Deutscher Supermarkt an der Playa de Palma schließt: Was den Laden so besonders macht und wo man jetzt auf Mallorca noch deutsche Produkte kaufen kann

Die Ankündigung, dass Silla Voigt ihren deutsche Supermarkt SAM an der Playa schließen wird, hat bei vielen deutschsprachigen Auswanderern und Urlaubern für Trauer und Erstaunen gesorgt. Der SAM ist der größte deutsche inhabergeführte Supermarkt auf der Insel. Die Auswahl an Leckereien, Deftigem oder Pflegeprodukten aus der Heimat ist riesig: Die Produktpalette besteht aus circa 15.000 Artikeln. Viele davon dürften Kunden von Edeka-Besuchen kennen. Daneben arbeitet der Supermarkt auch mit einigen Direktlieferanten wie etwa Feinkost Dittmann zusammen. Unter den Produkten sind nicht nur deutsche, sondern bewusst auch schweizerische und österreichische. Auf der Website können sich alle, die noch nie im SAM waren, einen Überblick verschaffen.

Auch die Auswahl an Tiefkühlwaren, etwa Kuchen, Kroketten oder Eis, ist in dem Laden inselweit einzigartig. Ein weiteres Schmankerl: Es gibt eine Theke mit Brot, Backwaren und Süßem. Die Brote werden als Rohlinge in einer Bäckerei in Deutschland hergestellt, vorgebacken, schockgefroren und auf der Insel aufgebacken. Sogar einen kleinen Getränkemarkt, wie man in aus Deutschland kennt, bietet der Sam. Glasflaschen aus Kästen sind auf der Insel ansonsten eine Rarität.

Auch der Getränkemarkt ist bei Kunden beliebt. / Nele Bendgens

Weitere Produkte, mit denen der SAM gegenüber Mitbewerbern oder spanischen Supermärkten punktet, sind frisches Obst und Gemüse aus Deutschland, etwa deutschen Kartoffeln, Spargel oder Rhabarber.

Wer ein Produkt schmerzlich vermisst, kann so manches (vor allem aus dem Edeka-Sortiment) in dem Laden bestellen, etwa bestimmte Sorten an Vitalis-Müsli von Dr. Oetker.

Zunehmend mehr ausländische Kunden

Mittlerweile kommen längst nicht mehr nur deutschsprachige Kunden in das Geschäft, das 2007 eröffnet hat. In all den Jahren sind auch einige Spanier auf den Geschmack deutscher Produkte gekommen. „Mittlerweile machen sie 35 Prozent der Kunden aus. Tendenz steigend“, so Voigt vor einiger Zeit zur MZ. Auch Kunden anderer Nationalitäten finden zunehmend den Weg in das Geschäft, ob Engländer, Amerikaner oder Russen.

Für Stammkunde lohnt sich die hauseigene Kundenkarte, mit der man 3 Prozent auf den Endpreis sparen kann.

Der Sam liegt nur etwa 200 Meter vom Meer entfernt. / Bendgens

Der SAM im Fernsehen

Im Januar 2024 war der SAM Teil einer Stern-TV-Reportage. Darin erfuhren Zuschauer interessante Details, etwa zu Umsatzzahlen. So hieß es, dass das Geschäft im Jahr 2,2 Millionen Euro Umsatz generiert. Vor allem am Wochenende gebe es schon einmal Umsätze von 10.000 Euro pro Tag. Pro Jahr werden Woche für Woche 800 Paletten Ware auf die Insel transportiert. Allein der Transport einer mit bis zu zwei Meter hoch mit Waren bepackten Palette koste circa 300 Euro. Der Kunde muss also bedenken, dass die Transportkosten sich im Endpreis bemerkbar machen, hieß es in der Sendung auch. Die Folge ist nach wie vor bei RTL+ verfügbar.

Silla Voigt vom Deutschen Supermarkt SAM. / RTL

Alternativen zum Sam

Wo man ansonsten noch Brot, wie man es aus Deutschland kennt, Quark, Meerrettich, Tomatenmark und Co. bekommt:

Müller: Die deutsche Drogerie-Kette hat aktuell 17 Filialen auf Mallorca. Eine Übersicht mit allen finden Sie hier. Hier gibt es etwa eine große Auswahl an Brotaufstrichen, Produkte, die man zum Backen verwenden kann, wie Streusel von Dr. Oetker oder Mandeln von Gut & Günstig. Auch deutsche Getränke wie Bionade und Meerrettich finden Kunden dort.

Die deutsche Drogerie-Kette hat aktuell 17 Filialen auf Mallorca. Eine Übersicht mit allen finden Sie hier. Hier gibt es etwa eine große Auswahl an Produkte, die man zum Backen verwenden kann, wie Auch und Meerrettich finden Kunden dort. Rossmann: Auch diese Drogerie-Kette expandiert auf der Insel zunehmend. Aktuell gibt es fünf Geschäft (Übersicht: hier). Neben Weihnachts-Süßigkeiten wie Lebkuchen gibt es auch eine große Auswahl an Aufstrichen.

Auch diese Drogerie-Kette expandiert auf der Insel zunehmend. Aktuell gibt es fünf Geschäft (Übersicht: hier). Neben gibt es auch eine große Auswahl an Sonnenbäckerei: Brot, Brötchen und süße Teilchen, wie man sie aus Deutschland kennt, bekommt man in der Sonnenbäckerei an der Playa de Palma. Das Geschäft inklusive Café liegt nicht weit weg vom Sam.

Brot, Brötchen und süße Teilchen, wie man sie aus Deutschland kennt, bekommt man in der Sonnenbäckerei an der Playa de Palma. Das Geschäft inklusive Café liegt nicht weit weg vom Sam. Fullproof Bakery: Mit dieser in Palmas Zentrum ansässigen Bäckerei arbeitet der Sam seit Kurzem zusammen. Seither gibt es jeden Freitag und Samstag auch an der Playa frisches Brot der Bäckerei. Künftig können Kunden Sauerteigbrot und Co . auch direkt in dem Geschäft in einer Seitenstraße der Ramblas erwerben. Bitte die Öffnungszeiten beachten: donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr.

Mit dieser in Palmas Zentrum ansässigen Bäckerei arbeitet der Sam seit Kurzem zusammen. Seither gibt es jeden Freitag und Samstag auch an der Playa frisches Brot der Bäckerei. Künftig können Kunden . auch direkt in dem Geschäft in einer Seitenstraße der Ramblas erwerben. Bitte die Öffnungszeiten beachten: donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr. Thomas' Bake Shop: Auch in dieser Bäckerei in Palmas Santa-Catalina-Viertel gibt es Brezeln und eine große Auswahl an Brot, wie man es aus Deutschland kennt.

Auch in dieser Bäckerei in Palmas gibt es Brezeln und eine große Auswahl an Brot, wie man es aus Deutschland kennt. S’Era Forn Artesà: In Sineu backt auch der Deutsch-Mallorquiner Simón Moreno Zeymer Sauerteigbrot und Co.

In Sineu backt auch der Deutsch-Mallorquiner Simón Moreno Zeymer Sauerteigbrot und Co. Pa i mes: Ob Mehrkorn, Roggen, Dinkel oder Natursauerteig: Im Carrer Ciutat, 25 in Artà kommt man ebenfalls an deutsche Backwaren und Brot. Die Bäckerei inklusive Café und Büchertausch-Regal ist ein beliebter Treffpunkt für deutschsprachige Residenten und Urlauber.

Ob Mehrkorn, Roggen, Dinkel oder Natursauerteig: Im Carrer Ciutat, 25 in kommt man ebenfalls an deutsche Backwaren und Brot. Die Bäckerei inklusive Café und Büchertausch-Regal ist ein beliebter Treffpunkt für deutschsprachige Residenten und Urlauber. Backstube Santanyí: Im Inselosten kann man seinen Hunger auf heimische Backwaren etwa beim österreichischen Backmeister Siegfried „Siggi“ Stojec im Carrer Llombards, 21 stillen.

Im Inselosten kann man seinen Hunger auf Siegfried „Siggi“ Stojec im Carrer Llombards, 21 stillen. Pan Austria: Eine zweite ähnliche Anlaufstelle ist dieses Geschäft in Llucmajor. Laut den Informationen auf der Website ist montags bis samstags von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Eine zweite ähnliche Anlaufstelle ist dieses Geschäft in Llucmajor. Laut den Informationen auf der Website ist geöffnet. Landmetzgerei Mesquida: Schon seit über 20 Jahren gibt es an der Cala Mesquida Fleisch- und Wurstwaren aus deutscher Hand . Die Winteröffnungszeiten sind: donnerstags bis freitags 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr, 16 bis 18 Uhr, samstags 11 bis 13.30 Uhr.

Schon seit über 20 Jahren gibt es an der Cala Mesquida . Die Winteröffnungszeiten sind: donnerstags bis freitags 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr, 16 bis 18 Uhr, samstags 11 bis 13.30 Uhr. Abel's: Mitbewerber Abel's hat etwa im Alcampo in Marratxí eine Art Kiosk mit Wurstwaren und Co., an dem man sich stärken kann.

Mitbewerber Abel's hat etwa im Alcampo in Marratxí eine Art Kiosk mit Wurstwaren und Co., an dem man sich stärken kann. Mundi Culinari: Die Geschäfte in Cala Ratjada und Campos sind mittlerweile geschlossen, das im Industriegebiet von Santa Ponça besteht aber noch und ist ganzjährig geöffnet (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr). Es gibt Sauerteig- und Schwarzbrot, Ja-Produkte, Wildmann-Salami, Joghurt, Puddings, Schinken, Aufschnitt oder auch Spätzle und Maultaschen.

Die Geschäfte in Cala Ratjada und Campos sind mittlerweile geschlossen, das im Industriegebiet von Santa Ponça besteht aber noch und ist ganzjährig geöffnet (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr). Es gibt oder auch Spätzle und Maultaschen. Aldi: Wenn am 28. Januar das Geschäft an der Playa de Palma eröffnet, hat die deutsche Supermarkt-Kette 14 Filialen auf der Insel. Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier. Hier gibt es neben einer Theke mit Brot, Brötchen und Süßwaren oder Deftigem auch Produkte wie Nürnberger Bratwürstchen, Wiener Würstchen, Schmand, Quark oder Buttermilch.

Wenn am hat die deutsche Supermarkt-Kette auf der Insel. Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier. Hier gibt es neben einer Theke mit Brot, Brötchen und Süßwaren oder Deftigem auch Produkte wie Lidl: Der ebenfalls aus Deutschland stammende Mitbewerber hat mittlerweile über 30 Geschäfte auf Mallorca. Eine Übersicht gibt es hier. In regelmäßigen Abständen gibt es "Bayerische Wochen". Dann kommen Kunden etwa an Eisbein, Kartoffelsalat, Schupfnudeln oder Spätzle. Zu Weihnachten gibt es eine große Auswahl an deutschen Süßigkeiten wie Christstollen oder Lebkuchen.

Der ebenfalls aus Deutschland stammende Mitbewerber hat mittlerweile über 30 Geschäfte auf Mallorca. Eine Übersicht gibt es hier. In regelmäßigen Abständen gibt es Dann kommen Kunden etwa an Eisbein, Kartoffelsalat, Schupfnudeln oder Spätzle. Zu Weihnachten gibt es eine große Auswahl an deutschen Süßigkeiten wie Corte Inglés: Im Supermarkt des Kaufhaus-Riesen gibt es unter anderem deutsches Bier (z.B. Kaiserdom).

Im Supermarkt des Kaufhaus-Riesen gibt es unter anderem (z.B. Kaiserdom). Alcampo: Unter anderem Schmand findet man bei diesem Kaufhausriesen.

Abonnieren, um zu lesen