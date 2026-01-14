Eröffnungsdatum für neuen Aldi in bei Deutschen beliebter Wohn- und Urlaubsgegend steht fest

Darüber, dass das Geschäft gebaut wird, hat die MZ im November 2025 schon berichtet. Nun steht das Eröffnungsdatum des neuen Aldi an der Kreuzung des Camí de Ca Na Gabriela mit der Carretera Militar an der Playa de Palma fest: "28 enero abrimos" (Am 28. Januar eröffnen wir) steht auf einem Banner an der fast fertig gebauten Filiale, die in unmittelbarer Nähe zu der des Mitbewerbers Lidl wie auch einer der spanischen Supermarktkette Mercadona liegt.

Auf MZ-Anfrage bei Aldi zu Details zur Eröffnung wollten man bisher noch keine genauen Informationen preisgeben. Vor einigen Wochen hieß es: "Aldi spricht erst dann über geplante Neueröffnungen, wenn das Projekt fertig und die Filiale kurz davor ist, zu eröffnen." Sobald es eine offizielle Mitteilung über die Neueröffnung eines Geschäftes auf der Insel gebe, würde man sich bei uns melden. Noch ist keine Pressemitteilung in der Redaktion eingegangen, sie soll laut einer Verantwortlichen aber kommende Woche verschickt werden.

Erst am 10. September 2025 hatte die Supermarktkette im Südosten, in Felanitx, ihre 13. Filiale auf der Insel eröffnet. Der erste Aldi in der Gemeinde liegt im Carrer de Campos, 59. Die Verkaufsfläche beträgt rund 1.000 Quadratmeter, zwölf Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Nur wenige Monate vorher, im Anfang März 2025, hat auch die Balearen-Hauptstadt im Stadtviertel Arxiduc eine neue Filiale dazubekommen, im Carrer Arxiduc Lluís Salvador. Das neue Geschäft befindet sich zwischen der Stierkampfarena und der Ringautobahn im Nordosten der Stadt.

Der Discounter ist seit über zehn Jahren auf Mallorca präsent. Am 20. Mai 2015 wurden gleichzeitig sechs Stück eröffnet, jeweils ein Geschäft in Inca, Magaluf, Marratxí und Palmanova und zwei in Palma. Aktuell hat Aldi 13 Filialen auf Mallorca, die Filiale an der Playa de Palma ist die 14. Auch in Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor, Campos und Felanitx ist Aldi vertreten.

Die Städte und Urlauberhochburgen sind damit abgedeckt. In der Tramuntana gibt es derzeit aber, wie bei anderen Ketten auch, noch keine Filialen. Für den Konsumenten praktisch und wohl auch für den Umsatz von Aldi gut: Teils liegen die Geschäfte direkt neben oder in unmittelbarer Nähe zum Konkurrenten Lidl, zum Beispiel im Carrer Uruguay oder dem Gewerbegebiet Llevante in Palma.

Auch auf Menorca und Ibiza

Auf Menorca ist der Discounter seit 2023 vertreten, auf Ibiza schon seit 2019. Lediglich auf Formentera gibt es noch keine Aldi-Filiale.

Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier.