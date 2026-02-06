Für Paare und Singles: Acht kreative Ideen für Valentinstags-Aktivitäten auf Mallorca

Was tun am Valentinstag mit dem / der Liebsten auf Mallorca? Mit welcher Aufmerksamkeit kann man der anderen Person eine Freude machen? Die MZ hat da ein paar Ideen:

Bei einem Konzert im Kerzenschein dahinschmelzen

Bei kaum einem Konzert dürfte es am 14. Februar romantischer zugehen als bei dem 60-minütigen Candle Light Concierto von Fever Up im Pueblo Español in Palma. Seit 2022 organisiert der Anbieter auf der Insel Candle-Light-Konzerte, ob im Trui Teatre, im Castillo Hotel Son Vida oder im Pueblo Español. Zum Valentinstag gibt es um 21 Uhr eine Sonderausgabe mit dem Titel „Coldplay vs. Imagine Dragons“. Inmitten von Hunderten von Kerzen musiziert dann das Cuarteto de cuerda – Mallorca Quartet. Die vier Musiker stimmen etwa „Something Just Like This“, „Viva la vida“ oder „A Sky Full of Stars“ von Coldplay oder „Radioactive“ oder „Bad Liar“ von Imagine Dragons an. Derzeit (Stand: 5.2.) gibt es nur noch Eintrittskarten für die Zone C (vorletzte Kategorie). Sie kosten 34,50 Euro. feverup.com

Liebesklassiker auf der Finca Can Belle hören

Ähnlich romantisch, aber ohne Kerzenlicht geht es am Samstag (14.2., 14 Uhr) beim Konzert von Christa Elmer auf der Finca Can Belle zwischen Sóller und Deià zu. Zu hören sind soulige Liebeslieder. Im Eintrittspreis von ab 40 Euro sind hausgemachte Paella, vegetarische Salate und ein spezielles Valentinstags-Dessert sowie Getränke inklusive. Um 15.30 Uhr gibt es dann Love Songs und Klassiker der Happy Band. Kontakt: +34 650 66 19 63. fincacanbelle-events-retreats-weddings-movicanto.com

Impro-Theaterstücke, die im Zeichen der Liebe steht, besuchen

Alle drei Impro-Theater in Palma bieten eigene Spektakel für Verliebte: Da wäre etwa „Hasta que el secreto nos separe“ am 14. Februar um 20.30 Uhr in der Sala Salada. Für Pärchen, die natürlich auch als solche kommen und sich als Beweis küssen, wie es auf der Buchungswebsite ticketib.com heißt, kostet der Eintritt 10 Euro pro Person. „Wenn es am Eingang keinen Zungenkuss gibt, müsst ihr die Differenz zahlen – ihr Heuchler“, liest man dort weiter. Der Großteil der anderen Besucher zahlt 13 Euro. Infos: IG: sala.salada

Wer sich beim Mitbewerber Escena 101 schon mal in Valentinstagsstimmung bringen will, kann am 12. Februar um 20.30 Uhr „Improdates – un show de amor (o no)“ mit den Schülern des Theaters besuchen. Wer die Tickets bis zum 10. Februar online (ticketib.com) bucht, zahlt nur 10 Euro. Der herkömmliche Eintritt beträgt 12 Euro. Zwei Tage später, stehen beim Valentinstags-Spezial dann die Profis von Escena 101 auf der Bühne. Los geht‘s ebenfalls um 20.30 Uhr. Karten gibt es für ab 10 Euro etwa auf ticketib.com.

Auch eine der Vorführungen zum Valentinstag von der Sala Random, „Random Dates“, findet schon am Vortag zum Valentinstag (13.2.) statt. Auf der Bühne stehen Helen, Costi, Lalo und Cibrán. Tags darauf können Zuschauer unter dem Motto „Spezial mittelalterliche Liebe“ beim Spektakel „Shakespeare Improvisado“ lachen und auf andere Gedanken kommen. Los geht‘s jeweils um 20.30 Uhr. Die Eintrittskarten gibt es für 12 Euro unter salarandom.com.

