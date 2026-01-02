Dreikönigsumzug 2026 auf Mallorca: Routen, Highlights und Neuerungen im Überblick

Endspurt in Sachen Bescherung: Auf Mallorca verteilen am Montag (5.1.) und teils auch noch am Dienstag die Heiligen Drei Könige („Reyes Magos“) die Weihnachtsgeschenke. Der größte Umzug findet am Montag in Palma statt. Um 18 Uhr gehen die Weisen aus dem Morgenland erneut an der alten Hafenmole Moll Vell von Bord. Im Anschluss ziehen sie in Begleitung eines rund 400-köpfigen Gefolges durch die Innenstadt. Auf Spanisch wird der Umzug Cabalgata genannt.

So viele Wagen wie noch nie

In diesem Jahr sind es 24 geschmückte Wagen, so viele wie noch nie (2024 waren es 14, 2025 dann 17). 22 der carrozas verantwortet die Veranstaltungsagentur Grup Trui. Auch ein Bus und zwei „Züge“ fahren in diesem Jahr bei dem Umzug mit. Alle Elemente – ob die Festwagen selbst, die Kostüme oder die Dekoration – wurden für die aktuelle Ausgabe neu entworfen. Insgesamt sind über 50 Kostümentwürfe angefertigt worden, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Route und Neuerungen

Noch an der Hafenmole überreicht Palmas Bürgermeister Jaime Martínez den Königen feierlich den „Schlüssel zur Stadt“. Palmas Tore sind mithin für die Geschenkübergabe weit geöffnet. Der Umzug verläuft dann wie gewohnt von der Avinguda Antoni Maura über die Plaça de la Reina und den Borne zur Plaça Rei Joan Carles I. Von dort geht es weiter über den Carrer Unió und die Rambla bis zur Avinguda d’Alemanya.

Dann zieht der Trupp über den Passeig Mallorca und Jaume III zurück Richtung Borne und Plaça de la Reina, um schließlich an der Plaça de Cort anzukommen, wo die Weisen aus dem Morgenland vom Balkon des Rathauses die Menge begrüßen werden. Beim diesjährigen Dreikönigsumzug wird zudem der erste Teil einer dreiteiligen Geschichte erzählt, die unter dem Übertitel „Das Licht des Orients und die alten Handwerksberufe: die Magie der Könige und unsere Traditionen“ in den nächsten beiden Jahren weitererzählt werden soll. Diesmal geht es insbesondere um Handwerksberufe, die auch in den mallorquinischen Krippen Thema sind. Im Mittelpunkt stehen Bäcker, Metzger, Töpfer und Weber.

Eine kuriose Neuerung ist der „Tren de los Chupetes“. Dort sollen Kinder ihre Schnuller gegen Bonbons eintauschen können. Überhaupt fliegen bei der Cabalgata, ähnlich wie beim deutschen Karneval, wenn auch längst nicht so reichlich, viele Bonbons.

Auch hier ist was los

In Santanyí schlagen die Heiligen Drei Könige am Montag (5.1.) um 18 Uhr, von der Ortskapelle begleitet, an der Porta Murada auf.

In Porto Petro kommen sie am selben Tag um 18.30 Uhr im Reial Club Náutico an. Von dort aus ziehen sie weiter. Das Verteilen der Geschenke findet dann vor der Kirche statt.

Bewohner von s'Alquería Blanca können die drei Waisen aus dem Morgenland am Montag (5.1.) um 20 Uhr auf der Plaça de Sant Josep in Empfang nehmen.

In Cala d'Or ist das Eintreffen der Reyes am Hafen für Montag (5.1.) 18 Uhr geplant. Die lokale Musik-Gruppe Adaggio begleitet den Umzug, der auf der Plaça Eivissa endet. Dort gibt es dann die Geschenke.

In Cala Llombards können Bewohner am Montag (5.1.) ab 18 Uhr vor dem Hostal Cala Llombards auf die Könige warten. Vorher, um 17 Uhr, gibt es noch ein Spektakel für Kinder.

Am Montag (5.1.) um 18.30 Uhr hat das Warten auch für die Kinder von Es Llombards ein Ende. Treffpunkt ist der Kirchplatz.

Vor der Kirche Sant Miquel können Kinder in Calonge am selben Tag um 19 Uhr Geschenke in Empfang nehmen. Das Spektakel wird musikalisch begleitet.

Der größte Umzug in der Gemeinde Calvià findet in Palmanova statt. Dort kommen die sehnsüchtig erwarteten Könige am Montag (5.1.) um 18 Uhr per Boot an. Dann ziehen sie mit ihrem Gefolge an der Promenade (Passeig de la Mar) entlang.

Fast zeitgleich findet ab 17.30 Uhr eine Veranstaltung gegenüber von der Kirche von Es Capdellà statt. Dort verteilen die Heiligen Drei Könige nicht nur Geschenke. Besucher bekommen auch heiße Schokolade und Ensaimadas.

In Calvià treffen sich die Wagen und Darsteller am Montag (5.1.) um 18.30 Uhr am Polideportivo. Ab 19 Uhr beginnt dann der Umzug über den Carrer Major bis zur Kirche und zum Theater / der Bar Sa Societat.

In dem beliebten Urlaubsort Peguera kann man die Reyes erst am Dienstag (6.1.) um 10 Uhr in Empfang nehmen. Sie ziehen über den Bulevar und weitere Straßen durch den Ort. Der Umzug endet auf dem Kirchplatz.

Can Picafort lädt Besucher am Montag (5.1.) um 17 Uhr zur Gemeindebibliothek ein, Santa Margalida um 19 Uhr zum Startpunkt auf der Plaça de s'Abeurador, Son Serra de Marina ab 19 Uhr zum Club Nàutic Serranova.

Wie es sich für einen Hafenort gehört, kommen die Könige in Port Adriano am Montag (5.1.) um 18 Uhr per Boot am Lokal Cantina Can Olivo an. Um 19 Uhr gibt's Geschenke.

In Puerto Portals gehen die Reyes am Montag (5.1.) von Bord und verteilen zwischen 18 und 20 Uhr an der Plaza Capricho Geschenke.

