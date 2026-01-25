Wozu sind die grünen und blauen Briefkästen auf Mallorca und wie lange dauert die Post nach Deutschland?

Ob Postkarten aus dem Urlaub, wichtige Dokumente für die Behörde in Deutschland, die man per Brief verschicken muss oder auch ein Päckchen für die Familie daheim. Der Postweg mag an Bedeutung verlieren, ab und an aber ist er weiter unumgänglich. Spätestens dann sollte man wissen, wie man seine postales und cartas zu frankieren hat, was das Porto aktuell kostet und wo man sie einwerfen oder abgeben kann.

Wo gibt es Postämter?

Correos betreibt auf Mallorca aktuell 50 Postämter, die auf die wichtigsten Gemeinden verteilt sind. Auf der Website (externer Link) können Sie nach Eingabe Ihres Wohn- oder Urlaubsortes nach ihnen suchen. Zudem bei „Red Correos“ „Oficinas“ anwählen!

Die Ämter sind in „Oficinas Correos“ und „Oficinas rurales“ unterteilt. „Die ländlichen Ämter decken kleinere Gemeinden ab und haben daher verkürzte Öffnungszeiten“, erklärt die für die Balearen verantwortliche Correos-Sprecherin Flor Fernández. Zehn der Postämter auf Mallorca hätten den ganzen Tag über geöffnet, der Rest nur vormittags.

Alleine in Palma gibt es neun Postämter. Die zentrale Poststelle befindet sich im Carrer Constitució in der Innenstadt. Hier arbeiten mehr Mitarbeiter, die sich entsprechend um ein höheres Kundenaufkommen kümmern können. Die Dienste dort sind dieselben wie die, die man auch bei den übrigen 49 Postämtern erledigen kann. Geöffnet ist mittlerweile nur noch montags bis freitags. Wer samstags etwas versenden will, muss ins Kaufhaus El Corte Inglés an den Avenidas gehen. Das Postamt dort ist montags bis samstags von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Kann ich bei der Post vorab einen Termin ausmachen?

Oft bilden sich vor allem zu den Stoßzeiten in den Postämtern längere Schlangen. Die kann man umgehen, wenn man vorab einen Termin (cita previa) ausmacht. Das geht allerdings nur in einigen größeren Postämtern auf Mallorca. In Palma sind dies das Hauptpostamt im Carrer Constitució, 6 und die Filialen in der Carretera Valldemossa, 13; in der Avinguda Joan Miró, 70; an der Plaça Progrès, 24; im Carrer Pau Piferrer, 12 und im Carrer Safareig, 19. Auch in Inca (Carrer de l’Ángel, 12) und Manacor (Avinguda Baix des Cos, 78) kann man auf der Website (externer Link) oder in der Correos-App einen Vorabtermin ausmachen.

Wo finde ich Briefkästen?

Auch nach den Standorten der Briefkästen (buzones) lässt sich auf der Website auf einer Karte suchen. Derzeit sind es über Mallorca verteilt 382 Briefkästen, sofern man die gelben zylindrischen Briefkästen auf öffentlichen Straßen, Wandbriefkästen und Einwerfschlitze in Büros zusammenrechnet.

Wozu sind denn die blauen Briefkästen da?

Neben den gelben buzones gibt es auf Mallorca aktuell 247 blaue Briefkästen. Die dürfen jedoch ausschließlich von den Postboten genutzt werden. „Sie dienen ihnen als Hilfe auf ihrer Route, um große Sendungen oder andere Pakete, die während der Route zugestellt werden, dort aufzubewahren. Sie sind nicht dafür vorgesehen, dass Kunden der Post ihre Briefe oder Postkarten einwerfen“, stellt Fernández klar. Wirklich Gefahr, dass das passiert, besteht nicht, denn die blauen Kästen haben gar keinen Einwerfschlitz.

Und die grünen Briefkästen?

Die grünen Briefkästen werden von Privatunternehmen wie etwa dem spanischen Post By Me genutzt und finden sich häufig in Touristengegenden, in Hotels oder Geschäften. In diesen buzones wird dann die Urlauberpost gesammelt, die (wichtig!) mit den separaten Briefmarken der jeweiligen Unternehmen verschickt wird. Eine Übersicht mit den Briefkästen von Post By Me findet sich unter diesem Link. Wie die Karte zeigt, stehen rund um die Kathedrale, im Zentrum von Palma oder auch an der Playa de Palma einige der grünen Kästen. Auch rund um Cala d’Or, Cala Millor, die Playa de Muro oder in Can Picafort gibt es verhältnismäßig viele. An der Westküste sucht man sie bis auf in Sa Calobra eher vergebens.

Privatunternehmen haben eigene Preise für Briefmarken und Co. Jeder Verkaufspunkt von etwa Post By Me legt sie selbst fest. Die Briefmarken für circa 2 Euro gibt es in den Läden und bei den Anlaufstellen, in denen auch die dazugehörigen grünen Kästen stehen.

Wer normale Post verschicken will, sollte sich besser an die Anlaufstellen der spanischen Post wenden oder deren gelbe Briefkästen verwenden.

Was kostet aktuell das Porto?

Die spanische Post passt ihre Preise jeweils zum 1. Januar eines Jahres an. Postkarten und normale Briefe bis 20 Gramm, die innerhalb Spaniens verschickt werden, kosten dieses Jahr 0,96 Euro. Nach Deutschland oder andere europäische Länder beträgt das Porto nun 2 Euro. Briefe mit einem Gewicht zwischen 20 und 50 Gramm kosten 1,15 Euro (national) oder 2,30 Euro (Europa). Eine Übersicht mit allen Preisen gibt es unter diesem Link.

Wo gibt es Postkarten?

Postkarten gibt es in Supermärkten, Souvenirläden, an Kiosken oder in anderen Geschäften in Urlauberhochburgen wie auch im Zentrum von Palma. Auch in den Filialen der Drogerie-Kette Müller werden Kunden fündig. Der Kaufhausriese El Corte Inglés oder die herkömmlichen Supermärkte (Mercadona, Lidl, Aldi) verkaufen keine postales.

Wo gibt es Briefmarken?

Eine sichere Anlaufstelle sind die Postämter von Correos (sofern man die Briefe und Postkarten auch tatsächlich über die spanische Post verschickt und dort abgibt oder in die gelben Briefkästen von Correos wirft). Dort im Fall von 20-Gramm-Sendungen einfach nach sellos de la tarifa B fragen. Diese gelten für Europa, also auch Deutschland. Die Correos-Sprecherin betont, dass die Briefmarken von Correos die einzigen offiziellen und zugelassenen für Sendungen sind, die über das Postnetz befördert werden. Alle würden die Aufschrift „Correos, España“ tragen.

Auch in einigen Tabakläden (estancos, tabacos), an Kiosken, von denen es hierzulande immer weniger gibt, oder in Fachgeschäften für Philatelie auf Mallorca gibt es Briefmarken.

Sollte man „Deutschland“ auf die Sendung schreiben?

Unabhängig vom Abgabeort wird Post nach Deutschland auf Mallorca im Gewerbegebiet Can Valero in Palma maschinell sortiert. Da es die Maschine verwirrt und dann per Hand sortiert werden muss, ist es ratsam, dass D für Deutschland vor der Postleitzahl wegzulassen. Besser ist es laut der Correos-Sprecherin, in eine separate Zeile „Alemania“ und/oder „Germany“ zu schreiben.

Wie lange dauert es, bis Briefe und Postkarten in Deutschland ankommen?

Eine genaue Angabe dazu will Correos nicht machen. Es hänge von den Eigenschaften der jeweiligen Sendung und auch vom Zielort ab. Auch, wo man den Brief oder die Postkarte abgibt, könne die Versanddauer beeinflussen. „Je nach den Leerungszeiten der Briefkästen kann es schneller sein, die Sendung in einem Briefkasten einer Postfiliale zu hinterlegen als in einem der Briefkästen auf der Straße“, so die Sprecherin. Die Leerungszeiten der gelben Briefkästen (für normale Postsendungen) sind an jedem Briefkasten angegeben (siehe graues Schild auf dem Foto).

Wie viele Postkarten und Briefe werden überhaupt noch verschickt?

Laut der Correos-Sprecherin werden spanienweit generell immer weniger Postkarten und Briefe verschickt. Je nach Jahreszeit liegen die Zahlen punktuell höher. Genaue Daten für Mallorca gibt es nicht. Gleichzeitig sei die Zahl an verschickten Paketen auch aufgrund des Onlinehandels gestiegen.

