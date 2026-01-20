Eröffnung des neuen Aldi an der Playa de Palma steht unmittelbar bevor

Am Mittwoch (28.1.) wird an der Kreuzung des Camí de Ca Na Gabriela mit der Carretera Militar an der Playa de Palma eine neue Filiale der deutschen Supermarktkette Aldi eröffnen. Sie liegt, wie es häufig der Fall ist auf Mallorca, in unmittelbarer Nähe zu der des Mitbewerbers Lidl wie auch einer der spanischen Supermarktkette Mercadona.

Die neue Filiale verfügt über eine eigene Parkgarage. Zudem gibt es Rolltreppen. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 9 bis 21.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Geschäft nicht geöffnet. Auf MZ-Anfrage hieß es, dass 13 Angestellte dort arbeiten werden. Anlässlich der Neueröffnung geben es besondere Rabatt-Aktionen, Geschenketüten und andere Überraschungen. Interessierte Kunden finden in diesem Online-Prospekt Informationen dazu.

Parken sollte für Kunden in der hauseigenen Garage kein Problem sein. / Nele Bendgens

Expansion geht weiter

Erst am 10. September 2025 hatte die Supermarktkette im Südosten, in Felanitx, ihre 13. Filiale auf der Insel eröffnet. Der erste Aldi in der Gemeinde liegt im Carrer de Campos, 59.

Nur wenige Monate vorher, im Anfang März 2025, hat auch die Balearen-Hauptstadt im Stadtviertel Arxiduc eine neue Filiale dazubekommen, im Carrer Arxiduc Lluís Salvador. Das neue Geschäft befindet sich zwischen der Stierkampfarena und der Ringautobahn im Nordosten der Stadt.

Seit über 10 Jahren auf Mallorca

Der Discounter ist seit über zehn Jahren auf Mallorca präsent. Am 20. Mai 2015 wurden gleichzeitig sechs Stück eröffnet, jeweils ein Geschäft in Inca, Magaluf, Marratxí und Palmanova und zwei in Palma. Aktuell hat Aldi 13 Filialen auf Mallorca, die Filiale an der Playa de Palma ist die 14. Auch in Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor, Campos und Felanitx ist Aldi vertreten.

Die Städte und Urlauberhochburgen sind damit abgedeckt. In der Tramuntana gibt es derzeit aber, wie bei anderen Ketten auch, noch keine Filialen.

An der Playa de Palma ist fast alles bereit für die Eröffnung am 28. Januar. / Nele Bendgens

Auch auf Menorca und Ibiza

Auf Menorca ist der Discounter seit 2023 vertreten, auf Ibiza schon seit 2019. Lediglich auf Formentera gibt es noch keine Aldi-Filiale.

Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier.