andernorts auch kleinere Geschäfte, die Carrefour Express heißen. Die vier großen Geschäfte in Palma und das in Sa Coma schließen an Heiligabend bereits um 19 Uhr. Am 25. und 26. Dezember bleiben alle zu bis auf das in Sa Coma. Letzteres hat von 9 bis 22 Uhr geöffnet. An den beiden verkaufsoffenenen Sonntagen im Dezember sind alle großen Geschäfte ebenfalls von 9 bis 22 Uhr geöffnet. carrefour.es

Der Carrefour am Vergnügungszentrum Ocimax in Palma liegt direkt an der Ringautobahn. | FOTO: SIMONE WERNER / Simone Werner

EL CORTE INGLÉS

Das Kaufhaus inklusive Supermarkt an Palmas Avenidas und die Filiale in der Einkaufsmeile Jaume III haben am 24. Dezember verkürzte Öffnungszeiten (9 bis 20 Uhr). Am 25. Dezember sind beide Geschäfte geschlossen, am 26. Dezember öffnet das in der Jaume III von 11 bis 20 Uhr. An den beiden verkaufsoffenen Dezember-Sonntagen sind beide Filialen von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. elcorteingles.es

OPENCOR / SUPERCOR

Zu dem spanischen Kaufhausketten-Riese gehören auch der täglich, selbst am 25. Dezember von 8 bis 2 Uhr, geöffnete Opencor im Carrer de Ramón y Cajal, 17, in Palma. Während der Weihnachtsfeiertage hat er lediglich an Heiligabend (24.12.) eingeschränkte Öffnungszeiten (8 bis 20 Uhr). Auch der Supercor nahe dem Son-Moix-Stadion (Camí de la Vileta, 5) ist Teil der Kette. Er hat während der Feiertage dieselben Öffnungzeiten wie der Corte Inglés an den Avenidas. Daneben gibt es fast inselweit an Tankstellen angegliederte Mini-Supercor-Märkte. Für sie gelten die Öffnungszeiten der jeweiligen gasolineras. supercor.es

Hat fast immer auf: der Opencor in Palma. / Simone Werner

MERCADONA

Die Geschäfte der wohl bekanntesten spanischen Kette öffnen am 24. Dezember von 9 bis 19 Uhr. Am 25. und 26. Dezember sind alle geschlossen. Auch an den verkaufsoffenen Sontagen (21. und 28. Dezember) müssen sich Kunden anderswo mit Lebensmitteln und Co. eindecken. mercadona.es

EROSKI

Bei der baskischen Supermarktkette wird mancherorts auch an Feiertagen gearbeitet. Am 25. Dezember haben laut den Angaben auf der Website allerdings alle Läden geschlossen –selbst das Geschäft in der Avinguda de l’Argentina, 20, in Palma, das damit wirbt, auch an Feiertagen Kunden zu empfangen. Es hat an Heiligabend (24.12.) eingeschränkt von 9 bis 18 Uhr, am 26. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Auch an den verkaufsoffenen Sonntagen (21. und 28.12.) ist von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Das Geschäft im Carrer del Cardenal Rossell, 1, Palma, hat laut den Angaben auf der Website an Heiligabend wie auch an den verkaufsoffenen sowie herkömmlichen Sonntagen von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember aber geschlossen. eroski.es

Ein Geschäft der baskischen Kette Eroski. / Simone Werner

LIDL

Die deutsche Supermarktkette hat je nach Filiale unterschiedliche Öffnungszeiten. Auf der Website gibt es trotz buscador de tiendas keine verlässlichen Informationen dazu. Mindestens am 25. Dezember dürften die Geschäfte zu haben. Die Filiale in Can Picafort etwa ist an den verkaufsoffenen Dezember-Sonntagen wie auch am 26. Dezember jeweils von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet, am 24. Dezember macht sie bereits um 19 Uhr zu. Am 25. Dezember ist auch sie definitiv geschlossen. Die im Carrer d’Andalusia, 34, beim Son-Moix-Stadion in Palma hat nur am 24. Dezember von 9 bis 19 Uhr geöffnet, dann erst wieder ab dem 27. Dezember zu den regulären Zeiten. lidl.es

EINKAUFSZENTREN

Das Mallorca Fashion Outlet hat an den verkaufsoffenen Dezember-Sonntagen sowie am 26. Dezember von 10 bis 22 Uhr geöffnet, an Heiligabend (24.12.) nur bis 18 Uhr, am 25. Dezember ist geschlossen. mallorcafashionoutlet.com

Auch die Läden im Einkaufszentrum FAN an der Flughafenautobahn haben an den verkaufsoffenen Dezember-Sonntagen von 10 bis 22 Uhr geöffnet, an Heiligabend eingeschränkt von 10 bis 19 Uhr. Am 25. und 26. Dezember bleiben sie geschlossen. fanmallorca.com

Im Einkaufszentrum Porto Pi ist Shoppen an den verkaufsoffenen Sonntagen im Dezember bis 22 Uhr möglich, an Heiligabend nur bis 20 Uhr, am 25. und 26. Dezember ist geschlossen. portopicentro.es

Das Mallorca Fashion Outlet liegt an der Inca-Autobahn. / Simone Werner

AGROMART

Für die Geschäfte der mallorquinischen Kette gelten folgende Öffnungszeiten: 24. Dezember: 8 bis 18 Uhr, 25. Dezember: geschlossen, 26. Dezember: 8 bis 14 Uhr (Ausnahmen: Die Filialen in Manacor und Son Rossinyol haben geschlossen). agromart.es

In dem Geschäft in Manacor können sich Kinder derzeit mit einem Riesen-Kuschelbären fotografieren lassen. / Agromart

MÜLLER

Auch Kunden der deutschen Drogeriekette finden zu den Öffnungstagen während der Feiertagen auf der Website zwar keine Details, aber immerhin die Telefonnummern zu den einzelnen Filialen. Die im Hort de les Ànimes 14 (Polígono Levante) etwa hat, wie ein Anruf der MZ-Redakteurin ergab, am 21. und 28. Dezember von 9 bis 22 Uhr geöffnet, am 24. Dezember zumindest bis 19 Uhr, am 25. und 26. Dezember ist geschlossen. mueller.es

ROSSMANN

Die deutsche Drogerie-Kette betreibt derzeit fünf Geschäfte auf der Insel, drei in Palma und jeweils eines in Manacor und Felanitx. Sie sind an Heiligabend jeweils bis 19 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen. An den verkaufsoffenen Dezember-Sonntagen haben alle Geschäfte zu den herkömmlichen Zeiten geöffnet, die in Manacor, Felanitx und der Avinguda Mèxic, 5 in Palma nur von 10 bis 15 Uhr. rossmann.es

Am Freitag (4.7.) wurde das neue Geschäft von Rossmann in Palmas Innenstadt eröffnet. Die MZ war mit dabei. / Inselradio

DEUTSCHER SUPERMARKT SAM

Wer seinen Liebsten ein typisch deutsches Weihnachtsmenü auftischen will, kann während der Feiertage nur am 24. Dezember von 9.30 bis 15 Uhr im SAM an der Playa einkaufen. Danach öffnet das Geschäft erst wieder am 27. Dezember zu den regulären Zeiten (9.30 bis 20 Uhr). An den verkaufsoffenen Dezember-Sonntagen ist geschlossen. Facebook: SAM Der Deutsche Supermarkt auf Mallorca

