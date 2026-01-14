Leserfragen: Wie weit sind die Straßenbauarbeiten rund um die Hotels in Cala Millor?

Wie sieht es denn gerade mit den Baustellen um das Hipotel Cala Millor Park aus? Kann ich irgendwie herausbekommen, ob und wie weit diese Baumaßnahmen fortgeschritten sind? Es soll sich hier wohl um die Sanierung der Straße handeln. Ich plane Ende März eine Reise ins Hipotel Cala Millor Park. (René G., per E-Mail)

Nach Auskunft des Rezeptionisten im Hotel können Sie beruhigt sein. Die Bauarbeiten, die derzeit noch im Gang sind, betreffen nicht den Bereich direkt vor dem Hotel, sondern finden am Ende der Straße statt. Es gebe weder Behinderungen dabei, zum Hotel zu gelangen noch Lärmbelästigung durch die Arbeiten, erklärt der Angestellte. Videoaufnahmen, die uns von vor Ort zugespielt wurden, zeigen allerdings, dass Straßen in weiten Teilen des Ortes aufgerissen wurden und noch im Bau sind. Wie weit die Arbeiten Ende März sein werden, lässt sich heute schwer abschätzen, allerdings rücken die Bagger in den Urlaubsorten normalerweise zu Beginn der Saison wieder ab. Und da Ostern auf das erste Aprilwochenende fällt, dürften dann dort kaum noch Arbeiten anstehen.

Können Sie mir sagen, wann in diesem Jahr die Keramikmesse Fira del Fang in Marratxí stattfinden wird? Voraussichtlich komme ich am 7. März mit meiner Familie nach Mallorca und hoffe, dann noch die Messe besuchen zu können. (Kathrin W., per E-Mail)

Derzeit scheint es tatsächlich noch nicht den genauen Zeitplan für die Messe zu geben. Im Internet finden sich noch keine konkreten Daten und telefonisch war wohl auch wegen der Feiertage zunächst niemand erreichbar. Sie können aber davon ausgehen, dass die Messe am 7. März noch läuft, denn in den Vorjahren umfasste die Fira del Fang jeweils die ersten beiden Märzwochenenden und die Woche dazwischen.

Ich würde in meinem Mallorca-Urlaub gerne Craft Beer von der Insel probieren. Welche Marken gibt es denn da? (Ulf K., per E-Mail)

Es gibt inzwischen eine relativ große Auswahl an unterschiedlichen Bieren. Zu nennen wären unter anderem die Marken Adalt, Forastera, Tramuntana, Sullerica oder auch Toutatis, das von einem Belgier gebraut wird.

