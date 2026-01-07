Nach deutlicher Preis-Erhöhung beim Schloss Bellver: Auch für diese Touristenattraktion auf Mallorca muss man jetzt blechen

Die Festung San Carlos in Porto Pi können Besucher fortan nicht mehr kostenlos besuchen. Seit dem 2. Januar müssen sie bis zu 5 Euro zahlen. Dann hat man Zutritt zur Burg und kann auch den Waffenhof, die Waffensammlung Llorente sowie den Wachturm und den oberen Teil der Stadtmauern besichtigen. Vom Festungsgelände aus gelangt man auch zu den für Besucher zugänglichen Räumen des Militärmuseums.

Weiterhin keinen Eintritt zahlen muss man für die Besichtigung der restlichen Anlage. Der Zugang zur Cafetería, der Spaziergang durch die Gärten oder auch die Besichtigung der Skulpturenausstellungen und der Außenausstellungen des Museums etwa sind kostenlos.

Von der Festung aus kann man auch aufs Meer blicken. / MANU MIELNIEZUK

Wie andernorts auch gelten Sondertarife für bestimmte Personengruppen, etwa Großfamilien, Inhaber der Bürgerkarte Tarjeta Ciudadana, Rentner oder Kinder von 6 bis 11 Jahren. Sie zahlen zwischen 2,50 und 4,50 Euro. Jüngere Kinder kommen stets kostenlos rein. Mittwochs ist der Zutritt weiterhin kostenlos. Daneben gibt es ein Jahresticket, das mit 12 Euro zu Buche schlägt.

Das sind die Eintrittspreise für die Festung San Carlos seit dem 2. Januar. / castillomuseosancarlos.com

Die Eintrittskarten kann man entweder online kaufen oder vor Ort. Die Festung ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Auch an Feiertagen ist sie geschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Castillo de San Carlos.

Schloss de Bellver

Erst vor wenigen Wochen hatte eine andere beliebte Touristen-Attraktion für Schlagzeilen gesorgt, da die Eintrittspreise dort stark angezogen haben: Das Schloss Bellver in Palma hat seinen Eintrittspreis von bislang vier auf acht Euro verdoppelt. Residenten sind von der Erhöhung nicht betroffen. Sie zahlen weiterhin 2,50 Euro.

Das Castell de Bellver in Palma ist längst nicht nur bei Urlaubern beliebt. / B. Ramon

Zudem wurden die Preise für private Events dort verdreifacht. Im Mai hatte etwa die französische Modefirma Louis Vuitton das Schloss für eine Woche gemietet und dafür 250.000 Euro gezahlt. Ab kommendem Jahr sind dann 750.000 Euro fällig. Die Kapelle zu mieten kostet nun 1.200 Euro pro Tag, der Konferenzsaal schlägt mit 1.800 Euro pro Tag zu Buche, der Hof mit 7.500 Euro pro Tag. Wohltätige Organisationen sind nicht von der Erhöhung betroffen.

Alle Preise und Öffnungszeiten für das Bellver-Schloss finden Sie hier.