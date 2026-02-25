Leserfragen auf Mallorca: Brauche ich für die neue Umweltzone in Sóller eine Plakette?

Meine uralten, aber immer noch schönen Schuhe von Lottusse brauchen einen neuen Reißverschluss. Leider kann mir bisher kein Schuhmacher helfen. Hätten Sie die Adresse oder einen direkten Ansprechpartner bei Lottusse? (Gaby S., per E-Mail)

Mit einem direkten Ansprechpartner kann ich leider nicht dienen. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, wo Sie es in Inca probieren könnten. Zum einen im Lottusse Outlet in der Avinguda Rei Jaume II, 102. Das Geschäft ist von montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Oder Sie gehen direkt zur Niederlassung der Firma in der Avinguda del Raiger, 2. Hier sind laut Google die Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag von 9 bis 19 Uhr und am Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Ich suche auf Mallorca einen deutschsprachigen Anwalt oder eine Anwältin im Bereich Sozialrecht und Rentenrecht. Haben Sie da einen Tipp für mich? (Theo R., per E-Mail)

Ich würde etwa bei Manuel Stiff, Günter Menth oder Sonja Willner anfragen, wobei sie eher auf Immobilienrecht spezialisiert sind, aber vielleicht kennen die sich auch in diesem Themenbereich ein wenig aus. Des Weiteren gibt es noch die Kanzlei Bufete Buades. Deren Spezialisten decken mehrere Fachbereiche ab, und einige der Anwälte sprechen Deutsch. Beim Recht- und Steuerbüro PlattesGroup könnten Sie ebenfalls fündig werden.

Ich habe gelesen, dass in Sóller demnächst eine Umweltzone in Kraft treten soll. Haben Sie genauere Informationen und können Sie mir sagen, wie ich in Zukunft als Anwohnerin in den Ortskern komme? Muss ich, ähnlich wie in Palma, eine Plakette für mein Auto besorgen? (Roswitha M., per E-Mail)

Die Umweltzone tritt zum 27. Februar in Kraft. Allerdings gibt es eine große Zahl an Berechtigten, die auch weiterhin in den Straßen der Umweltzone unterwegs sein dürfen, unter anderem alle Fahrzeuge, die in Sóller Kfz-Steuer bezahlen. Die entsprechende Umweltplakette kann bei der spanischen Post erworben werden, genauer gesagt in der Filiale in Sóller im Carrer Rectoria, 7.

