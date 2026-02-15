Eurowings, Ryanair, Condor und Co.: Wie sind die Regeln für Powerbanks bei den Mallorca-Flügen?

Achtung beim Kofferpacken beim Mallorca-Flug: Powerbanks, die viele Reisende im Gepäck mitführen, bergen ein oft unterschätztes Risiko. Beschädigte oder überhitzte Lithium-Ionen-Akkus können Brände an Bord auslösen. Der Transport im Frachtraum ist daher laut internationalen Richtlinien schon seit längerer Zeit untersagt. Doch bei welchen Mallorca-Fliegern dürfen die Energiespeicher noch an Bord mitgenommen werden?

Lufthansa Group

Seit dem 15. Januar 2026 gelten bei der Lufthansa Group, zu der die Fluggesellschaften Eurowings, Swiss, Austrian und Discover Air- lines gehören, verschärfte Regelungen für Powerbanks. Weder der Transport im aufgegebenen Gepäck noch die Aufbewahrung in den Gepäckfächern über den Sitzen ist gestattet. Pro Passagier dürfen maximal zwei Geräte mit einer Batterieleistung von bis zu 100 Wh im Handgepäck transportiert werden – und zwar ausschließlich in der Sitztasche des Vordersitzes, am eigenen Körper oder im Handgepäck unter dem Sitz. Außerdem dürfen Powerbanks während des Fluges weder genutzt noch geladen werden.

TUIfly

Lithium-Batterien mit einer Leistung von bis zu 100 Wh, wie sie in Powerbanks verbaut sind, sind an Bord der Tuifly-Flieger erlaubt. Es gelten jedoch einige Ausnahmen: Sie dürfen zu keinem Zeitpunkt über die Stromversorgung am Sitz aufgeladen werden. Außerdem dürfen sie weder im Handgepäckfach über den Sitzen noch unter dem Sitz oder in der Sitzrückentasche verstaut werden.

Ryanair

Die Low-Cost-Airline erlaubt Powerbanks mit einer maximalen Batterieleistung von 100 Wh. Die Airline verbietet deren Verwendung explizit nur während des Rollens, des Starts oder der Landung.

Condor

Bei Condor bestehen für die Nutzung an Bord keine zeitlichen Einschränkungen. Die Powerbank muss allerdings gegen Kurzschluss geschützt sein, heißt es seitens der Pressesprecherin der Airline. Für Powerbanks mit einer Nennenergie zwischen 100 und 160 Wh wird eine entsprechende Erlaubnis benötigt.

easyJet

Für Lithium-Ionen-Ersatzakkus mit mehr als 100 Wh und bis maximal 160 Wh Leistung sind pro Passagier höchstens zwei Stück erlaubt; sie müssen einzeln so gesichert sein, dass kein Kurzschluss entstehen kann.

