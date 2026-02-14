Karnevalsumzüge in Palma und an der Playa: Strecken, Zeiten, gesperrte Straßen und Umleitungen der Stadtbusse
Am Sonntag (15.2.) zieht der größte Karnevalsumzug der Insel ab 17 Uhr durchs Zentrum der Balearen-Hauptstadt, am Samstag (14.2.) sorgte auch die Rua in s’Arenal für Einschränkungen
Buntes Treiben in Palma: Am Sonntag (15.2.) zieht der große Karnevalsumzug Sa Rua wieder durch Palma. An der diesjährigen Ausgabe sind 11 Festwagen und 36 verkleidete Umzugsgruppen beteiligt, mehr als im Vorjahr. Die Veranstaltung endete mit einer Preisverleihung auf der Plaça del Rei Joan Carles I und einem Konzert der Gruppe „Flamingos“.
Zeiten
Der Zug setzt sich ab 17 Uhr in Bewegung. Ab etwa 22 Uhr werden alle Straßen nach und nach wieder geöffnet.
Strecke
Der Streckenverlauf ist wie folgt:
- La Rambla
- Carrer de la Riera
- Carrer Unió
- Plaça del Rei Joan Carles I (de las Tortugues)
- Avinguda de Jaume III
- Passeig Mallorca
Bühnen, Jury und Preisverleihung
Es gibt zwei Bühnen:
- Plaça del Mercat: Hier sitzt während des Umzugs die Jury.
- Plaça del Rei Joan Carles I: Gegen 19 Uhr, wenn die ersten Umzugsteilnehmer ankommen, beginnt dort das Programm und die Preisverleihung. Gegen 21 Uhr tritt die Musikgruppe „Flamingos“ auf.
Preise: Kategorien und Preisgeld
Insgesamt stehen 2.800 Euro Preisgeld in acht Kategorien bereit.
In der Kategorie Festwagen gibt es vier Preise zu je 450 Euro, bei den "comparsas" vier Preise zu je 250 Euro. Jeder Wagen und jede Gruppe kann nur in einer Kategorie antreten:
- am aufwendigsten
- am protestreichsten
- am originellsten
- am stimmungsvollsten
Die Preise werden noch am selben Tag nach Ende der Parade bekanntgegeben und überreicht.
Maximalmaße der Festwagen
Die Festwagen müssen folgende Maße einhalten:
- maximal 16 Meter lang
- maximal 2,50 Meter breit
- maximal 4 Meter hoch
Wagen, die diese Maße überschreiten, dürfen nicht mitfahren.
Straßensperrungen in Palma
Der Verkehr auf der Umzugsstrecke wird ab 14 Uhr vollständig gesperrt. Die Aufstellung der Festwagen beginnt ab 15 Uhr in folgenden Bereichen:
- Baró de Pinopar
- Busspur der Via Alemanya
- Comte de Sallent
Die schrittweise Wiederöffnung der Straßen ist ab etwa 22 Uhr vorgesehen.
Wichtige Sperrpunkte
Während des Umzugs sind unter anderem diese Hauptzufahrten zu:
- Plaça de la Reina Richtung Passeig del Born
- Passeig Mallorca Richtung Jaume III
- Zufahrten von den Avenidas Richtung Passeig Mallorca und Via Roma
Betroffene Parkhäuser
Ab 14 Uhr sind die Zufahrten zu folgenden Parkhäusern gesperrt:
- Parkhaus Plaça Major (Rambles)
- Parkhaus Via Roma (Ausfahrt Baró de Pinopar)
Alle Infos zum Karnevalsumzug an der Playa de Palma
Auch an der Playa de Palma kommt es aufgrund des Umzugs am Samstag (14.2.) zu Beeinträchtigungen.
Sperrungen in s’Arenal
Ab 13 Uhr bis zum Ende sind gesperrt folgende Straßen:
- Carretera de s’Arenal
- Carrer de Cartago
Route und Uhrzeit der Rua in s’Arenal
Der Umzug läuft von 15 bis 21 Uhr. Die Strecke führt vom Carrer de Costa i Llobera (Son Verí) über die Avinguda de Miramar und die Avinguda Nacional bis zur Plaça dels Meravelles.
EMT Palma: Umleitungen am 14. und 15. Februar
Die städtische Busgesellschaft EMT leitet aufgrund der beiden Umzüge am Wochenende mehrere Linien um.
Samstag (14.2.) – s’Arenal
Betroffen sind folgende Linien:
- A2 (Airport – s’Arenal)
- L23 (s’Arenal – Plaça d’Espanya)
Die Umleitungen gelten voraussichtlich von 15 bis 21 Uhr. In Palma fahren die Linien an diesem Tag regulär.
Sonntag (15.2.) – Palma
Die Umleitungen gelten voraussichtlich von 14 bis 22 Uhr. Betroffen sind folgende Linien:
- A1 (Airport – Palma Centre)
- L1 (Portopí – Sindicat)
- L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I)
- L4 (Ses Illetes – Nou Llevant)
- L7 (Son Gotleu – Son Serra / Sa Vileta / Son Vida)
- L20 (Portopí – Son Espases)
- L25 (s’Arenal – Pl. de la Reina / Catedral)
- L35 (Aquàrium – Pl. de la Reina / Catedral)
Für Details zu den jeweiligen Linien – etwa Haltestellen, die nicht angefahren werden – checken Nutzer am besten die Hinweise auf der Website der EMT, in der App oder auf Aushängen an den Haltestellen. /sw
