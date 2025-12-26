Silvester auf Mallorca 2025: Die besten Orte zum Feiern und Anstoßen

„Wo feiert man am besten Silvester auf Mallorca?“ und „Wo gibt es Feuerwerk?“ lauten zwei Fragen, die man jedes Jahr vor dem Jahreswechsel in verschiedenen Facebook-Mallorca-Gruppen liest. Silvester-Fans sollten wissen: Im Vergleich zu Deutschland dauern die Feuerwerke hierzulande oft deutlich kürzer und fallen längst nicht so üppig aus. Auch das gemeinschaftliche Böllern ist auf der Insel kein so großes Highlight wie anderswo, wo Silvester-Fans oft viel Geld in besondere Knaller und Co. investieren.

Gefeiert wird aber dennoch – auch in diesem Jahr mit einer besonderen Tradition: Zu den letzten zwölf Glockenschlägen vor Mitternacht essen die Spanier zwölf Trauben. Die größten Partys finden in Palma auf dem Rathausplatz Plaça Cort und der Plaça de la Reina statt. Details dazu wollen die Verantwortlichen, wie es auf MZ-Anfrage hieß, in Kürze noch bekannt geben. Doch auch andernorts können Sie mit den Einheimischen feiern:

Santanyí

In Santanyí trifft man sich am 31. Dezember traditionell auf der Plaça Major im Zentrum. Am Vormittag sind wie immer zunächst die Kinder dran. Um 10 Uhr gibt es Geschichtenerzähler, um 1 1 Uhr Kinderanimation und einen Glockenschläge-Countdown. Anlässlich des Jahreswechsels baut das Rathaus erneut ein Zelt auf. Ab 23.30 Uhr treffen sich dann die Erwachsenen zunächst vor dem Rathaus. Ab 0 Uhr wird im Zelt auf der Plaça Major zu DJ-Musik gefeiert.

In Cala d’Or sind Bewohner und Urlauber zwischen 1 1.30 und 18 Uhr zu einer Vorveranstaltung auf die Plaça Costa eingeladen. Auch hier legen DJs auf, und es gibt einen Glockenschläge-Countdown.

ajsantanyi.net

Capdepera / Cala Ratjada

Das Rathaus von Capdepera organisiert am 31. Dezember für kleine Silvester-Gäste ab 16 Uhr in einem Zelt auf der Plaça des Sitjar in Capdepera eine Party und Kinderanimation. Ab 23.50 Uhr sind die Erwachsenen dran. Erst wird auf der Plaça de la Constitució mit Sekt auf den Jahreswechsel angestoßen, ab 0.15 Uhr geht die Feierei mit DJ-Musik (Joan Ribo und René Luis) im Zelt auf der Plaça des Sitjar weiter. Facebook: Ajuntament de Capdepera

Auch in Cala Ratjada kann man es krachen lassen. Der bekannte Bierbrunnen ist zwar geschlossen, das Nachtlokal La Santa zum Beispiel hat aber auch in diesem Jahr geöffnet. Die Sause mit DJ J Martínez, DJ Serdjo und DJ Mimo beginnt um 0.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Instagram: lasantacalaratjada

Calvià

Die Gemeinde Calvià feiert in diesem Jahr ab 0.30 Uhr wieder im Polideportivo de Galatzó in Santa Ponça ins neue Jahr. Bis 6.30 Uhr morgens können Erwachsene dort zu DJ-Musik von Young Kendi, Oscar Romero, Lor3to und Tapo feiern. Es gibt unter anderem Animationen und Überraschungen. Der Eintritt ist frei. Wie schon im vergangenen Jahr fahren Shuttle-Busse die Feiernden aus anderen Orten der Gemeinde zu der Mehrzweckhalle und wieder zurück. Mitfahren ist kostenlos.

In Son Ferrer steigt im Módulo Deportivo im Carrer Falcó von 0.30 bis 6 Uhr eine Silvester-Party. Es gibt Barbetrieb und DJ-Musik von DJ Fernando.

