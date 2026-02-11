Leserfragen: Wie viele Strände gibt es eigentlich auf Mallorca?

Gibt es eine offizielle Zahl der Strände auf Mallorca? (Ricarda L., per Instagram)

Es kommt darauf an, was man alles dazu zählt. Je nach Auslegung sind es fast 350. Das Buch „Todas las playas de Mallorca“ von Miguel Ángel Álvarez kommt auf 262 Strände und Buchten.

Wissen Sie, wann und wo in diesem Jahr die Jahrgangspräsentation der DO Pla i Llevant stattfindet? Auf der Website https://doplaillevant.com ist leider (noch) keine Information dazu zu finden. (Martin M., per E-Mail)

Ein Anruf bei einem Verantwortlichen der Herkunftsbezeichnung Pla i Llevant ergibt, dass mit dem 12. März, einem Donnerstag, der Termin im Grunde feststeht. „Sollte es keine unvorhergesehenen Ereignisse geben, wird an diesem Abend der neue Wein vorgestellt“, sagt der Mitarbeiter. Wie in den vergangenen Jahren auch werden die neuen Weine im Fünf-Sterne-Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa in Palmas Viertel La Bonanova präsentiert. Die Veranstaltung soll von 17 bis 21 Uhr dauern und pro Person 10 Euro Eintritt kosten, von denen wohl ein Teil in Wein investiert werden kann. Um sicherzugehen, dass noch Karten zur Verfügung stehen, bitten die Verantwortlichen darum, diese vorab unter ticketib.com zu kaufen. Der Kartenvorverkauf hat allerdings noch nicht begonnen. In den kommenden Tagen, so die Ansage, soll die Veranstaltung auch auf der Website und in den sozialen Medien angekündigt werden.

Ich würde gerne wissen, um welche Zeit an der Playa de Palma die alljährliche Mückenplage Einzug hält. Im vergangenen Jahr war es im Juni besonders schlimm. Wie lang hält die Plage normalerweise an? (Jürgen K., per E-Mail)

Die Mückenplage ist nicht in jedem Jahr gleich heftig. Es kommt darauf an, ob dem Sommer ein feuchtwarmes Frühjahr vorausgegangen ist. Dann vermehren sich die Plagegeister besonders gut. Generell gibt es vor allem in den Sommermonaten viele Mücken. Sie halten sich bevorzugt in der Nähe von stehenden Gewässern, also auch Pools, auf und beginnen meist mit der Dämmerung mit ihren Beutezügen, die bis zum späten Abend andauern.

Leser fragen die MZ

