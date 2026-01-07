Der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer mit den Hüpfburgen ist wieder im Fernsehen zu sehen

Direkt im Anschluss an die neue Mallorca-Folge mit Peggy Jerofke, Steff Jerkel und den Robens, die am Montag um 20.15 Uhr läuft, zeigt Vox eine Wiederholungsfolge mit Dennis Schadly. Erstausstrahlung war am 19. April 2021. Die Folge ist für Abonnenten derzeit schon auf RTL+ verfügbar. Schadly ist Zuschauern des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" als der Mann mit dem Hüpfburgen-Verleih bekannt.

In der Programmbeschreibung heißt es, dass der Familienvater vor einer Entscheidung steht. "Familie in Deutschland oder Business auf Mallorca? Nach eineinhalb Jahren auf der Insel ist er von seiner Freundin und dem gemeinsamen Sohn getrennt. Dennis versucht weiter, sich mit einem Hüpfburgenverleih auf der Insel einen Namen zu machen. Er hat für seinen Auswanderertraum große Opfer gebracht. Doch was, wenn er irgendwann merkt, das alles umsonst war?"

Ist am Montag (12.1.) in einer Wiederholungsfolge zu sehen: Dennis Schadly. / RTL / 99pro media

So geht es Dennis Schadly

Die MZ hat die Folge zum Anlass genommen, um bei dem 42-Jährigen nachzufragen, was es aktuell bei ihm Neues gibt. Obwohl länger keine neuen Folgen mit ihm mehr bei Vox zu sehen waren, wird Schadly auch heute noch mehrmals im Monat auf die Auswanderer-Sendung angesprochen, wie er der MZ erzählt. "Viele erkennen mich an meiner Stimme und meinem Berliner Dialekt", so Schadly, der auch eine Umzugs- und Transportfirma betreibt. Wenn er Kunden WhatsApp-Sprachnachrichten schickt oder auch nur in Deutschland an der Supermarkt-Kasse steht, heiße es vom Gegenüber nicht selten 'Bist du nicht der mit den Hüpfburgen?'.

Dabei macht Dennis Schadly mittlerweile einiges mehr als nur castillos hinchables und andere Spielereien zu verleihen. "Das mit den Hüpfburgen ist eher ein Saison-Geschäft. Ich fahre im spanischen und deutschen Raum auch Fahrzeuge hin und her und mache Umzüge", so der Vater eines zwölf Jahre alten Sohnes. Gleich zweimal wurde er 2025 auf dem spanischen Festland Opfer von Dieben. "Anfang des Jahres haben sie mir meine Reisetasche mit unter anderem meinen Hausschlüsseln und Fahrzeugpapieren geklaut", so Schadly. Damals sei er mit einem Trailer, auf dem zwei Fahrzeuge waren, gefahren. "Sie haben hinten den SUV aufgemacht und die Sachen gestohlen", sagt der Auswanderer.

Dennis Schadly transportiert auch Fahrzeuge von A nach B. / Privat

Beim zweiten Vorfall im Spätsommer 2025 seien die Diebe deutlich perfider vorgegangen. "Ich bin damals mit einem VW Crafter gefahren, habe auf einem Rastplatz gehalten und wollte bei laufendem Motor an der Motorhaube vorbei zur Beifahrerseite laufen, um dort das Essen herauszuholen", schildert Schadly. Von seinem Fahrersitz aus sei er nicht gut ran gekommen. "Die müssen mich beobachtet haben. Wenig später habe ich bemerkt, dass die Beifahrertüre geöffnet war und den Mann noch weggehen sehen. Er hatte geschaut, ob meine Wertsachen dort sind. Ich hatte Geld und alles Andere ins Handschuhfach eingeschlossen."

Daneben hatte Schadly noch eine weitere Geschäftsidee. "Ich habe auf der Insel schon mehrere Baumaschinen angeschafft, die ich vermieten will, etwa Mini-Bagger", so der Auswanderer zur MZ.

Dennis Schadly will Baumaschinen vermieten. / Privat

Auch einem Hobby, dem Singen, will sich der Auswanderer 2026 wieder vermehrt widmen. Vor einigen Jahren hatte Schaldy bereits mehrere Songs veröffentlicht. Nun will er seine Karriere mithilfe des Produzenten von Michael Wendler wieder ankurbeln. Noch im Januar wollen sich die beiden Männer treffen, um gemeinsam 15 neue Lieder herauszubringen. "Ich mache die Texte, er die Melodie", so Schadly, der seinen letzten Auftritt Ende 2023 in Deutschland hatte.

Show-Room derzeit geschlossen

Sein Show-Room in Cala Millor, in dem man neben Hüpfburgen auch andere Spielzeuge und etwa auch Strand-Ausrüstung leihen kann, ist während der Wintermonate geschlossen. Er überlege, eine Aktion zu veranstalten, bei der er nicht mehr gebrauchtes Spielzeug und Co. an Hotels und andere Einrichtungen wie Krankenhäuser spendet.

Schadly wohnt nicht weit entfernt von seinem Show-Room, in Cala Bona. Den Mietvertrag des Hauses dort habe er kürzlich verlängert, hofft, dass er es irgendwann kaufen kann.

Öfter dort zu Besuch ist auch Schadlys Freundin Magdalena Sota, mit der er schon seit vier Jahren eine Fernbeziehung hat. Auch deswegen pendelt der Auswanderer zwischen der Insel und Berlin, wo auch sein Sohn Alvin lebt. "Magdalena und ich haben uns vorgenommen, öfter in den Urlaub zu fahren, irgendwohin, wo es auch im Winter warm ist", so Schadly.

Magdalena Sota und Dennis Schadly führen schon seit Jahren eine Fernbeziehung. / Privat

Nagel in Oberschenkel muss entfernt werden

Anfang Oktober 2023 hatten Schadly und Sota in Deutschland einen schweren Autounfall. Dabei wurde vor allem der TV-Auswanderer verletzt. Später musste er wochenlang zur Reha gehen. "Ich habe noch einen Titan-Nagel im Oberschenkel, der bisher alles zusammengehalten hat. Er muss noch raus. Das will ich noch in diesem Winter angehen", so Schadly. Einen Termin für die Operation gebe es noch nicht.

Dennis Schadly nach seinem Unfall. / Privat

So kam Dennis Schadly nach Mallorca

Dennis Schadly ist 2018 mit der Geschäftsidee, auf der Insel Hüpfburgen und andere Spielzeuge zu verleihen, nach Mallorca gekommen. Anfangs wohnte er etwa ein Jahr lang noch in einem Wohnwagen im Industriegebiet Son Bugadelles, ganz in der Nähe der Lagerhalle, in der er auch nach wie vor einige seiner Hüpfburgen aufbewahrt.

Dennis Schadly lebte anfangs in einem Wohnwagen. / Privat

Mittlerweile lebt er in Cala Bona. Von der Mutter seines Sohnes ist er seit 2019 getrennt. Rund 80 Prozent seiner Zeit verbringt der Auswanderer auf Mallorca. Im Juli 2023 eröffnete er in Cala Millor seinen ersten Showroom. Zudem betreibt er eine kleine Spedition und hat in Deutschland ein Lokal verpachtet, in dem mittlerweile ein Dönerladen untergebracht ist.

Dennis Schadly hat sich als Auswanderer mit dem Hüpfburgen-Verleih einen Namen gemacht. / Privat

Auch diese Auswanderin ist mit dabei

Neben Schadly ist auch Auswanderin Jessica Duncan in der Wiederholungsfolge zu sehen. "Jessica ist Mutter von drei Kindern, alleinerziehend und frisch verliebt. In den Briten Shane", liest man in der Ankündigung. Da Shane nicht nach Deutschland ziehen will, wandert Jessica nach England aus. "Sehr zum Leidwesen ihrer Mutter. Die ist der festen Überzeugung, Shane ist nicht der Richtige für ihrer Tochter und die Enkel. Und kaum ist Jessica in England gelandet, ist Shane verschwunden. Was ist passiert?"