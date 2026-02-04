Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Das größte Volksfest auf Mallorca öffnet bald wieder seine Türen

Ab dem 27. Februar sind Besucher zur Fira del Ram wieder auf das Veranstaltungsgelände in Son Fusteret in Palma eingeladen

Die Termine für die Fira del Ram 2026 stehen fest.

Die Termine für die Fira del Ram 2026 stehen fest. / Mielniezuk

Duna Márquez

Simone Werner

Vom Riesenrad aus über die Stadt schauen, Zuckerwatte snacken, ein kitschiges Kuscheltier bei einer Verlosung gewinnen: Das geht zwischen dem 27. Februar und 12. April wieder bei der Fira del Ram wieder auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret in Palma. Einmal mehr gibt es über 170 Fahrgeschäfte, Attraktionen und Buden.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Kirmes mit Fahrgeschäften und Buden sind in diesem Jahr:

  • Montags bis donnerstags von 16.30 bis 23 Uhr.
  • Freitags von 16.30 bis 1 Uhr.
  • Samstags von 11 bis 1 Uhr.
  • Sonntags und an Feiertagen von 11 bis 23.30 Uhr.

Die Anfahrt

Wer mit dem Auto kommt, kann einen der beiden direkt an das Veranstaltungsgelände angrenzenden Parkplätze nutzen. Daneben liegt auch eine Haltestelle der Linie 10 der Stadtbusse EMT (Sa Indioteria) auf dem Gelände. Wer lieber Metro fahren will, steigt an der Station Son Fuster Vell aus und muss dann nur noch wenige Minuten zu Fuß gehen.

Weitere Details

Zuletzt gab es während der Fira del Ram einzelne „días de silencio“. Sie sollen unter anderem Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) die Möglichkeit geben, den Jahrmarkt ganz ohne den üblichen Lärm genießen zu können. Denn die Schwelle zur Reizüberflutung ist bei ihnen viel niedriger als bei anderen Menschen. Die lärmfreien Tage gehen auf eine Initiative mehrerer Vereinigungen zurück, die mit autistischen Kindern auf Mallorca zusammenarbeiten. Ob es in diesem Jahr erneut welche gibt und welche Tage es sind, ist noch unklar.

Auch zu neuen Attraktionen oder den beliebten 2x1-Tickets, mit denen man bei den Attraktionen sparen kann, haben sich die Veranstalter bisher noch nicht geäußert. Die Tickets kann man stets nur an bestimmten Tagen einlösen.

Die herkömmlichen Tickets für die Fahrgeschäfte kosten in der Regel zwischen 3 und 6 Euro.