Noch besser als "nur" rote Rosen zum Valentinstag: quality time mit dem Partner auf Mallorca erleben. / Pia Bayer/dpa

Idol sucht Idol beim Tardeo

Zu Liebesliedern aus den 80er und 90ern auf die Liebe anstoßen und das eigene Liebesglück feiern kann man beim Supertardeo „Somebody to love“ im Es Gremi in Palma am Samstag (14.2.). Gefeiert wird zwischen 18 und 2 Uhr nachts. Am Mischpult stehen Alba Serrano, Fran Bass, Carlos Pericás, Turbito und Joni Theas. Der Eintritt kostet 15 Euro. Am Einlass bekommt jede Person einen Anstecker mit einem Idol aus den 80er- oder 90er-Jahren. Wer jemand anderen findet, der denselben Anstecker hat, bekommt einen Preis. Partygäste sollten schnell sein: Es sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Erhältlich unter: notikumi.com.

Eine Schnulze im Kino schauen

In Mallorcas Kinos gibt es rund um Valentinstag einige Schnulzen auf den Leinwänden zu sehen. Da wäre etwa die US-Romanze „Wuthering Heights“ (Sturmhöhe) von Emerald Fennell. Es geht um die leidenschaftliche und turbulente Liebesgeschichte von Heathcliff und Catherine Earnshaw. Der Film läuft etwa am Freitag (13.2.) auf Englisch mit spanischen Untertiteln im Programmkino CineCiutat. Karten gibt es unter cineciutat.org.

Auch das Ocine Premium in Porto Pi in Palma zeigt die Schnulze, wohl ebenfalls ab Freitag (13.2.). Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Der Eintrittspreis dürfte wie bei anderen Filmen auch bei knapp 10 Euro liegen. Details erfahren Sie zeitnah unter ocinepremiumportopi.es.

Im Artesiete im Einkaufszentrum FAN läuft "Wuthering Heigths" ebenfalls ab Freitag (13.2., 18, 20, 22.30 Uhr) aber auch in den Tagen danach, etwa am Valentinstag selbst (12, 18, 20, 22.30 Uhr). Karten für ab 8 Euro gibt es unter fan.artesiete.es.

Als Single zu Comedy lachen

Ein Comedy-Valentinstags-Gegenprogramm für Singles bietet am Samstag (14.2.) um 22 Uhr im Cine Rívoli der Comedian Diego Arjona mit „Divorciarse a los 40“ (Sich mit 40 scheiden lassen). „Was ist passiert? Was mache ich jetzt? Was machen wir mit den Kindern? Soll ich mich in meinem Alter bei Tinder anmelden?“ Unter anderem diese Fragen geht Arjona bei seinem Monolog nach. Der Eintritt schlägt mit 16,50 Euro zu Buche. Karten gibt es unter rivolicomedy.com.

Einem Liebesstück im Theater beiwohnen

Das Teatre Principal in Palma zeigt am Samstag (14.2.) und Sonntag (15.2.) jeweils um 18 Uhr das 50 Minuten dauernde Stück „NUS“ mit zeitgenössischem Tanz. Es geht um Körper, die sich umarmen, Bindung, Zerbrechlichkeit, Grenzen. Karten (sehr wenige) für ab 2 Euro gibt es nur noch für die Vorführung am Sonntag (15.2.), unter teatreprincipal.koobin.com.

Geschenke für den Partner in Inca shoppen

Die Stadt Inca veranstaltet wie schon seit einigen Jahren am Freitag (13.2., 9 bis 20 Uhr) und Samstag (9 bis 14 Uhr) wieder einen Markt für Verliebte, die Fireta dels Enamorats. In den Vorjahren war es so, dass viele Geschäfte mit roten Herz-Luftballons geschmückt waren und es besondere Angebote anlässlich des Valentinstags gab. Zudem waren Marktstände aufgebaut. Infos: incaciutat.com.