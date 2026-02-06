Für Paare und Singles: Neun kreative Ideen für Valentinstags-Aktivitäten auf Mallorca

Was tun am Valentinstag mit dem / der Liebsten auf Mallorca? Mit welcher Aufmerksamkeit kann man der anderen Person eine Freude machen? Die MZ hat da ein paar Ideen:

Essen und Kunst verbinden

Moderne Kunst, Autorenküche und Live-Shows gibt es am 12. Februar ab 19.30 Uhr erstmals in der Iglesia de Torralba im Pueblo Español, wo auch die PEM City Gallery ihren Sitz hat. Bei dem Immersiven Art Dinner steuert der Chef Ángela Gimeno die Speisen bei und der Künstler Piro die Installation „Lo invisible habitado“ (Das bewohnte Unsichtbare). Im Preis von 135 Euro enthalten sind neben dem Vier-Gänge-Menü ein Willkommensdrink, weitere Getränke und die Showeinlagen. Karten unter pueblo-espanol.com.

Impro-Theaterstücke, die im Zeichen der Liebe steht, besuchen

Alle drei Impro-Theater in Palma bieten eigene Spektakel für Verliebte: Da wäre etwa „Hasta que el secreto nos separe“ am 14. Februar um 20.30 Uhr in der Sala Salada. Für Pärchen, die natürlich auch als solche kommen und sich als Beweis küssen, wie es auf der Buchungswebsite ticketib.com heißt, kostet der Eintritt 10 Euro pro Person. „Wenn es am Eingang keinen Zungenkuss gibt, müsst ihr die Differenz zahlen – ihr Heuchler“, liest man dort weiter. Der Großteil der anderen Besucher zahlt 13 Euro. Infos: IG: sala.salada

Wer sich beim Mitbewerber Escena 101 schon mal in Valentinstagsstimmung bringen will, kann am 12. Februar um 20.30 Uhr „Improdates – un show de amor (o no)“ mit den Schülern des Theaters besuchen. Wer die Tickets bis zum 10. Februar online (ticketib.com) bucht, zahlt nur 10 Euro. Der herkömmliche Eintritt beträgt 12 Euro. Zwei Tage später, stehen beim Valentinstags-Spezial dann die Profis von Escena 101 auf der Bühne. Los geht‘s ebenfalls um 20.30 Uhr. Karten gibt es für ab 10 Euro etwa auf ticketib.com.

Auch eine der Vorführungen zum Valentinstag von der Sala Random, „Random Dates“, findet schon am Vortag zum Valentinstag (13.2.) statt. Auf der Bühne stehen Helen, Costi, Lalo und Cibrán. Tags darauf können Zuschauer unter dem Motto „Spezial mittelalterliche Liebe“ beim Spektakel „Shakespeare Improvisado“ lachen und auf andere Gedanken kommen. Los geht‘s jeweils um 20.30 Uhr. Die Eintrittskarten gibt es für 12 Euro unter salarandom.com.

Noch besser als "nur" rote Rosen zum Valentinstag: quality time mit dem Partner auf Mallorca erleben. / Pia Bayer/dpa

Idol sucht Idol beim Tardeo

Zu Liebesliedern aus den 80er und 90ern auf die Liebe anstoßen und das eigene Liebesglück feiern kann man beim Supertardeo „Somebody to love“ im Es Gremi in Palma am Samstag (14.2.). Gefeiert wird zwischen 18 und 2 Uhr nachts. Am Mischpult stehen Alba Serrano, Fran Bass, Carlos Pericás, Turbito und Joni Theas. Der Eintritt kostet 15 Euro. Am Einlass bekommt jede Person einen Anstecker mit einem Idol aus den 80er- oder 90er-Jahren. Wer jemand anderen findet, der denselben Anstecker hat, bekommt einen Preis. Partygäste sollten schnell sein: Es sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Erhältlich unter: notikumi.com.

Eng umschlungen tanzen

Am Samstag laden auch Mallorcas Tanzclubs zu zwei Valentinstags-Tardeos ein: Einer findet von 17.30 bis 22.30 Uhr in der Sala Sunset statt. Es gibt zwei Workshops (17.30 Uhr: Bachata, 18.15 Uhr: Rueda Cubana). Wer sich in Rot anzieht, bekommt einen Shot. Ab 19 Uhr beginnt das freie Tanzen. Der Eintritt, bei dem ein Longdrink oder zwei Erfrischungsgetränke inklusive sind, kostet 12 Euro (bar) beziehungsweise 13 Euro (bei Kartenzahlung).

