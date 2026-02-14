Karnevalsumzüge in Palma und an der Playa: Strecken, Zeiten, gesperrte Straßen und Umleitungen der Stadtbusse

Buntes Treiben in Palma: Am Sonntag (15.2.) zieht der große Karnevalsumzug Sa Rua wieder durch Palma. An der diesjährigen Ausgabe sind 11 Festwagen und 36 verkleidete Umzugsgruppen beteiligt, mehr als im Vorjahr. Die Veranstaltung endete mit einer Preisverleihung auf der Plaça del Rei Joan Carles I und einem Konzert der Gruppe „Flamingos“.

Zeiten

Der Zug setzt sich ab 17 Uhr in Bewegung. Ab etwa 22 Uhr werden alle Straßen nach und nach wieder geöffnet.

Strecke

Der Streckenverlauf ist wie folgt:

La Rambla

Carrer de la Riera

Carrer Unió

Plaça del Rei Joan Carles I (de las Tortugues)

Avinguda de Jaume III

Passeig Mallorca

Bühnen, Jury und Preisverleihung

Es gibt zwei Bühnen:

Plaça del Mercat: Hier sitzt während des Umzugs die Jury.

Hier sitzt während des Umzugs die Jury. Plaça del Rei Joan Carles I: Gegen 19 Uhr, wenn die ersten Umzugsteilnehmer ankommen, beginnt dort das Programm und die Preisverleihung. Gegen 21 Uhr tritt die Musikgruppe „Flamingos“ auf.

Karneval 2025 Mallorca: Bunte Verkleidungen und Forderungen gegen Immobilienspekulation / Manu Mielniezuk

Preise: Kategorien und Preisgeld

Insgesamt stehen 2.800 Euro Preisgeld in acht Kategorien bereit.

In der Kategorie Festwagen gibt es vier Preise zu je 450 Euro, bei den "comparsas" vier Preise zu je 250 Euro. Jeder Wagen und jede Gruppe kann nur in einer Kategorie antreten:

am aufwendigsten

am protestreichsten

am originellsten

am stimmungsvollsten

Die Preise werden noch am selben Tag nach Ende der Parade bekanntgegeben und überreicht.

Maximalmaße der Festwagen

Die Festwagen müssen folgende Maße einhalten:

maximal 16 Meter lang

maximal 2,50 Meter breit

maximal 4 Meter hoch

Wagen, die diese Maße überschreiten, dürfen nicht mitfahren.

Straßensperrungen in Palma

Der Verkehr auf der Umzugsstrecke wird ab 14 Uhr vollständig gesperrt. Die Aufstellung der Festwagen beginnt ab 15 Uhr in folgenden Bereichen:

Baró de Pinopar

Busspur der Via Alemanya

Comte de Sallent

Die schrittweise Wiederöffnung der Straßen ist ab etwa 22 Uhr vorgesehen.

Wichtige Sperrpunkte

Während des Umzugs sind unter anderem diese Hauptzufahrten zu:

Plaça de la Reina Richtung Passeig del Born

Passeig Mallorca Richtung Jaume III

Zufahrten von den Avenidas Richtung Passeig Mallorca und Via Roma

Betroffene Parkhäuser

Ab 14 Uhr sind die Zufahrten zu folgenden Parkhäusern gesperrt:

Parkhaus Plaça Major (Rambles)

Parkhaus Via Roma (Ausfahrt Baró de Pinopar)

Alle Infos zum Karnevalsumzug an der Playa de Palma

Auch an der Playa de Palma kommt es aufgrund des Umzugs am Samstag (14.2.) zu Beeinträchtigungen.

Sperrungen in s’Arenal

Ab 13 Uhr bis zum Ende sind gesperrt folgende Straßen:

Carretera de s’Arenal

Carrer de Cartago

So bunt war der Karnevals-Umzug an der Playa de Palma / Manu Mielniezuk

Route und Uhrzeit der Rua in s’Arenal

Der Umzug läuft von 15 bis 21 Uhr. Die Strecke führt vom Carrer de Costa i Llobera (Son Verí) über die Avinguda de Miramar und die Avinguda Nacional bis zur Plaça dels Meravelles.

EMT Palma: Umleitungen am 14. und 15. Februar

Die städtische Busgesellschaft EMT leitet aufgrund der beiden Umzüge am Wochenende mehrere Linien um.

Samstag (14.2.) – s’Arenal

Betroffen sind folgende Linien:

A2 (Airport – s’Arenal)

(Airport – s’Arenal) L23 (s’Arenal – Plaça d’Espanya)

Die Umleitungen gelten voraussichtlich von 15 bis 21 Uhr. In Palma fahren die Linien an diesem Tag regulär.

Sonntag (15.2.) – Palma

Die Umleitungen gelten voraussichtlich von 14 bis 22 Uhr. Betroffen sind folgende Linien:

A1 (Airport – Palma Centre)

(Airport – Palma Centre) L1 (Portopí – Sindicat)

(Portopí – Sindicat) L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I)

(Pont d’Inca – Joan Carles I) L4 (Ses Illetes – Nou Llevant)

(Ses Illetes – Nou Llevant) L7 (Son Gotleu – Son Serra / Sa Vileta / Son Vida)

(Son Gotleu – Son Serra / Sa Vileta / Son Vida) L20 (Portopí – Son Espases)

(Portopí – Son Espases) L25 (s’Arenal – Pl. de la Reina / Catedral)

(s’Arenal – Pl. de la Reina / Catedral) L35 (Aquàrium – Pl. de la Reina / Catedral)

Für Details zu den jeweiligen Linien – etwa Haltestellen, die nicht angefahren werden – checken Nutzer am besten die Hinweise auf der Website der EMT, in der App oder auf Aushängen an den Haltestellen. /sw