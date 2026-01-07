Leserfragen: Was kann ich tun, wenn die Fluggesellschaft mein Dokument für den Residentenrabatt nicht verifiziert?
Außerdem geht es in den Fragen der Woche um das Prozedere der MZ-Kleinanzeigen und die Uber-Preise auf der Insel
Ich habe einen Flug mit Residentenrabatt nach Barcelona gebucht. Bei der Buchung wurde mein entsprechendes Dokument vom Bürgeramt Palma von der Fluggesellschaft nicht verifiziert. Nun ist es beim Check-in über die Ryanair-App nicht möglich, an meine Bordkarte zu kommen. Es wird angezeigt „Sie müssen zum Ryanair-Visa/Ticketschalter gehen, um Ihre Dokumente bestätigt zu bekommen, bevor Sie zum Boarding-Gate gehen“. Haben Sie da Erfahrungen gesammelt, was zu tun ist? Kann das am Check-in-Schalter geregelt werden? (Sebastian K., per E-Mail)
Bisher war es üblich, dass Sie ihre Dokumente am Ryanair-Infoschalter in der Abflughalle regeln konnten, also nicht direkt am Check-in. Die anderen Schalter befinden sich, wenn man das Flughafengebäude betritt, vor den Check-in-Schaltern. Sollte dort niemand anzutreffen sein, kann man Ihnen aber auch am Check-in-Schalter helfen, gegen Vorlage des Residentennachweises und des certificado de viaje die Bordkarte zu bekommen.
Ich würde gerne ein Haus in Costa de la Calma vermieten. Veröffentlichen Sie in der Mallorca Zeitung entsprechende Kleinanzeigen? (Dagmar B., per E-Mail)
Ja, Sie können uns gerne die komplette Anzeige schicken. Diese wird dann vier Wochen hintereinander in den Kleinanzeigen im hinteren Teil der Zeitung erscheinen. Die Schaltung der Anzeige ist kostenlos, wenn es sich nicht um einen gewerblichen Kunden handelt.
Was kostet ein Uber von Sa Coma nach Palma? (Heike E., per Facebook)
Der Uber-Preis schwankt je nach Anzahl an verfügbaren Fahrzeugen und liegt derzeit bei gut 160 Euro. Ein Taxi kostet etwa 100 Euro. Die TIB-Buslinie 401 fährt für 5,40 Euro. Die Fahrt dauert mit einer Stunde und 40 Minuten aber recht lange.
Leser fragen die MZ
E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es
