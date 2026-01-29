Mit Karte zahlen, Rabatte, Einheitskarte: Was für Einheimische und Urlauber beim Busfahren auf Mallorca jetzt anders wird

Residenten, die, um von A nach B zu kommen, noch die graue Bürgerkarte (Tarjeta Ciudadana) nutzen, sollte sich einen Tag im Kalender markieren: den 31. März 2026. Danach verliert die Karte ihre Gültigkeit als Fahrschein, behält aber andere Verwendungszwecke. Inhaber einer Tarjeta Intermodal können ihre Karte hingegen einfach weiternutzen.

Wer keine TIB-Karte besitzt, sollte deswegen zeitnah die neue Tarjeta Única (Einheitliche Fahrkarte) beantragen. Mit der Karte können Residenten alle öffentlichen Verkehrsmittel Mallorcas nutzen – und das 2026 sogar kostenlos: Zug, Metro, Überlandbusse (TIB-Netz) und die Stadtbusse in Palma (EMT). Urlauber und nicht gemeldete Zweithausbesitzer können keine der Karten bekommen und müssen seit Anfang des Jahres sogar tiefer in die Tasche greifen. Neu ist, dass sie in der Hälfte der EMT-Busse nun auch per Bankkarte zahlen können und Rabatte bekommen. Bislang geht es zwar nur in 134 Bussen, bis Ende März soll es aber in allen möglich sein. Auf der Flughafenlinie etwa können Nutzer schon per Bankkarte zahlen.

Nur mit Vorab-Termin

Beantragen kann man die Tarjeta Única seit Oktober 2025 an diesen Ausgabestellen:

TIB-Servicestellen: Estació Intermodal in Palma sowie Büros in Alcúdia, Inca und Manacor; Büros der Stadtverwaltungen von Calvià, Llucmajor und Marratxí.

EMT-Büros: Kundenservicebüro der EMT in Palma und Bürgerämter (Oficinas de Atención a la Ciudadanía, OAC).

Fahrgäste eines EMT-Busses in Palma. / Guillem Bosch

Doppelt so viele Schalter

Wichtig: Man braucht einen Vorabtermin. Den gibt es unter diesem Link oder diesem Link). Da der Andrang in den kommenden Wochen höher sein dürfte, haben die Verantwortlichen am zentralen Bus- und Zugbahnhof Plaça d’Espanya neben den fünf bisherigen fünf weitere Schalter eingerichtet und zehn Extra-Mitarbeiter eingesetzt. So stehen 400 zusätzliche Termine pro Tag zur Verfügung. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr.

Diese Dokumente mitbringen

Die Ausstellung der (ersten) Tarjeta Única ist kostenlos. Bitte ein gültiges Ausweisdokument (Reisepass, NIE oder Führerschein) und eine Kopie davon mitbringen. Wenn darin die Mallorca-Adresse nicht aufgeführt ist, muss man zusätzlich einen Nachweis über die Anmeldung beim Rathaus (empadronamiento) mitbringen. Das Ausstellungsdatum darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Studenten, Großfamilien, Rentner oder Menschen mit Behinderung müssen zusätzlich weitere Nachweise im Original und als Fotokopie mitbringen, etwa die Immatrikulationsbescheinigung.

Aufladen kann man die Karte an denselben Orten, an denen man die Tarjeta Intermodal aufladen kann, online, an Automaten, in den TIB-Bussen beim Fahrer, aber nicht in den EMT-Bussen. Wichtig: Obwohl der Transport für Residenten kostenlos ist, muss Geld (mindestens 5 Euro) auf der Karte sein. Kunden, die in den TIB-Bussen das Ausstempeln vergessen, werden zur Strafe automatisch 30 Cent abgebucht.

