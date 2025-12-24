Leserfragen auf Mallorca: Darf ein Auto mit deutschem Kennzeichen in die Umweltzone fahren, wenn vorher die ITV absolviert wurde?

Hallo, da es viele Deutsche betrifft, bitte ich Sie, im Rathaus Palma nachzufragen, ob Autos mit deutscher Zulassung in die Umweltzone fahren dürfen, wenn sie vorher freiwillig den spanischen TÜV absolviert haben. (Ulrike W., per E-Mail)

Wenn Sie das Auto ummelden und ein spanisches Kennzeichen bekommen, ist die Einfahrt problemlos möglich. Allein die ITV wird dafür nicht reichen. Das Problem ist schließlich das Lesen des Nummernschilds durch die Kamera. Und das ist bislang nur mit spanischem Kennzeichen oder über die Ausnahmeliste (Besitz einer Immobilie, Parkplatz oder Lokal innerhalb der Umweltzone) möglich.

Hola und guten Morgen, ich habe die Meldung über das seit 100 Jahren bestehende Restaurant Can March gelesen. Die Reservierung klappt aber weder mit dem angegebenen QR-Code noch über die WhatsApp-Nummer. Was kann ich tun? (Peter J., per E-Mail)

Ich habe eben im Restaurant angerufen. Dort ging auch jemand außerhalb der bei Google angegebenen Öffnungszeiten ran. Eine Reservierung ist unter der Festnetznummer 971-55 00 02 möglich, eine der Mitarbeiterinnen spricht sogar Deutsch. Per E-Mail ist eine Reservierung unter der Adresse info@canmarch.com möglich.

Kann man auf der Insel irgendwo Grünkohl kaufen? Ich kann in den Geschäften nirgends den sogenannten col rizada finden. (Leland H., via Facebook)

Grünkohl gibt es auf Mallorca nicht in jedem Supermarkt oder Discounter. Allerdings sollte der teils auch wie im Englischen kale genannte Kohl in den größeren Märkten, wie etwa den Carrefour-Filialen in Palma oder auch dem Alcampo-Supermarkt in Marratxí zu bekommen sein. Auch in den Geschäften der Insel-Kooperative Agromart gibt es ihn häufig. Wenn Sie sichergehen wollen, können Sie dort anrufen, bevor Sie sich auf den Weg machen. Auf der Website von Agromart können Sie die einzelnen Filialen aufrufen, für jede ist eine Handynummer hinterlegt. Bereits fertig eingelegten Grünkohl im Glas gibt es auf der Insel beispielsweise in den Märkten der Drogeriekette Müller.

