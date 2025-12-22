Weihnachten auf Mallorca: Was die deutsche Christvesper in der Kathedrale von Palma so besonders macht

Holmfried Braun ist schon jetzt ein bisschen nervös – aber es ist positive Aufregung. Der evangelische Pfarrer darf bei dem ökumenischen Weihnachtsgottesdienst der deutschsprachigen evangelischen und katholischen Gemeinden der Balearenin der Kathedrale an Heiligabend vor Hunderten von Gotteshaus-Besuchern predigen. „Ich bin zwar schon seit über fünf Jahren auf der Insel, aber das ist einmalig in meiner Karriere. Vermutlich wird es nicht nur das erste, sondern auch das letzte Mal sein“, sagt Braun zur MZ. „Es ist einfach beeindruckend, dort zu stehen, und so viele Menschen zu sehen, die einen angucken. Dann die Lichter, die Krippe, die ganze Atmosphäre“, schwärmt er weiter.

Schon seit 1971

Die katholische und evangelische Gemeinde halten die deutsche Christvesper zwar jedes Jahr gemeinsam ab, wechseln sich mit der Organisation und Predigt aber jeweils ab. Wegen der Corona-Pandemie musste die beliebte Zusammenkunft, die es schon seit 1971 gibt, 2020 und 2021 aussetzen. „2022 war dann der katholische Pfarrer Andreas Falow mit der Predigt an der Reihe, wir mit der Organisation, 2023 hat meine Frau Martje gepredigt, 2024 war wieder die katholische Kirche an der Reihe“, erinnert sich Braun. Heißt: Das Team rund um Falow kümmert sich in diesem Jahr um die Organisation.

Besondere Atmosphäre

„Ist doch nur ein weihnachtlicher Gottesdienst. Was soll da schon groß zu organisieren sein?“, mag man nun vielleicht denken. Doch die Christvesper erfreut sich bei deutschsprachigen Residenten, ihrem Besuch und den Urlaubern schon seit Jahren großer Beliebtheit. Für viele ist das gemeinsame Singen von deutschsprachigen Weihnachtsliedern bei dem Hochamt in der Kathedrale einer der Höhepunkte der Festtage. „Es ist für alle bewegend, wenn Hunderte Menschen zusammen ‚O du fröhliche‘ oder ‚Stille Nacht‘ singen“, sagt Braun.

Schon seit Jahren gibt es aufgrund der Beliebtheit der Christvesper zwei Gottesdienste, einen um 15.30 Uhr, einen weiteren um 17 Uhr. Und selbst dann wird es teils eng, wie die MZ zuletzt im vergangenen Jahr miterlebte. Damals war der Ansturm beim Gottesdienst um 15.30 Uhr so groß, dass Hunderte Besucher nicht mehr in die Kathedrale kamen – und das, obwohl dort etwa 2.400 Menschen Platz haben. Auch vor dem Gottesdienst um 17 Uhr kam es zu Gedränge am Eingang. Dieses Mal schafften es aber alle Gäste in den Innenraum.

Hoher Besuch

Wer Mallorcas Bischof Sebastià Taltavull i Anglada miterleben will, sollte den Gottesdienst um 15.30 Uhr besuchen. Nur da begrüßt der Geistliche seit Jahren die deutschsprachigen Kirchgänger. „Psssssst: Letztes Jahr gab es längere Schlangen, sodass nicht alle Interessenten hineingelassen wurden – also lieber schon vorher die Geschenkchen einpacken und rechtzeitig kommen“, empfahl die deutschsprachige evangelische Gemeinde schon vor einigen Wochen auf ihrer Website.

Auch der Bischof war 2024 beim Gottesdienst um 15.30 Uhr vor Ort. / Simone Werner

„Für uns als Gemeinde ist es ein freudiges Ereignis, wenn so viele Menschen von der ganzen Insel zusammenkommen“, stellt Braun im Gespräch mit der MZ mehrmals klar. Die Organisatoren hätten wegen des Andranges 2024 schon vor einiger Zeit mit den Verantwortlichen der Kathedrale gesprochen. „Sie waren sehr aufgeschlossen, haben aber betont, dass das Gelände rund um die Kathedrale öffentliches Gelände ist“, so der 57-Jährige.

Um Chaos zu vermeiden, wollen die Organisatoren in diesem Jahr folgende Vorkehrungen treffen:

Absperrbänder sollen anzeigen, wo man sich anstellen muss.

Zudem soll die Schlange wie beim schwedischen Santa-Lucia-Fest eher in Richtung Carrer del Palau Reial und der Fundació Bartomeu March geleitet werden und nicht wie im vergangenen Jahr durch die engen nahe gelegenen Gassen.

Mitarbeiter bekommen ein Kathedralen-Karte, damit alle wissen, dass sie zum Team gehören.

Kathedrale bis auf den letzten Platz besetzt: hoher Andrang bei der deutschsprachigen Weihnachts-Christvesper auf Mallorca / Simone Werner

Weitere Gottesdienste auf Deutsch

Wer sich das mögliche Gedränge vor der Kathedrale ersparen will, kann an den Feiertagen auch andere Gottesdienste auf Deutsch besuchen.

Die evangelische Gemeinde bietet Folgende an:

Heiligabend, 24.12., 15 Uhr, Cala Ratjada

15 Uhr, Cala Ratjada Weihnachten, 25.12., 17 Uhr, Peguera

Die katholische Gemeinde hat folgende Daten bekannt gegeben:

Heiligabend, 24.12., 21 Uhr, weiße Strandkirche (San Fernando), Playa de Palma

21 Uhr, weiße Strandkirche (San Fernando), Playa de Palma Weihnachten, 25.12.: 9 Uhr, Peguera; 10.30 Uhr, weiße Strandkirche, Playa de Palma; 12 Uhr, große Kirche Santa Cruz (Altstadt von Palma) (mit musikalischer Begleitung)

9 Uhr, Peguera; 10.30 Uhr, weiße Strandkirche, Playa de Palma; 12 Uhr, große Kirche Santa Cruz (Altstadt von Palma) (mit musikalischer Begleitung) Stephanustag, zweiter Weihnachtsfeiertag, 26.12.: 10.30 Uhr, weiße Strandkirche (San Fernando) Playa de Palma

Auch in Artà, in der Klosterkirche Sant Antòni de Pàdua, gibt es an Heiligabend (24.12.) um 17 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst auf Deutsch. Geleitet wird er vom Franziskanermönch Pater Tomeu aus dem Franziskanerkloster des Ortes.

Einheimische Gottesdienste

Wer die besondere Atmosphäre zu Weihnachten in der Kathedrale erleben möchte, kann natürlich auch die spanisch- und katalanischsprachigen Weihnachtsgottesdienste besuchen. Die „Nit de Matines“, die Christmette am 24.12., beginnt um 23 Uhr. Wie auch in fast allen anderen Kirchen der Insel ist dabei auch der Sibyllen-Gesang zu hören (der Fernsehsender IB3 überträgt live). Am 25.12. sind die spanischen Gottesdienste in der Kathedrale um 10.30 Uhr, 12 Uhr und 19 Uhr. catedraldemallorca.org; bisbatdemallorca.org

