Finca renovieren oder die Wohnung streichen? Hier finden Heimwerker auf Mallorca das passende Werkzeug

Sie wollen eine neue Poolumrandung verlegen, haben aber keine passende Säge, um die Planken in die richtige Länge zu schneiden? Oder Sie wollen im Zuge Ihrer Finca-Renovierung gleich eine ganze Wand herausreißen und benötigen einen Abbruchhammer? (Fast) alle Werkzeuge, die nicht unbedingt im heimischen Werkzeugkasten herumliegen, kann man auf Mallorca inzwischen auch mieten. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die MZ hat sich ein wenig umgeschaut:

Das wohl erschöpfendste Angebot an größeren Werkzeugen findet sich bei den Baumärkten auf der Insel, also Bauhaus oder Leroy Merlin. Diese beiden Geschäfte arbeiten mit einem großen Werkzeugverleiher zusammen, dem Unternehmen Loxam. Wer also bei Bauhaus oder Leroy Merlin Werkzeug oder Baumaschinen ausleihen möchte, wird direkt auf die Website von Loxam geleitet. Dort ist die Auswahl dann enorm. Die Plattform hat sich vor allem auf große Maschinen spezialisiert und weniger auf die Utensilien, die man normalerweise im Werkzeugset findet.

21 verschiedene Abteilungen

Das Angebot gliedert sich in 21 Abteilungen. Ausgewählt werden kann etwa zwischen carpintería (Holzbearbeitung), demolición y perforación (Abbruch und Bohrungen), escaleras (Leitern), fontanería (Klempnerei), jardinería (Gartenarbeit), limpieza (Reinigung), movimiento de cargas (Transport schwerer Gegenstände), pintura (Streicharbeiten), torres móviles (Gerüste), tratamiento de hormigón (Betonbearbeitung) oder auch tratamiento de suelo (Bodenbearbeitung). Insgesamt stehen 133 Werkzeuge und Maschinen zur Auswahl.

Die Preise richten sich dann nach der Art der Maschinen, die benötigt werden. Los geht es preislich moderat etwa bei einem batteriebetriebenen Schraubendreher. Der ist für 17,23 Euro pro Tag zu haben. Jeder zusätzliche Tag schlägt mit 14 Euro zu Buche. Wer das Gerät eine Woche oder länger ausleihen möchte, zahlt nur noch 1 1,85 Euro pro Tag. Noch etwas günstiger ist eine Rasenwalzmaschine für die Verlegung von Rollrasen zu bekommen. Dafür zahlt man 10,76 pro Tag. Der zweite Tag kostet dann 8,61 Euro, ab einer Woche liegt der Preis bei 5,38 Euro pro Tag.

Ein paar Preisbeispiele

Deutlich teurer kommt beispielsweise ein motorisierter Rasenmäher. Dieser kostet pro Tag 34,46 Euro, ab dem zweiten Tag dann 27,57 Euro und ab einer Woche 20,68 Euro täglich. Für ein acht Meter hohes Gerüst verlangt Loxam 47,75 Euro am Tag, ab dem zweiten Tag 37,14 Euro und bei mindestens einer Woche Leihdauer dann 33,96 Euro pro Tag. Noch teurer kommt ein elektrischer Standbohrer (taladro columna eléctrico), der 76,72 Euro für einen Tag und für jeden weiteren dann 66,93 Euro kostet. Ab einer Woche Leihdauer fallen noch 51,35 Euro pro Tag an. Ein Großteil der Produkte auf dieser Seite stammen vom renommierten Hersteller Hilti aus Liechtenstein.

Wer sich über diese Seite ein Werkzeug oder eine Baumaschine ausleihen will, der geht zum Beispiel auf die Website von Bauhaus (bauhaus.es) und dann beim Reiter „Servicios“ links oben auf „Alquiler de herramientas y maquinaria“. Dort kann man dann die verschiedenen Bereiche auswählen, wird beim nächsten Klick auf die Seite von Loxam geleitet und befindet sich damit bereits in der richtigen Abteilung.

Auswahl bei den Anbietern

Bei Konkurrent Leroy Merlin funktioniert es ähnlich. Unter leroymerlin.es geht man auf „Servicios“ links oben und im sich dann öffnenden Fenster rechts unter „Nuestros servicios“ auf „Servicio de alquiler“. Dort stehen dann die verschiedenen Maschinen und Werkzeuge unter denselben Rubriken wie auf der Seite von Bauhaus. Die Weiterleitung erfolgt von dort ebenfalls auf die Seite von Loxam.

Eine annähernd ähnlich große Auswahl findet sich auch bei der Firma Potencia, die auf Mallorca drei Niederlassungen betreibt: in Palmas Gewerbegebiet Son Castelló, in Muro und in Manacor. Hier können ebenfalls größere Maschinen sowie kleineres Werkzeug ausgeliehen werden. Eine Mitarbeiterin erklärt am Telefon, es gebe zwar keine klassischen Werkzeugkästen auszuleihen, aber Hammer, Sägen und Ähnliches finde man trotzdem einzeln vor.

Ansprechpartner in den Gewerbegebieten

Ansonsten gibt es bei Potencia ein gut sortiertes Angebot an Hilti-Werkzeugen, wie etwa batteriebetriebene Bohrer, Schraubendreher und Sägen, aber auch schwere Maschinen für Unternehmen, wie etwa Kehrmaschinen oder sogar Bauwagen und die dazugehörigen Toiletten. Auch Gerüste, Absperrgitter oder einen mobilen, 12.000 Liter fassenden Wassertank kann man sich hier leihen. Für Preise oder Ausleihzeiträume richtet man sich am besten direkt an eine der Niederlassungen, sagt die Mitarbeiterin.

Vor allem an Betriebe richtet sich das Angebot der Firma La Herramienta Balear. Das Unternehmen unterhält drei Niederlassungen auf Mallorca – in Palmas Gewerbegebieten Can Valero und Son Castelló sowie in Santa Ponça – und verleiht vor allem große Maschinen, speziell Reinigungsmaschinen von Kärcher.

Wer zum Beispiel sein Parkett abschleifen möchte, findet eine Auswahl an Schleifmaschinen der Marken Festool und Makita unter anderem auf der Website alquilaypinta.com. Bei dem Betrieb in Inca gibt es auch Baugerüste und Leitern zu ähnlichen Preisen wie bei Loxam. Auch Luftkompressoren und Industriesauger finden sich hier sowie für größere Streicharbeiten oder Beschichtungen auch ein sogenanntes Airless-Gerät.

