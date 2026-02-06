Leserfragen: Wie viele Deutsche leben eigentlich auf Mallorca?

Wir besitzen ein Haus an der Cala Romántica. Da haben wir eine Wallbox installiert um unser vollelektrisches Auto (deutsches Kennzeichen) zu laden. Seit dem Parkverbot zum Strand und der Sperrung des Parkplatzes dort ist unser Zugang zur Wallbox in der Saison ständig zugeparkt und wir können nicht laden. Gibt es eine Möglichkeit, ein offizielles Parkverbot einrichten zu lassen, damit nur wir den Parkplatz vor dem Haus nutzen können? (Manuela und Bernd F., per E-Mail)

Ich fürchte, Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich direkt vor Ort im Rathaus zu informieren. Es gibt beispielsweise in Porto Cristo eine Zweigstelle, die unter der Woche von 8.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet ist und sich im Carrer d’En Gual, 31A, befindet. Fragen Sie dort am besten nach, ob es die Möglichkeit gibt, ein Parkverbot zu beantragen beziehungsweise einen sogenannten vado, damit andere Fahrzeuge nicht vor der Ausfahrt parken können. Mein Anruf in der Gemeindeverwaltung wurde nicht beantwortet, und online findet sich keine Anleitung, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist. Die Website der Stadt Manacor ist auch sonst leider alles andere als benutzerfreundlich, die Seite „Procedimiento de Solicitud de Vado“ ist komplett leer. Eine deutschsprachige Version der Website der Gemeinde ist zwar oben bei der Sprachenwahl aufgeführt, funktioniert aber nicht. Auch die spanische und die englische Übersetzung der katalanischsprachigen Seite sind nur bedingt verfügbar.

Wie viele Deutsche leben eigentlich auf Mallorca? (Susanne und Michael M., per Instagram)

Die neuesten Zahlen auf der Website der balearischen Statistikbehörde Ibestat aus dem Jahr 2025 weisen auf Mallorca 18.658 Deutsche aus. Auf allen Balearen-Inseln sind es 21.723 Deutsche. Dabei handelt es sich allerdings nur um die wirklich gemeldeten deutschen Staatsbürger. Die allermeisten Deutschen, die auf Mallorca mindestens sechs Monate im Jahr leben, sind aufgrund von befürchteten steuerlichen Nachteilen oder anderen Gründen nicht auf den Balearen gemeldet. Man geht davon aus, dass mindestens 60.000 Deutsche einen Großteil des Jahres auf Mallorca leben.

Verwandte nachrichten

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen