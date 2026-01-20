Das sind die Öffnungszeiten der Geschäfte am Feiertag Sant Sebastià auf Mallorca

In einigen wenigen Gemeinden auf Mallorca, allen voran in Palma, ist am Dienstag (20.1.) Feiertag. Dafür verantwortlich ist der Schutzheilige Sant Sebastià.

In diesen Orten ist Feiertag

Neben Palma ist auch hier Feiertag:

Palmanyola (Bunyola)

Costitx

Deià

Es Capdellà (Calvià)

Wann in Ihrer Gemeinde der nächste Feiertag ist, können Sie hier nachsehen.

Daher bleiben öffentliche Einrichtungen wie auch die meisten Geschäfte am Dienstag (20.1.) geschlossen. Ein paar Ausnahmen gibt es aber.

Das sind die Öffnungszeiten der Geschäfte

Gute Chancen, auf offene Türen zu stoßen, haben Kunden der Kette Suma. Sie ist bekannt dafür, dass die Geschäfte auch etwa sonntags geöffnet haben, wenn viele andere Mitbewerber geschlossen haben.

Täglich geöffnet, so auch am Dienstag (20.1.), ist der Opencor im Carrer de Ramon y Cajal, 17, in Palma.

Auch einige Geschäfte der baskischen Supermarkt-Kette Eroski, etwa das in der Avenida Argentina, werben damit, an Feiertagen geöffnet zu haben.

Die Filiale des Kaufhausriesen El Corte Inglés in der Einkaufsstraße Jaime III in Palma hat laut der Website am Dienstag (20.1.) trotz Feiertags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Was die Geschäfte der Drogerie-Kette Müller betrifft, so können Kunden am Dienstag (20.1.) bis 22 Uhr in der Filiale an der zentral gelegenen Plaça d'Espanya einkaufen. Das bestätigte eine Mitarbeiterin der MZ auf Anfrage. Die anderen Geschäfte in Palma dürften geschlossen haben.

Auch der deutsche Supermarkt Sam an der Playa de Palma hat trotz Feiertags wie gewohnt bis 19.30 Uhr geöffnet, wie ein Anruf der MZ zeigte.

Wer für deutsche Leckereien oder Deftiges zum Sam an die Playa de Palma fahren will, sollte wissen, wann der deutsche Supermarkt geöffnet ist. / Nele Bendgens

Diese Geschäfte haben geschlossen

Die spanische Supermarktkette Mercadona ist bekannt dafür, dass die Geschäfte an Feiertagen nicht geöffnet haben. So ist es auch am Dienstag (20.1.).

Auch die Filiale des Kaufhaus-Riesen El Corté Inglés an den Avenidas ist am Feiertag geschlossen.

Die Geschäfte der deutschen Supermarktkette Aldi in Palma sind am Feiertag ebenfalls geschlossen.

Genauso ist es beim Mitbewerber Lidl verhalten. Laut einem Sprecher sind die Öffnungszeiten bei Google aktualisiert.

Auch Mallorcas Einkaufszentren (Porto Pi, Fan) bleiben bis auf eine Ausnahme geschlossen: Im Mallorca Fashion Outlet, das ohnehin in der Gemeinde Marratxí liegt (kein Feiertag am Dienstag), kann man nach Lust und Laune shoppen.

Auch die Geschäfte der Drogerie-Kette Rossmann in Palma sind geschlossen. Geöffnet haben am Dienstag (20.1.) nur die in Felanitx und Manacor.