Leserfragen: Wo finde ich bei akuten Zahnschmerzen schnell einen deutschen Zahnarzt?

Liebe MZ-Redaktion, ich bin mit meiner Frau im Urlaub in Can Pastilla im Hotel AluaSoul und habe seit vier Tagen starke Zahnschmerzen, die ich mit sechs bis acht Schmerztabletten pro Tag in Schach halte. Können Sie einen oder mehrere deutschsprachige Zahnärzte in Palma empfehlen, an die ich mich wenden kann (natürlich ohne Gewähr)? Ich benötige so schnell wie möglich eine schmerzstillende Behandlung der Entzündung im vorletzten, linken, unteren Backenzahn mit einer neuen Füllung – die alte scheint im Eimer zu sein. (Till K., per E-Mail)

Sie könnten es direkt an der Playa de Palma zum Beispiel beim deutschen Zahnarzt Dr. Peter Erdmann probieren. Das ist wohl der Ihrem Hotel am nächsten gelegene deutsche Zahnarzt. Seine Praxis befindet sich im Carrer de Marbella, 22, in etwa auf der Höhe des deutschen Supermarktes Sam, allerdings direkt an der Meerespromenade. Weitere deutsche Zahnärzte gibt es beispielsweise in der Palma Clinic an der Ringautobahn von Palma (Ausfahrt Valldemossa) oder auch im Zentrum von Palma mit der Clínica Dental Althaus & Bondulich. Die Praxis liegt in der Avinguda Jaume III, 14.

Als Eigentümer einer Wohnung in Port Adriano vermisse ich seit ein paar Wochen die Funktion der aktuellen Webcam. Nach meiner Recherche funktioniert keine Webcam auf Mallorca. Ich bin mit Ihren Berichten sehr zufrieden und bin regelmäßiger Leser. Leider vermisse ich Neuigkeiten zu diesem Thema. (Peter J., per E-Mail)

Leider waren die Webcams in den vergangenen Wochen tatsächlich außer Betrieb. Der Fehler ist jedoch seit Freitag (19.12.) wieder behoben, die Livecams der Mallorca Zeitung sollten nun alle wieder funktionieren. Sie finden die Kameras, die der MZ von einem externen Dienstleister angeboten werden, unter dem Link mallorcazeitung.es/livecams-auf-mallorca/. Obwohl fast alle der MZ-Livecams im Südwesten der Insel angebracht sind, haben wir leider derzeit keine Kamera in Port Adriano. Um nachzuschauen, wie es dort gerade aussieht, können Sie beispielsweise auch auf die Website webcamtaxi.com gehen und dort in der Suchmaske oben „Port Adriano“ eingeben.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen