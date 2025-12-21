Veranstaltungstipp der MZ am Sonntag: Dieser Ort lädt wieder zu seinem berühmten Lichtfest Contrallum ein

Am Sonntag (21.12.) zwischen 18 und 21 Uhr erstrahlen die Gassen von Sineu wieder in einem ganz besonderen Glanz. Bei dem Lichterfest Contrallum wird der Ort in der Inselmitte allein durch Kerzen und Lichtinstallationen erhellt. Die Besucher des kontemplativen Events werden gebeten, sich ruhig zu den elf Stationen des Rundgangs zu begeben, um so das Licht, die Stille und die historische Kulisse des Ortes bewusst wahrnehmen zu können.

Eine weitere Lichtinstallation bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr. / Simone Werner

Die diesjährige Route fokussiert sich auf den Markt und Umgebung. Dabei gibt es auch Musik und Tanz. Im November war das Fest wetterbedingt ausgefallen. Hoffentlich bleibt es beim Ersatztermin am Sonntag (21.12.) trocken. Checken Sie auf jeden Fall am Abend noch einmal die sozialen Netzwerke der Veranstalter: