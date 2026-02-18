Leserfragen auf Mallorca: Ist der Sóller-Zug in der Nebensaison tatsächlich günstiger?

Wir haben gehört, der Tren de Sóller sei in der Nebensaison günstiger. Stimmt das? (Fridolin P., per E-Mail)

Nein, diese Information stimmt nicht. Der Sóller-Zug, auch Roter Blitz genannt, ist im Winter wie im Sommer gleich teuer. Die Verbindung hat nach der Winterpause am 1. Februar ihren Betrieb wieder aufgenommen und verkehrt täglich vier Mal zwischen Palma und Sóller sowie vier Mal zwischen Sóller und Palma, jeweils mit Halt in Bunyola. Die Tickets beispielsweise für die gesamte Strecke hin und zurück kosten 30 Euro. Einfach kostet die Verbindung 23 Euro. Wer erst in Bunyola einsteigt, zahlt bis Sóller 11 Euro. Für Residenten in Palma, Bunyola und Sóller sind die Fahrkarten stark vergünstigst. Man braucht allerdings eine spezielle Karte, die am Bahnhof in Sóller ausgestellt wird.

Ich melde mich als Nachlasspfleger nach Ableben von M. R. in Deutschland. Die Erblasserin hatte eine Schwester, die nach Sachstand aus Belgien kommend nach Gran Canaria ausgewandert ist. Vom deutschen Konsulat wurde ich darüber aufgeklärt, dass die spanischen Behörden unter Berufung auf datenschutzrechtliche Umstände nur in extremen Ausnahmesituationen Auskünfte erteilen. Seitens des Konsulats wurde ich jedoch auf Ihre Zeitung aufmerksam gemacht. Nun bitte ich um Auskunft, ob in der Zeitung Todesanzeigen veröffentlicht werden, die weiterhelfen könnten oder ob es möglich ist, einen Erbenaufruf in Ihrer Zeitung oder vergleichbaren Zeitungen, die sich an deutsche Staatsbürger richten, zu schalten. (Rudolf B., per E-Mail)

Ich fürchte, wir können Ihnen nicht weiterhelfen. Wenn sich das Ganze auf Gran Canaria abgespielt hat, können wir wenig tun, weil wir ausschließlich auf Mallorca erscheinen. Prinzipiell gibt es natürlich die Möglichkeit, Aufrufe zu veröffentlichen, aber das dürfte auf Mallorca wirkungslos verpuffen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich beispielsweise an die deutsche Zeitung „Wochenblatt“ auf Teneriffa zu wenden. Dieses Blatt erscheint alle zwei Wochen und deckt alle kanarischen Inseln ab. Weitere Informationen und den Kontakt zu dieser Publikation finden Sie unter wochenblatt.es.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

