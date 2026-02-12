Mit dieser App finden Sie auf Mallorca Handwerker, Haushaltshilfen und Co.

„Wer kennt einen Klempner im Raum Palma?“ „Wer kann mir den Kontakt von einem Handwerker im Südwesten schicken, der verschiedene kleinere Arbeiten bei mir im Haus erledigen kann? „Wer kann an der Ostküste eine Putzfrau empfehlen, die gründlich putzt?“ „Wer weiß von einem Nachhilfelehrer für Mathe für meinen Sohn?“ Derlei Fragen gehören in den einschlägigen Auswanderer- Gruppen auf Facebook zum Alltag. Wer dort nicht weiterkommt oder nicht in den sozialen Medien unterwegs ist, kann sich aber auch die App „Webel“ herunterladen. Alternativ gibt es auch eine Website (appwebel.com). Die Sprache lässt sich auf Spanisch oder Englisch einstellen. Der Sitz des Unternehmens ist in Madrid, „Webel“ funktioniert aber auch auf Mallorca bei der Suche nach manitas (Allroundern) überraschend gut.

Haupt-, Unter- und Subkategorien

Gut zu wissen: Man kann nicht nur beispielsweise Handwerker, Dog-Sitter oder Nachhilfelehrer finden, sondern auch selbst seine Dienste anbieten. Dafür muss man unter „Perfil“ auf „Cambiar a versión profesional“ klicken. An dieser Stelle konzentrieren wir uns aber eher auf die Nachfrage nach Dienstleistungen jeglicher Art.

Nutzer der Plattform sollten zunächst zum Schutz der Privatsphäre und aus Sicherheitsgründen ihre exakte Adresse in den Einstellungen („Perfil“, „Mis direcciones“) minimal abändern. Über die Hauptbenutzeroberfläche gelangen sie dann zu den Hauptkategorien: Hogar (Haushalt/Zuhause), Clases (Nachhilfe/Unterricht), Deportes (Sport), Cuidados (Betreuung/Pflege), Belleza (Beauty), Mascotas (Haustiere), Otros (Sonstiges). In der letzten Kategorie gibt es etwa die Unterkategorien Foto y vídeo (Foto und Video), Masajista (Masseur) und Fisio (Physiotherapeut). Prinzipiell gibt es zu jeder Kategorie Unterkategorien und teils sogar weitere Subkategorien. Besonders groß ist die Auswahl an Unterkategorien bei „Hogar“.

MZ-Test: den passenden Maler finden

In diesem Artikel nehmen wir den Themenbereich daher als Beispiel, um die Funktionsweise der App zu erklären. Wir wollen jemanden für Streicharbeiten in Marratxí buchen. Es sollen mehrere kleineren Stellen in der Wohnung sowie die drei Quadratmeter große Badezimmer-Decke gestrichen werden. Nach dem Klicken auf „Pintura“ kann man Wunschdatum und -Uhrzeit eingeben.

Im Anschluss muss man so detailliert wie möglich beschreiben, was genau gemacht werden soll. Wie groß ist die Fläche, die gestrichen werden soll? Welche Farbe soll verwendet werden? Hat man die Farbe schon zu Hause? Wie ist der Zustand der Oberflächen (Schimmel, Rauputz ...)? Dann auf „continuar“ klicken und, wenn möglich, Fotos von den Räumen und Stellen hochladen und erneut auf „continuar“ klicken. So können sich die Allrounder („manitas“) oder Maler einen Eindruck verschaffen und auch besser einschätzen, wie lange sie brauchen und welche Kosten sie für ihre Dienste veranschlagen.

Kunden und Dienstleister zusammenbringen

Im nächsten Schritt erklärt die App dem Nutzer, wie es nun weitergeht. „Die Fachkräfte, die verfügbar sind, um den Service durchzuführen, können sich mit einem Angebot auf deine Anfrage bewerben. Unter den Bewerbern kannst du dann die Fachkraft auswählen und buchen, die am besten zu dem passt, was du suchst“, heißt es frei ins Deutsche übersetzt. „Crear oportunidad“ drücken und das Gesuch ist schon so gut wie veröffentlicht. Davor muss man noch seine Telefonnummer verifizieren lassen, um einen Bestätigungscode per SMS zu bekommen. Nach der Veröffentlichung werden alle registrierten Maler in der Gegend informiert, dass für sie ein neues Angebot eingegangen ist.

Keine Telefonnummer schicken

Schon nach einigen Minuten trudeln beim MZ-Test zwei Angebote ein. Kurios: Die Unterschiede der veranschlagten Preise sind sehr groß. Einer verlangt 10,25 Euro, der andere 153,75 Euro. Wer noch Details klären muss, kann vor der Reservierung mit dem Bewerber chatten („Enviar mensaje“). Letzterer kann einen nicht ohne Weiteres anschreiben. Achtung: Jegliche Versuche, dass Dienstleister und Suchende sich per Chat verabreden und die Plattform letztlich außen vor lassen, dürften scheitern. „Webel“ erhält von beiden Seiten eine Kommission, von den Profis mehr als von herkömmlichen Nutzern. Versucht man etwa, eine Telefonnummer anzugeben, wird die Nachricht geblockt.

Will sich der Handwerker erst noch vor Ort umsehen, kann er einen separaten Preis für einen Erstbesuch („Propuesta de servicio“) angeben. Ist man auch ohne diesen mit allem (Preis, Datum etc.) einverstanden, kann man direkt auf „reservar“ klicken. Dann eventuell noch die genaue Adresse angeben, die Zahlungsmethode (Apple Pay, Visa- oder Master-Card) wählen und verbindlich buchen.

Hat man einmal einen Dienst verrichtet oder einen Dienstleister persönlich empfangen, kann man die App künftig nach Wunsch auch umgehen, sich etwa per Handynummer verabreden – nach MZ-Informationen eine gängige Praxis. Wer allerdings eine Garantie haben will, bucht besser über die App. „Wir schicken dem Profi das Geld erst, nachdem wir uns versichert haben, dass die Vereinbarung wie geplant eingehalten wurde“, heißt es darin. Tauche der Handwerker etwa nicht auf, erstatte die Plattform dem Nutzer den vollen Betrag zurück.

Handwerker (Symbolbild) / Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Besser rechtzeitig canceln

Auch wer einen Dienst mindestens 24 Stunden zuvor cancelt, bekommt laut den Angaben der Plattform die vollständige Summe inklusive Kommission zurück. Später (bis zu vier Stunden zuvor) zahlt die Plattform noch 75 Prozent des Betrags für den Dienst, bis zu 45 Minuten zuvor nur noch 50 Prozent. Wer wartet, bis der Handwerker fast vor der Tür steht, bekommt nur noch 35 Prozent zurück.

Praktisch: Wie man es von anderen Apps und Plattformen auch kennt, lassen sich die Handwerker nach getaner Arbeit bewerten und bis zu fünf Sterne vergeben – für die Kategorien Servicio (Dienstleistung), Puntualidad (Pünktlichkeit), Amabilidad (Freundlichkeit), Calidad/Precio (Preis-Leistung) und Profesionalidad (Professionalität). Die Profis wiede-rum können sich so mit verschiedenen Auszeichnungen schmücken, „Perfil Top“ etwa wird bei Dienstleistern angezeigt, die rundum Top-Bewertungen bekommen. Auch, wie viele Kunden eine zweite oder wiederholte Dienstleistung von dem Profi gebucht haben, wird Nutzern angezeigt („... ha (n) repetido“). Ebenso wie viele Einsätze die Profis insgesamt schon hatten.