Von 18 bis 22 Uhr, ebenfalls am Samstag (14.2.) steigt der Valentinstags-Tardeo von „Báilate Mallorca“ im Bat Club. Dresscode ist auch hier „irgendwas in Rot“. Es gibt einen Rueda-Workshop. Danach wird Timba und Bachata getanzt. Der Eintritt kostet 12 Euro. Auch hier sind ein Longdrink oder zwei Wasser oder Erfrischungsgetränke inklusive. Infos: WhatsApp-Kanal: Eventos Bachata, Salsa y Bailes Mallorca oder IG: bailatemallorca

Eine Schnulze im Kino schauen

In den Kinos gibt es rund um den Valentinstag einige Schnulzen auf den Leinwänden zu sehen. Da wäre etwa die auf dem gleichnamigen Roman von Emily Emily Brontë basierende Romanze „Wuthering Heights“ (Sturmhöhe) von Emerald Fennell. Die leidenschaftliche und turbulente Liebesgeschichte läuft etwa am Freitag (13.2., 16.20 Uhr, 18.45 Uhr, 21.10 Uhr) aber auch in den Tagen danach auf Englisch mit spanischen Untertiteln im Programmkino CineCiutat. Karten gibt es unter: cineciutat.org. reservaentradas.com.

Auch das Ocine Premium in Porto Pi in Palma zeigt die Schnulze, ebenfalls ab Freitag (13.2., 17.45 Uhr, 22.45 Uhr, OmU: 20.15 Uhr). Der Eintrittspreis dürfte wie bei anderen Filmen auch bei knapp 10 Euro liegen. Informationen unter: ocinepremiumportopi.es.

Im Artesiete im Einkaufszentrum FAN läuft die Schnulze ebenfalls ab Freitag (13.2., 18, 20, 22.30 Uhr) aber auch in den Tagen danach, etwa am Valentinstag selbst (12, 18, 20, 22.30 Uhr). Karten für ab 8 Euro gibt es unter fan.artesiete.es.

Als Single zu Comedy lachen

Ein Comedy-Valentinstags-Gegenprogramm für Singles bietet am Samstag (14.2.) um 22 Uhr im Cine Rívoli der Comedian Diego Arjona mit „Divorciarse a los 40“ (Sich mit 40 scheiden lassen). „Was ist passiert? Was mache ich jetzt? Was machen wir mit den Kindern? Soll ich mich in meinem Alter bei Tinder anmelden?“ Unter anderem diesen Fragen geht Arjona bei seinem Monolog nach. Der Eintritt schlägt mit 16,50 Euro zu Buche. Karten gibt es unter rivolicomedy.com.

Geschenke für den Partner in Inca shoppen

Die Stadt Inca veranstaltet wie schon seit einigen Jahren am Freitag (13.2., 9 bis 20 Uhr) und Samstag (9 bis 14 Uhr) wieder einen Markt für Verliebte, die Fireta dels Enamorats. In den Vorjahren war es so, dass viele Geschäfte mit roten Herz-Luftballons geschmückt waren und es besondere Angebote anlässlich des Valentinstags gab. Zudem waren Marktstände aufgebaut. Infos: incaciutat.com.

Den Tag im Hotel verbringen

In einem Hotel auf der Insel ein Valentinstags-Menü kosten oder zusammen im Spa der Einrichtung abtauchen: Das geht mit der Plattform hoteltreats.com, auf der es besondere Pakete und Angebote für den Aktionstag gibt. Wer in der Maske links das Wunschdatum, zum Beispiel 14. Februar, eingibt, dem werden alle für den Tag verfügbaren Angebote angezeigt. Im Sheraton Arabella Golf Hotel oder im luxuriösen St. Regis Mardavall gibt es zum Beispiel Valentinstags-Menüs für ab 70 Euro.

Mit einer TV-Auswanderin feiern

In Cala Millor lädt TV-Auswanderin Jenny Delüx am Samstag (14.2.) in ihr Restaurant Happy Schnitzel ein. Pärchen erhalten einen Glas Sekt umsonst, Singles einen Shot. Eingeladen sind aber auch alle anderen Gäste, „denn Liebe feiert man nicht nur als Pärchen, sondern auch mit Familie, Freunden und mit gutem Essen“, schreibt die Gastronomin in den sozialen Netzwerken. Wer vorbeikommen möchte, sollte unter der Telefonnummer 623–01 54 95 einen Tisch reservieren. Infos: FB: Happy Schnitzel by Jenny Delüx