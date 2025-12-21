Schlittschuhlaufen auf Mallorca: Wo es geht und was der Spaß kostet
Nicht jede Piste ist auch aus echtem Eis
In Deutschland ist Schlittschuhlaufen im Winter eine beliebte Freizeitbeschäftigung rund um die Weihnachts-Feiertage. Auch auf der Insel gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten, wo Schlittschuhlaufen möglich ist, wobei einige „Eisbahnen“ lediglich aus Kunststoff-„Eis“ sind, was den Spaß etwas trübt.
- Weihnachtsmarkt im Sa-Feixina-Park in Palma: 30 Minuten auf der „echten Eisbahn“, die noch bis 6. Januar geöffnet hat, kosten 8 Euro. Die Schlittschuhe sind im Preis enthalten.
- Ice Park im Parc de Ses Estacions in Palma: Die Eisbahn ist mit 400 Quadratmetern laut dem Veranstalter die größte der Insel. Zudem gibt es laut den Angaben auf der Website Schneefall inklusive. Geöffnet ist noch bis 1 1. Januar täglich von 10 bis 22 Uhr. Der Eintritt für den 25-minütigen Schlittschuh-Spaß kostet 8 Euro, wobei auch hier die Schlittschuhe inklusive sind. Handschuhe sind Pflicht. Auf Wunsch kann man vor Ort gegen eine Gebühr von 2 Euro welche mieten. Wer vorab Karten reservieren will, kann das unter iceparkmallorca.es tun.
- Weihnachtlicher Themenpark in Port Adriano: Vom 19. Dezember bis 7. Januar lädt der Hafenort wieder in seinen Parque de Navidad ein. Die 300 Quadratmeter große Eisbahn hier – laut den Angaben auf der Website aus ökologischem Eis – ist längst ein fester Bestandteil des weihnachtlichen Themenparks, und das Schlittschuhlaufen dort ist kostenlos.
- Weihnachtsmarkt in Puerto Portals: Auch in diesem Hafenort kann noch bis zum 6. Januar auf Kufen geschlittert werden. Geöffnet ist die 150 Quadratmeter große „Eisbahn“ aus synthetischem Material auf der Plaça Major jeweils von 12 bis 20 Uhr. 20 Minuten kosten 5 Euro (die Schlittschuhe sind inklusive).
- Christmas Wonderland in Son Amar: Auch auf der Event-Finca nahe Palmanyola ist Schlittschuhlaufen noch bis 21. Dezember am Wochenende möglich: auf Kunsteis. Geöffnet ist die pista de patinaje am Freitag ab 16.20 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 15.20 Uhr. Um 20 Uhr ist die letzte Möglichkeit für eine Fahrt auf dem „Eis“. 15 Minuten Schlittschuh laufen kosten 7,50 Euro (zzgl. 6 Euro Eintritt zum Event). Die Schlittschuhe wie auch nach Wunsch ein Helm sind inklusive. Infos: IG: houseofsonamar
Abonnieren, um zu lesen
- Goodbye Deutschland'-Auswanderer Gülpens planen beruflichen Neustart auf Mallorca
- Deutsche Urlauberin in Spanien von Welle in den Tod gerissen
- Neue Studie: So viel muss man auf Mallorca verdienen, um ein würdiges Leben führen zu können
- Warnleuchten-Pflicht: Ab wann Bußgelder drohen und was 'Kennzeichen-D'-Fahrer jetzt wissen müssen
- Verregnete Weihnachtsfeiertage? An diesem Tag gilt auf Mallorca Warnstufe Gelb
- Mega-Umbau am Hafen von Palma: 240 Millionen Euro für neue urbane Oase am Meer
- So unterschiedlich feiern die 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer 2025 Weihnachten
- Die größten Fehler beim Auswandern nach Mallorca: 'Das würde ich heute anders machen