Auch im Restaurant Sa Vinya in Es Capdellà können sie mit den Bewohnern des Ortes den Jahreswechsel feiern. Los geht es erst um 0.30 Uhr. DJ Perea legt auf.

calvia.com

Peguera

Einige Lokale haben trotz Nebensaison an Silvester geöffnet, etwa die Maha Lounge oder das Vino y Más von Kultwirtin Erna Hepp. Bei Hepp beginnt die Party mit DJ Kess um 21 Uhr. Als Verpflegung gibt es Gulaschsuppe und Kartoffelsalat mit Kassler oder Würstchen. Auch Restaurants im Ort bieten Silvester-Menüs mit anschließendem Beisammensein an. In Krümels Stadl steigt zum vierten Mal eine große Silvester-Sause. Geöffnet ist ab 19 Uhr. Neben einem Feuerwerk gibt es eine Silvester-Show von Joe Verbeek. Gäste können sich mit Bockwurst, Kartoffelsalat und Brötchen (6,50 Euro) stärken. Der Eintritt ist frei. Bitte unter Tel.: 638-61 68 04 reservieren!

Instagram: kruemels_stadl

Playa de Palma/s’Arenal

An der Playa ist es im Winter recht ausgestorben. In einigen Lokalen wird jedoch etwas geboten:

Deutsches Eck: Das Event mit Silvester-Buffet und DJ-Musik ist bereits ausgebucht. „Wer mit uns Silvester feiern will, sollte sich spätestens im Oktober um einen Platz kümmern“, so Betreiberin Feli Bohrmann. Sie und ihr Mann Michael Bohrmann organisieren in der Bierstraße aber ein Feuerwerk, das auch andere Gäste bewundern können. Instagram: deutscheseckbeifeliundmicha

Münchner Kindl: Bei der diesjährigen Silvester-Sause treten Sandy Wagner und Jürgen Peter auf. Am Mischpult steht DJ Fabi Fiesta. Der Eintritt ist frei. Facebook: Münchner Kindl Mallorca

Bierkönig: Eine ganze Woche lang geht das diesjährige Silvester-Programm in dem bekannten Partytempel. Als Acts stehen Partycrasher (27.12.), Frenzy (28.12.), Killermichel (29.12.). Calvin Kleinen (30.12.) und in der Silvesternacht (31.12.) Julian Sommer auf der Bühne. Das neue Jahr geht dann mit Schürze (1.1.) und Tim Toupet (2.1.) weiter. Instagram: bierkoenigmallorca

Manacor

Mallorcas zweitgrößte Stadt feiert den Jahreswechsel ab 23 Uhr mit Live- und DJ-Musik (Ferreros Band, DJ Sergí Alés) auf der Plaça del Rector Rubí. Die Kinder sind schon am Tag davor um 18 Uhr im Convent de Sant Vicenç Ferrer dran. Dort gibt es unter anderem einen Glockenschläge-Countdown.

digitalmanacor.com

Inca

Mallorcas drittgrößte Stadt im Inselinneren feiert wie gehabt auf der Plaça d’Espanya. Kinder und Familien treffen sich dort um 11 Uhr. Es gibt ein Konzert, zudem sind die Schwellköpfe und Riesenfiguren dort anzutreffen. Die Erwachsenen sind dann um 23.30 Uhr dran. Es gibt DJ- und Live-Musik. Das Rathaus gibt die Trauben kostenlos aus. incaciutat.com/incafanadal#

Felanitx

In Felanitx kann man vor dem Rathaus zu DJ-Musik von DJ Bou mit anderen Bewohnern ins neue Jahr feiern. Auch hier gibt das Rathaus kostenlos Trauben und Sekt aus. Im Anschluss wird beim Mercat Municipal zu Live-Musik von MyStart, Madison und DJ-Musik von DJ Titi weitergefeiert. Der Eintritt ist frei. Von den anderen Orten der Gemeinde aus gibt es Shuttle-Busse nach Felanitx. Facebook: Ajuntament de Felanitx

