Leserfragen auf Mallorca: Wie kann ich mit einem ausländischen Kennzeichen in die Umweltzone in Palma einfahren?

Ich bin kürzlich über ein Update in Bezug auf die Umweltzone gestolpert. Ich dachte eigentlich, mit unserer entsprechenden deutschen Plakette wären wir fein raus (das Fahrzeug befindet sich seit Monaten in der Warteschleife für die Ummeldung). Nun habe ich gelesen, dass beim Befahren der Zone saftige Bußgelder verhängt werden. Wir besitzen eine Immobilie in 07004 Palma, ich glaube die liegt etwas außerhalb der Zone, richtig? Jedenfalls habe ich gelesen, dass man sich irgendwo als Ausnahmefahrzeug eintragen lassen kann, wenn man Anwohner mit eigener Immobilie ist. Haben Sie da Erfahrungswerte? Und könnten Sie mir behilflich sein, wo man sich eintragen lassen kann, falls wir das Recht dazu haben? (Sebastian K., per E-Mail)

Zunächst einmal kann ich Sie beruhigen: Ihre Immobilie befindet sich tatsächlich außerhalb der Umweltzone, wenn sie im Postleitzahlgebiet 07004 liegt. Von daher benötigen Sie momentan keine Genehmigung, um mit Ihrem Auto zu Ihrer Wohnung zu gelangen. Das bedeutet natürlich nicht, dass das immer so bleiben wird, denn der Plan ist ja, die Umweltzone eventuell in den kommenden Jahren noch auszuweiten. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ein Auto mit ausländischen Kennzeichen beim Rathaus in eine Liste eintragen zu lassen. Das allerdings geht nur bei direkten Anwohnern der Umweltzone und ist darüber hinaus recht kompliziert. Beim MZ-Test war eine Autorisierung, beispielsweise mit der Online-Signatur oder der cl@ve nötig. Die Website existiert nur auf Katalanisch oder Spanisch, und es ist ein allgemeiner Antrag zu stellen. Die gesamte Information finden Sie auf der Website der Stadt Palma.

Mit Interesse habe ich den Artikel „Mallorca genießt sich besser gemeinsam“ gelesen. Gerne würde ich Manfred Schaar kontaktieren, um in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu werden und mitwandern zu können. (Monika S., per E-Mail)

Wenn Sie „Manfred Schaar Mallorca“ googlen, kommen Sie auf eine Website, auf der eine Wanderung des Duisburgers angekündigt wird, die allerdings bereits vorbei ist. Hier finden Sie eine Mailadresse, unter der Sie ihn kontaktieren können: canpicafort05@aol.com. Auch eine Telefonnummer findet sich dort.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen