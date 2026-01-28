Leserfragen auf Mallorca: Waren diese rätselhaften Lichter über meinem Haus in Llubí Drohnen?

Über meinem Haus in Llubí sind am 7. Januar gegen 19.15 Uhr mehrere Lichter direkt hintereinander zu sehen gewesen. Sie wirkten wie auf einer Kette aufgereiht. Könnten das Drohnen gewesen sein? (Isa F., per E-Mail)

Auf ihrem mitgeschickten Foto ist das schwer zu erkennen. Es sieht aber fast danach aus, dass es sich bei den Lichtern um die sogenannten Starlink-Satelliten der Firma SpaceX von Elon Musk handelt. Die charakteristischen Lichterketten sind normalerweise am besten kurz nach dem Start zu beobachten, wenn sie sich noch in der Nähe der Erde befinden. Danach verteilen sich die Satelliten im Orbit, und die auch Perlenketten genannten Konstellationen lösen sich auf.

Gibt es den deutschen Fanclub von Real Mallorca noch? (M. S., per E-Mail)

Der Fanclub, den die Mallorca Zeitung im Januar 2010 ins Leben gerufen hat, ist inzwischen leider nicht mehr existent. Nach dem Absturz in die zweite und zwischenzeitlich gar in die dritte Liga ließ das Interesse an dem Club deutlich nach. Mehrere Gründungsmitglieder des Fanclubs leben allerdings nach wie vor auf der Insel. Wenn Sie das möchten, könnten wir sie kontaktieren, und Sie könnten bei beiderseitigem Interesse gemeinsam zu einem der Spiele gehen.

Verwandte nachrichten

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen